Bergstrasse

Mörlenbach: Ausgelegtes Gift/Polizei sucht Zeugen und bittet Hundehalter um Vorsicht

Aktuell ermittelt das Kommissariat 41 in Heppenheim wegen des Verdachts von ausgelegtem Gift. Vor diesem Hintergrund suchen die Ermittlerinnen und Ermittler nach Zeugen und bitten Hundehalter um besondere Vorsicht.

Eine Hundebesitzerin hat sich an die Polizei gewandt, nachdem ihr Hund am Samstag (10.02.) aufgrund von Vergiftungserscheinungen verstorben ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Besitzerin am Donnerstagabend (08.02.) mit ihrem Vierbeiner in der Schmittgasse unterwegs und lief am Kindergarten entlang, auf dem dortigen Fuß-und Radweg (Verbindungsweg in Richtung Kapellenweg/Uferweg). Wenige Stunden später zeigte der Hund verschiedene Symptome auf und wurde am nächsten Tag von einer Tierärztin behandelt. Zum aktuellen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Hund ausgelegtes Gift, in bislang unbekannter Form, gefressen hat. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 41 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Mörlenbach: Ausgelegtes Gift/Polizei sucht Zeugen und bittet Hundehalter um Vorsicht

Mörlenbach (ots) – Aktuell ermittelt das Kommissariat 41 in Heppenheim wegen des

Verdachts von ausgelegtem Gift. Vor diesem Hintergrund suchen die Ermittlerinnen

und Ermittler nach Zeugen und bitten Hundehalter um besondere Vorsicht.

Eine Hundebesitzerin hat sich an die Polizei gewandt, nachdem ihr Hund am

Samstag (10.02.) aufgrund von Vergiftungserscheinungen verstorben ist. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand war die Besitzerin am Donnerstagabend (08.02.) mit

ihrem Vierbeiner in der Schmittgasse unterwegs und lief am Kindergarten entlang,

auf dem dortigen Fuß-und Radweg (Verbindungsweg in Richtung

Kapellenweg/Uferweg). Wenige Stunden später zeigte der Hund verschiedene

Symptome auf und wurde am nächsten Tag von einer Tierärztin behandelt. Zum

aktuellen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Hund

ausgelegtes Gift, in bislang unbekannter Form, gefressen hat. Die Polizei hofft

auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden

gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 41 in

Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Unfall mit entwendetem Auto / Polizei nimmt mehrere junge Männer vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Nachdem vier junge Männer in der Nacht zum Montag (12.2.) in

einem entwendeten Auto durch Darmstadt gefahren sind, verunfallten sie auf der

Bartningstraße. Eine Streife wollte den Fiat Punto gegen 3.20 Uhr kontrollieren,

woraufhin der Fahrer versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei fuhr er

unmittelbar gegen eine Ampel. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben alle

Insassen unverletzt.

Nach dem Unfall nahmen die Beamten noch vor Ort drei Insassen vorläufig fest.

Ein junger Mann flüchtete zu Fuß. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen

und Ermittlungen konnte er jedoch zeitnah identifiziert werden. Nach Abschluss

der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen zunächst wieder auf

freien Fuß gesetzt.

Nach momentanem Ermittlungsstand wurde das Auto vorher in Dreieich entwendet.

Der 18-jährige Autofahrer, der keinen Führerschein hat, sowie seine drei

Mitfahrer müssen sich nun für ihr Verhalten strafrechtlich verantworten.

Darmstadt: 28-Jähriger flüchtet vor Polizei und kracht gegen Hauswand

Darmstadt (ots) – Einen Autofahrer wollten Beamte der Polizeiautobahnstation

Südhessen in der Nacht zum Dienstag (13.02.), gegen 1.30 Uhr, auf dem Rhönring

stoppen. Der Mann missachtete aber die Anhaltezeichen der Polizei, gab Gas und

und flüchtete zunächst, teils mit rund 100 Stundenkilometern durch eine 30

km/h-Zone. Die Flucht endete nach wenigen Minuten im Mangoldweg. Der Mann verlor

im Bereich einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr durch einen

Vorgarten und prallte anschließend gegen eine Hauswand. Es entstand nach ersten

Schätzungen insgesamt ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Der Fahrer zog sich bei

dem Unfall Blessuren leichterer Art zu.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass am Fahrzeug

des 28-Jährigen gestohlene Autokennzeichen angebracht waren. Zudem bestand der

Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm.

