Unfall zwischen Radfahrern mit einem Verletzten

Speyer (ots) – Am Montag 12.02.2024 kurz nach 06 Uhr, fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Pedelec in der Armbruststraße in Richtung der Johannesstraße. An der Einmündung zur Augustinergasse bog ein 48-Jähriger mit seinem Lastenfahrrad in die Armbruststraße in Richtung St.-Guido-Stifts ein. Hierbei übersah der 48-Jährige den von links kommenden Pedelecfahrer und stieß mit ihm zusammen.

Daraufhin stürzte der 34-Jährige und verletzte sich leicht am Unterschenkel. Am Pedelec entstanden durch den Sturz Schäden in Höhe von ca.100 Euro.

Bei der Armbruststraße und der Johannesstraße handelt es sich um eine Einbahnstraße, welche jedoch für Fahrradfahrer in beide Fahrtrichtungen freigegeben ist, besondere Vorsicht gilt hier für Linksabbieger aus den Straßen Große Greifengasse und Augustinergasse.

Sachbeschädigung am PKW

Speyer (ots) – Am Sonntag 11.02.2024 in der Zeit zwischen 11-15 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen PKW im Otterstadter Weg. Der braune Hyundai wurde hierbei an der Motorhaube, vermutlich mittels Schneidbrenner oder ähnlichem Werkzeug, beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf eine 4-stellige Summe.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Versuchter Einbruch in Wohnung

Speyer (ots) – Vom 09.02.2024 um 24 Uhr bis 11.02.2024 um 10 Uhr, versuchten unbekannte Täter vergeblich sich Zugang zu einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses in der Straße Im Vogelgesang zu verschaffen. Hierbei kletterten sie auf den Balkon der Erdgeschosswohnung und versuchten mit einem kleinen Hebelwerkzeug das Schlafzimmerfenster aufzuhebeln.

Wer hat in oben genannten Zeitraum an der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung unter: 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de