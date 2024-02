Farbschmierer in Neuenheim und Handschuhsheim unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Freitag 09.02.2024 und Montag 12.02.2024, kam es zu einer Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti. Betroffen von den Farbschmierereien waren eine Schule, eine Hauswand und ein Stromverteilungskasten in der Mönchhofsstraße. Der gleiche Schriftzug, der überwiegend in schwarzer Farbe aufgebracht wurde, fand sich auch auf mehreren Wänden einer Schule und an einem Schuppen in der Berliner Straße.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt nun in mehreren Fällen wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter: 06221-4569-0 zu melden.

Zwei Fahrzeuge mit Totalschaden durch Unaufmerksamkeit

Heidelberg (ots) – Eine 25-jährige Seat-Fahrerin befuhr am Montag gegen 07.55 Uhr die Ziegelhäuser Landstraße, als sie vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit gegen einen parkenden Audi einer 26-Jährigen fuhr. Weiterhin wurde durch den Unfall eine auf dem Gehweg stehende Mülltonne und die Regenrinne eines angrenzenden Anwesens beschädigt, da der Seat bei dem Unfall auf die Mülltonne geschoben wurde.

Bei beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro und sie mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.