Einen Füherschein konnte er den Ordnungshütern auch nicht vorweisen. Der Fahrer

wurde festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter

Drogeneinfluss, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, dem Verdacht des

Diebstahls der Autokennzeichen sowie wegen des Verdachts eines unerlaubten

Kraftfahrzeugrennens. Weil im Fahrzeug zudem diverse Werkzeuge gefunden wurden,

die auch als Einbruchswerkzeuge dienen könnten und der 28-Jährige bereits wegen

zahlreicher Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, prüfen die

Ermittler weiterhin, ob der Festgenommene noch für weitere Straftaten in

Betracht kommt.

Darmstadt: Polizistin rettet Küken aus Bachlauf und vereint gefederte Familie

Darmstadt (ots) – Eine Nilgansfamilie hat am Sonntagmittag (11.2.) gegen 13 Uhr

in der Rudolf-Müller-Anlage für Aufsehen gesorgt. Ursache hierfür waren fünf

Küken, die in einen dortigen Bachlauf stürzten und aus eigener Kraft nicht mehr

herauskamen. Die Eltern der fünf Küken machten glücklicherweise lautstark auf

sich aufmerksam, sodass besorgte Bürger das Problem erkannten und die Polizei

verständigten.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten es die Jungvögel noch immer nicht

geschafft selbstständig den Bachlauf zu verlassen und ihre Kraftreserven drohten

zu schwinden. Eine Kollegin des 1. Polizeireviers Darmstadt fasste sich ein Herz

und stieg barfüßig zu den Nilgansküken in den Bachlauf und bugsierte das

Quintett sorgfältig an Land. Die Küken rannten sofort zu ihren Eltern, begaben

sich mit diesen an einen ruhigen Ort im nahegelegenen Gebüsch und legten nach

der ganzen Aufregung einen Mittagsschlaf ein.

Darmstadt-Dieburg

Gross-Gerau

Unfallzeugen gesucht

Rüsselsheim-Bauschheim (ots)

Am Samstag (10.02.) zwischen 12.30 und 13.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Tiguan, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße „Am Steinmarkt“ abgestellt war. Etwa 4500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der Beifahrertür beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegen.

Nauheim: Auto aufgebrochen/Zeugen gesucht

Ein Jaguar, der auf einem Parkplatz in der Industriestraße abgestellt war, ist in der Nacht zum Dienstag (13.02.) von Kriminellen aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht worden. Nachdem sich die Täter über eine eingeschlagene Fahrzeugscheibe Zugang zum Innenraum verschafft hatten, ließen sie dort eine Geldbörse samt Inhalt mitgehen.

Die Kripo in Rüsselsheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche wird an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06142/6960, erbeten.

Mörfelden-Walldorf: 27-Jähriger geschlagen/Kriminelle erbeuten Mobiltelefon

Ein 27 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zum Dienstag (13.03.), gegen 4.30 Uhr, in der Langener Straße von drei Unbekannten attackiert und anschließend seines Mobiltelefons beraubt. Er wurde zuvor von einem der Angreifer mit der Faust ins Gesicht geschlagen und stürzte. Der 27-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt.

Von den drei Flüchtigen liegt bislang noch keine Personenbeschreibung vor. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Odenwaldkreis

Erbach: Nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden / Polizei sucht Zeugen

Erbach im Odenwald (ots) – Am 12.02.2024 gg. 07:00 Uhr kam es an der Kreuzung

Neckarstraße Ecke Erlenbacher Straße in Erbach zu einer Verkehrsunfallflucht mit

Personenschaden.

Ein weißes Fahrzeug bog von der Erlenbacher Straße (aus Richtung Krankenhaus

Erbach kommend) in die Neckarstraße ein. Hierbei erfasste das Fahrzeug eine,

gerade die Fußgängerampel überquerende, Fußgängerin. Diese kam dabei zu Sturz.

Im Anschluss hielt das Fahrzeug im Bereich der Neckarstraße, allerdings ohne

jeglichen Kontakt mit der Fußgängerin aufzunehmen, die noch kurzzeitig an der

Unfallstelle verweilte.

Auf der Beifahrerseite soll der Schriftzug eines deutschen Rettungsdienstes bzw.

-organisation aufgebracht sein.

Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit

der Polizei in Verbindung zu setzen.