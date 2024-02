Verkehrsunfall mit Radfahrer – PKW Fahrer flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe-Durlach (ots) – Am Montag 12.02.2024 gegen 18:15 Uhr, kam es an einer Kreuzung in Durlach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Der 15-jährige Fahrradfahrer fuhr auf der Amalienbadstraße in südwestliche Richtung. An der Kreuzung zur Rommelstraße/Auer Straße wollte der Jugendliche diese geradeaus überqueren und seinen Weg auf der Auer Straße fortsetzen.

Ein unbekannter Pkw-Fahrer, der auf der Rommelstraße in Richtung nordwestliche Richtung fuhr, missachtete das Rotlicht der Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern, musste der 15-Jährige stark abbremsen, sodass er über den Lenker seines Rades auf die Straße stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt indessen fort. Bei dem geflüchteten Fahrzeug soll es sich um schwarzen Pkw handeln.

Bei dem Sturz zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen des Unfallgeschehens oder Personen, die Hinweise auf den geflüchteten Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter 0721 944840 in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

2 Raubdelikte in Ettlingen

Ettlingen (ots) – Nach zwei Raubdelikten am Montag 12.02.2024, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand traf ein 17-Jähriger gegen 15:15 Uhr in der Durlacher Straße nahe der Herz-Jesu-Kirche auf eine Gruppe junger Erwachsener. Einer der Männer bedrohte den 17-Jährigen offenbar unvermittelt mit einem Messer und forderte ihn dazu auf, seine Wertgegenstände herauszugeben.

Während der Unbekannte den Geschädigten weiter mit dem Messer bedrohte, durchsuchte eine zweite Person aus der Tätergruppe den Geschädigten und nahm einen einstelligen Geldbetrag sowie dessen Fahrkarte an sich. Der Haupttäter versetzte dem 17-Jährigen darauf 2 Schläge ins Gesicht und ergriff anschließend mit seinen Begleitern die Flucht.

Gegen 20:15 Uhr saßen zwei 16- und 17-jährige Geschädigte auf einer Bank im Rosengarten, als sie ersten Erkenntnissen zufolge von zwei unbekannten Jugendlichen angesprochen und nach einer Zigarette gefragt wurden. Nachdem der 17-Jährige einem der Täter zunächst eine Zigarette übergeben hatte, forderten die Unbekannten ihre Opfer offenbar zur Herausgabe weiterer Zigaretten sowie Bargeld auf.

Da die Geschädigten dieser Forderung nicht nachkamen, versetzte einer der Räuber dem 17-Jährigen einen Stoß gegen die Schulter und versuchte dann auf diesen einzuschlagen. Der Jugendliche setzte sich jedoch zur Wehr, sodass er gemeinsam mit dem Angreifer zu Boden stürzte. Daraufhin holte der zweite Täter ein Reizgasspray hervor und sprühte damit in Richtung der beiden Geschädigten. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute zu Fuß in unbekannte Richtung.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei, konnten die Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden.

Täterbeschreibung:

zwei etwa 165cm große junge Männer im Alter von ca. 16 Jahren handeln, die beide schwarze Mützen, Handschuhe und ein helles Halstuch trugen, das sie bei der Tat über Kinn und Nase gezogen hatten. Der Haupttäter, soll mit einer roten Jacke der Marke „Adidas“ bekleidet gewesen sein. Sein Mittäter habe einen schwarzen Pullover getragen.

Derzeit liegen keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Jugendlicher bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Graben-Neudorf (ots) – Ein 17-Jähriger ist bei einer gefährlichen Körperverletzung am Montagabend im Bereich der Erich-Kästner-Schule in Neudorf mit einem Messer verletzt worden. Eine Lebensgefahr kann derzeitigen Erkenntnissen zufolge ausgeschlossen werden.

Nach bisherigen Ermittlungen hielt sich der 17-Jährige mit Freunden im Rahmen einer Faschingsveranstaltung gegen 19:45 Uhr, auf dem Gelände der Schule auf, als es wohl mit einer Gruppe aus drei Männern zu einem Streit kam. Im Laufe der handfesten Auseinandersetzung zog einer der 3 Männer ein Messer und verletzte den 17-Jährigen am Oberkörper, als dieser seinem Freund zu Hilfe kam.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein 22-jähriger mutmaßlicher Tatverdächtiger von den Polizeikräften noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Die 2 weiteren Verdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung. Der Verletzte wurde zur Versorgung der Wunde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Täterbeschreibung:

Täter 1: ca. 25-jähriger Mann, südländischem Erscheinungsbild, Vollbart, kurze Haare, kräftige Statur, ca. 170 cm groß.

Täter 2: ca.20-jähriger Mann, osteuropäischer Akzent, dunkelblonde kurze Haare, kurz getrimmter Vollbart, etwa 175 cm und muskulös. Sein Gesicht war schwarz angemalt.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen nach den weiteren Tatverdächtigen und die Tatumstände aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich telefonisch unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Östringen (ots) – Durchwühlte Schränke, Schubladen fanden die Bewohner eines Wohnhauses in der Richard-Wagner-Straße vor, als sie in der Nacht auf Dienstag nach Hause zurückkehrten. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen drangen die Unbekannten im Zeitraum zwischen Montag 13:15 Uhr und Dienstag 00:40 Uhr in das Anwesen ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter einen an der Wand angebrachten Tresor sowie Bargeld, Wertgegenstände und Werkzeug im Wert von rund 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07253 8026-0 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.