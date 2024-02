Hochwertiger Pkw entwendet,

Limburg, Goethestraße, Sonntag, 11.02.2024, 14:00 Uhr bis Montag, 12.02.2024, 07:00 Uhr

(wie) In Limburg ist zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen ein hochwertiges Kraftfahrzeug gestohlen worden. Ein 39-Jähriger hatte einen braunen BMW 640 d vor einer Wohnung in der Goethestraße abgestellt. Als er am Montagmorgen zu dem Abstellortort zurückkehrte, war das Auto verschwunden. Da der 39-Jährige bei der Anzeigenaufnahme noch beide Fahrzeugschlüssel vorzeigen konnte, ist der Einsatz eines Funkwellenverstärkers für den Diebstahl wahrscheinlich. So konnten die Diebe den BMW ohne Gewalt öffnen und starten. Bisher gibt es keinen Hinweis auf den Verbleib des Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen LM-RF 84. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen. Die Polizei rät: Schützen sie Fahrzeuge mit „Keyless-go“ vor Diebstahl. Stellen Sie sicher, dass die Funkwellen des Schlüssels nicht vor dem Haus verlängert und so zum Öffnen und Starten des Pkw genutzt werden können. Hierzu gibt es Behältnisse, welche die Übertagungen der Funkwellen verhindern. Die Präventionsspezialisten der Polizei beraten Sie gerne. Beratungsstelle.ppwh@polizei.hessen.de

Pkw-Anhänger gestohlen,

Löhnberg-Niedershausen, In den Brüchern, Montag, 12.02.2024, 17:15 Uhr

(wie) Am Montag haben Unbekannte einen Pkw-Anhänger aus einer Einfahrt in Niedershausen entwendet. Ein 75-Jähriger hatte den Anhänger der Marke „Saris“ mit dem amtlichen Kennzeichen LM-NA 384 in der Einfahrt zu einem Haus in der Straße „In den Brüchern“ abgestellt. Bisher Unbekannte nutzten einen unbeobachteten Zeitraum und entwendeten den Pkw-Anhänger komplett. Es ist davon auszugehen, dass ein Zugfahrzeug für den Abtransport genutzt wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Kleintransporter aufgebrochen,

Hadamar, Siegener Straße, Montag, 12.02.2024, 22:00 Uhr bis Dienstag, 13.02.2024, 07:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Hadamar ein Kleintransporter aufgebrochen und Wertgegenstände daraus entwendet worden. Unbekannte näherten sich im Schutze der Dunkelheit einem in der Siegener Straße abgestellten weißen VW Crafter eines Paketdienstes. Sie zertrümmerten die Beifahrerscheibe und drangen so in das Innere vor. Aus dem Kleintransporter entwendeten die Diebe eine Geldbörse mit Inhalt, eine Musikbox und ein Paket. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Sachschaden und Wert der Beute summieren sich auf circa 1.000 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Diebe an Baustellen-Lkw,

Elz, Am Sportplatz, Freitag, 09.02.2024, 17:00 Uhr bis Montag, 12.02.2024, 07:45 Uhr

(wie) Am Wochenende haben Unbekannte einen Lkw in Elz aufgebrochen und Kraftstoff entwendet. Der rote Kipper-Lkw stand mit einem Anhänger über das Wochenende auf dem Parkplatz des Sportplatzes in der Straße „Am Sportplatz“. Unbekannte schlugen die Scheibe der Fahrertür ein und gelangten auf diese Weise in das Innere. Außerdem öffneten die Täter den Tank und zapften über ein aufgebohrtes Loch den Diesel ab. An den Batterien des Lkw machten sich die Unbekannten ebenfalls zu schaffen, entwendeten diese aber nicht. Aus der Fahrerkabine wurde ebenfalls nichts entwendet. Dem Wert des entwendeten Kraftstoffs steht nun ein Sachschaden in Höhe von knapp 1.500 EUR gegenüber. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Auto zerkratzt,

