Narr auf Spritztour ohne Fahrerlaubnis

Altlußheim (ots) – Ein 23-Jähriger feierte am Montagabend ausgiebig die fünfte Jahreszeit, in einer Gaststätte in der Hauptstraße. In Feierlaune kam er auf die dumme Idee den Fahrzeugschlüssel einer 39-Jährigen aus deren Jacke zu entwenden und mit ihrem Opel mehrfach die Hauptstraße entlang zu fahren.

Mehrere Zeugen versuchten den 23-Jährigen zu stoppen, was ihnen nach kurzer Zeit auch gelang. Die alarmierten Beamten stellten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von ca. 1,6 Promille.

Der Narr musste vorerst mit zum Polizeirevier und ihm wurde Blut entnommen. Ferner konnte festgestellt werden, dass der 23-Jährige auch keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Für sein Handeln muss er sich nun verantworten. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Hockenheim übernommen.

Alkoholisierter Mann beleidigt Passanten rassistisch

Hockenheim (ots) – Am Samstag verließen um kurz nach 18:30 Uhr zwei Männer einen in der Hirschstraße befindlichen Supermarkt, als sie von einem 27-Jährigen grundlos angepöbelt wurden. Der offensichtlich alkoholisierte Mann beleidigte die anderen Personen auf Grund ihrer mutmaßlich arabischen Herkunft mehrfach und rief ihnen rassistische Parolen hinterher.

Zwei Zeugen vernahmen die herabwürdigenden Äußerungen und verständigten die Polizei. Diese konnte den 27-Jährigen vorläufig festnehmen. Der Mann zeigte sich uneinsichtig und renitent. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Der 27-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen verhetzender Beleidigung rechnen. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei.

Die Geschädigten oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu melden.

Verkehrsunfall – Pkw überschlagen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag 12.02.2024 gegen 20:20 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der L550, zwischen Sinsheim-Weiler und Sinsheim. Zu dieser Zeit befuhr ein 43-jähriger Skoda-Fahrer die L550 aus Sinsheim-Weiler kommend, in Richtung Sinsheim. Unvermittelt für den Fahrzeug-Führer querte ein Reh die Fahrbahn.

Der 43-jährige Mann verlor bei einem anschließenden sofort eingeleiteten Ausweichmanöver die Kontrolle über seinen Pkw, überschlug sich daraufhin und kam auf dem Pkw-Dach zum Erliegen. Glücklicherweise blieben der Fahrzeug-Führer und sein 36-jähriger Beifahrer bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Der verunfallte Pkw war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Der hierbei entstandene Sachschaden wurde auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Bedingt durch die Verkehrsunfallaufnahme war die L 550 bis 21:30 Uhr voll gesperrt.