Landau: Die Polizei-News

Scheibe an PKW eingeschlagen

Landau (ots) – Am 12.02.2024 schlugen unbekannte Täter zwischen 18-20 Uhr, an einem PKW die Scheibe der Beifahrerseite ein. Der PKW war hierbei in der Schneiderstraße in Landau geparkt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Streich endet in Polizeigewahrsam

Landau (ots) – Am Sonntagmorgen kam ein 34-jähriger Mann gegen 03 Uhr nach Hause in seine Unterkunft in Landau und erlaubte sich einen Streich, in dem er das Handy seines Mitbewohners versteckte. In Folge dessen kam es zum Streit der beiden, sodass die Polizei schlichten musste.

Da der 34-Jährige im weiteren Verlauf aggressiver wurde und einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Polizeigewahrsam genommen.

THC positiv

Landau (ots) – Am Montag 12.02.2024 wurde gegen 10:15 Uhr ein 35-jähriger VW-Fahrer in Landau im Prießnitzweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.