Villmar, Bachgässchen, Samstag, 10.02.2024, 18:00 Uhr bis Sonntag, 11.02.2024, 11:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Villmar ein Pkw zerkratzt. Eine 59-Jährige hatte am Samstagabend einen roten Renault Captur in der Straße „Bachgässchen“ abgestellt. Als sie am Sonntagvormittag zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte den Renault im Bereich der hinteren Türen zerkratzt hatten. Der Schaden wird auf 2.000 EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Reifen zerstochen,

Bad Camberg, Breslauer Straße, Sonntag, 11.02.2024, 19:00 Uhr bis Montag, 12.02.2024, 07:00 Uhr

(wie) In Bad Camberg haben Unbekannte im Laufe der Nacht von Sonntag auf Montag ein Auto beschädigt. Die Täter zerstachen alle vier Reifen eines in der Breslauer Straße abgestellten schwarzen Jeep Cherokee. Anschließend flohen die Vandalen unerkannt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Fensterscheibe beschädigt,

Limburg, Ste.-Foy-Straße, Dienstag, 13.02.2024, 03:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Limburg die Fensterscheibe einer Wohnung beschädigt worden. Ein 18-Jähriger hörte gegen 03:20 Uhr plötzlich einen lauten Schlag und entdeckte danach eine Beschädigung in einer der Fensterscheiben der Wohnung in der Ste.-Foy-Straße. Auf der Straße konnte er noch zwei Stimmen vernehmen, die Personen entfernten sich allerdings unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Verletzte nach Wildunfall,

Limburg, Bundesstraße 49, Montag, 12.02.2024, 19:20 Uhr

(wie) Bei einem Wildunfall am Montagabend sind auf der B 49 bei Limburg zwei Menschen verletzt und mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Fünf Pkw befuhren gegen 19:20 Uhr die B 49 von Ahlbach kommend in Richtung Limburg auf den beiden Fahrstreifen. Kurz nach der Anschlussstelle Limburg-Nord der A 3 kreuzte plötzlich ein Reh die zweispurige Fahrbahn von links nach rechts. Ein Seat auf der rechten Spur erfasste das Tier, welches hierdurch gegen den links fahrenden Audi geschleudert wurde. Hiernach fiel das Wild wieder auf die rechte Spur, ein herannahender BMW konnte über den Standstreifen ausweichen. Ein dahinter fahrender Mercedes schaffte es noch, dem Kadaver auf der Fahrbahn auszuweichen und zu bremsen, was einem nachfolgenden Jeep misslang. Dieser überfuhr das tote Reh prallte gegen das Heck des Mercedes. Bei der Kollision wurden die 44-jährige Jeepfahrerin und der 44-Jährige Mercedesfahrer verletzt. Beide Verletzten brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An allen Fahrzeugen außer dem BMW entstand teils erheblicher Sachschaden. Dieser summierte sich nach Schätzungen der Polizei auf circa 45.000 EUR. Der Jeep und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der polizeilichen Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der B 49.

Unfall nach Flucht vor der Polizei,

Merenberg, Bundesstraße 49, Dienstag, 13.02.2024, 00:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es nach einer Flucht vor einer Polizeikontrolle bei Merenberg zu einem Unfall. Ein 23-Jähriger befuhr mit einem schwarzen VW Golf die Limburger Straße in Merenberg. Hierbei fiel er einer Polizeistreife auf und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer beachtete die Haltezeichen des Streifenwagens jedoch nicht, sondern beschleunigte sein Fahrzeug und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort in Richtung B 49. An der Gabelung B 456 / B 49 fuhr der VW in Richtung Gießen, verlor aber aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam schließlich an der Leitplanke zum Stehen, die Insassen sprangen aus dem Fahrzeug und flohen zu Fuß von der Unfallstelle. Zwei der Insassen, darunter der Fahrer, konnten von der Polizei festgenommen werden. Zwei weitere Personen sind weiter flüchtig. Der 23-jährige Fahrer wurde für eine Blutentnahme und weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Dienstelle genommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Sachschaden wird auf über 15.000 EUR geschätzt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.