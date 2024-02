Westricher Fastnachtsumzug (Foto)

Ramstein-Miesenbach (ots) – Bei gutem Wetter fand am Dienstag der 73. Westricher Fastnachtsumzug statt. Unter der Federführung des Karnevalvereins Bruchkatze e.V. Ramstein nahmen 92 Zugnummern, darunter 3 Festwagen, zahlreiche Fußgruppen sowie 7 Musikkapellen an dem Umzug teil. Der Umzug war mit Teilnehmern der amerikanischen Stationierungskräfte sowie einer französischen Delegation zudem international besetzt.

Die insgesamt ca. 1.400 Akteure versorgten die etwa 13.000 Zuschauer mit ausreichend Süßigkeiten, Musik und guter Laune. Im Anschluss an den Umzug herrschte buntes Treiben bei der Straßenfastnacht in der Ramsteiner Innenstadt. Es konnten lediglich positive Stimmen eingefangen werden. Auch aus polizeilicher Sicht kam es zu keinen Zwischenfällen.

Zwei vermisste Kinder konnten wieder mit ihren Eltern zusammengeführt werden. Außerdem wurden einige Fundsachen beim Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Ramstein gesammelt und können dort von ihren Eigentümern entgegen genommen werden. |pilan

Alkohol und Haftbefehl beenden Fahrt auf der BAB 6 vorzeitig

A6/Kaiserslautern (ots) – Einem Verkehrsteilnehmenden ist es zu verdanken, dass die gefährliche Fahrt eines 23-Jährigen auf der BAB 6 ein vorzeitiges Ende fand. Am Dienstagmorgen 13.02.2024 wurde ein PKW gemeldet, der links und rechts auf der Autobahn überholen würde. Im Baustellenbereich habe der Fahrer dann eine Warnbake gerammt und anschließend auf dem Standstreifen in Höhe der Anschlussstelle KL-West angehalten.

Durch eine Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern konnte der PKW vor Ort festgestellt werden. Alle drei Insassen, inklusive dem Fahrer, waren deutlich alkoholisiert. Ein angebotener Alko-Test bestand der Fahrer mit sage und schreibe 1,7 Promille! Zudem ergab die Überprüfung seiner Personalien, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl bestand.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen, wurde der 23-Jährige in die JVA Frankenthal eingeliefert. Der PKW wurde abgeschleppt. Die Mitfahrer erhielten eine Fahrt mit dem Taxi zum Hautbahnhof nach KL.

Kaiserslautern

Raub eines Geldbeutels

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Dienstag 13.02.2024 kam es gegen 00:15 Uhr in der Eisenbahnstraße zu einem Raubdelikt. Eine Anwohnerin informierte die Polizei über Lärm und eine mögliche Schlägerei auf der Straße. Die Beamten trafen einen 58-jährigen Mann an, der verletzt war.

Nach erstem Stand der Ermittlungen war der Mann von einer Gruppe junger Männer angesprochen worden, ob er Drogen kaufen wollte. Nachdem der Mann dies verneinte, schlugen die Unbekannten auf ihn ein und raubten seinen Geldbeutel. Der 58-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Täter.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, etwa 180 cm großen, 16-20 Jahre, sprach mit russischem Akzent.

Täter 2: männlich, circa 175 cm, schlank.

Wer hat die Tat beobachtet/die flüchtenden Täter gesehen? Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter: 0631 369-2620. |pet

Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Kaiserslautern (ots) – Am Montagabend 12.02.2024, kam es in der Burgstraße zu einer Körperverletzung. Hierbei wurde ein 16-Jähriger von einem bislang unbekannten Jugendlichen geschlagen und leicht verletzt. Kurze Zeit zuvor bedrohten der Täter und dessen Freunde, den 16-Jährigen und seine Begleiter schon in der Fruchthallstraße.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |pet

Mobiltelefon gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag kam zu einem Diebstahl eines Mobiltelefons. Ein 64-Jähriger hatte in der Marienburger Straße an einer Bushaltstelle gewartet. Eine Gruppe von Jugendlichen die ebenfalls warteten, belästigten den Mann verbal und stiegen mit ihm in den Bus. Dort bemerkte der 64-Jährige das Fehlen seines Mobiltelefons.

Als der Bus in der Lothringer Straße anhielt flüchteten die Jugendlichen aus dem Bus und rannten weg. Ob die Heranwachsenden für den Diebstahl verantwortlich sind ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |pet

Einbruch in Kleidergeschäft

Kaiserslautern (ots) – In der Fackelstraße kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Kleidergeschäft. Unbekannte Täter hatten zwischen Samstag, 19:30 Uhr, und Montag, 13:30 Uhr, versucht eine Stahltür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Somit wurde Sachschaden angerichtet, jedoch nichts entwendet. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |pet

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kaiserslautern (ots) – Eine 40-Jährige fuhr am Montagmorgen 12.02.2024, mit ihrem Auto die Danziger Straße hinunter. Ein Stadtarbeiter brachte gerade eine geleerte Tonne zum Gehsteig zurück. Als er sich wieder umdrehte um zu dem Müllauto zurückzulaufen, streifte die 40-Jährige, den 38-Jährigen, mit dem Außenspiegel ihres Volvos.

Der Arbeiter verletzte sich durch den Zusammenstoß an der rechten Hand. Er musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Auf die 40-jährige Fahrerin kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung zu. |cla

Erst Auto beschädigt, dann Polizei attackiert

Kaiserslautern (ots) – Eine Übernachtung in der Zelle und 2 Strafanzeigen sind das Ergebnis eines Polizeieinsatzes im Hilgardring. Gegen 00:48 Uhr informierte am Dienstag eine 23-järhige Zeugin die Polizei, dass ein Mann gerade ihren Pkw beschädigt habe und nun flüchte. Noch vor Eintreffen der Beamten sprang der Mann vor Autos und gefährdete hierdurch sich und andere.

Als die Beamten eintrafen, versuchte er die Polizisten zu attackieren, beleidigte und bedrohte sie. Der Angreifer wurde überwältigt und musste den Rest der Nacht in der Zelle verbringen. Es wurden dementsprechende Strafverfahren eingeleitet. |pet

Diebstahl aus VW Golf

Kaiserslautern (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag 08.02.2024 ab 10:30 Uhr bis Sonntag 11.02.2024 um 12 Uhr, parkte eine 84-Jährige ihren VW Golf in der Königsstraße. Am Sonntagmittag bemerkte sie, dass ein Mäppchen mitsamt Dokumenten entwendet wurde.

Die Polizei geht davon aus, dass sich unbekannte Täter an dem unverschlossenen Fahrzeug zu schaffen machten. Wer hat in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die PI Kaiserslautern 2 unter: 0631 369-2250 entgegen. |cla