Jugendschutzkontrollen

Schifferstadt (ots) – Bei milden Temperaturen fand am 11.02.2024, ab 13:00 Uhr, die traditionelle Straßenfastnacht im Bereich des Schillerplatzes statt. Zu den Spitzenzeiten war die Veranstaltung mit etwa 4.000-5.000 Teilnehmern gut besucht.

Ein Teil der vernetzten Kontrollen waren Jugendschutzkontrollen der Polizei gemeinsam mit dem Jugendamt. Hierbei konnten 2 Jugendliche festgestellt werden, die aufgrund ihres Alkoholkonsums kurzzeitige medizinische Behandlung benötigt haben und im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten überstellt wurden.

Seitens der Polizei wurden sechs Strafanzeigen aufgenommen. In 2 Fällen kam es zu einer leichten körperlichen Auseinandersetzung zwischen Personen. Ein 25-Jähriger, welcher beim Rauchen eines Joints erwischt wurde, beleidigte im Rahmen der Sicherstellung einer geringen Menge Marihuana eingesetzte Kräfte. Dem 25-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Auf dem Schillerplatz wurde eine 18-Jährige oberhalb der Kleidung durch einen Unbekannten im Intimbereich berührt. Der Mann konnte sich unerkannt entfernen. Die Einsätze standen hauptsächlich im Zusammenhang mit alkoholisierten Personen.

Aus polizeilicher Sicht war es insgesamt ein friedlicher Verlauf. Für den Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Schifferstadt und den eingesetzten Ordnungsdienst handelte es sich aufgrund der seitens der Stadt erlassenen Gefahrenabwehrverordnung um einen arbeitsreichen Einsatz. Es wurden ca. 380 Liter branntweinhaltige Getränke sowie diverse Glasbehältnisse (z.B. Flaschen und Gläser) und Dosen aus dem Verkehr gezogen. Darüber hinaus wurden durch den Kommunalen Vollzugsdienst 4 Platzverweise erteilt und 52 Verstöße wegen Urinieren in der Öffentlichkeit festgestellt. Die „Wildpinkler“ erwartet ein Bußgeld.

Das Ordnungsamt der Stadt Schifferstadt, das Jugendamt der Kreisverwaltung RNK sowie die Polizei Schifferstadt führten wie auch in den Vorjahren vernetzte Kontrollen durch.

Der ASB Speyer, als eingesetzter Sanitätsdienst zog eine durchwachsene Bilanz: Während des Festes und im direkten Anschluss gab es insgesamt 21 ambulante Hilfeleistungen zum Großteil aufgrund einer Alkoholintoxination. 4 Personen mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden bzw. aufgrund von Mischintoxinationen an weitere externe Rettungsmittel überstellt werden.

Die Stadtverwaltung als Veranstalter setzte auch in diesem Jahr mit dem 2020 eingeführten Mehrwegbechersystem wieder ein Zeichen gegen Plastikmüll und für mehr Nachhaltigkeit. Bürgermeisterin Ilona Volk zeigte sich direkt nach der Veranstaltung zufrieden mit dem Verlauf der Fastnacht und dankte allen Beteiligten, die zum Gelingen und der sicheren Durchführung der Veranstaltung beigetragen haben.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt nach Streit bei Umtrunk

Otterstadt (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag meldeten Zeugen kurz vor Mitternacht eine Schreierei im Umfeld der Ringstraße. Die Beamten verorteten den Ursprung der Meldung in einer Zusammenkunft mehrerer Männer auf einem Anwesen. Hier hatte sich ein Streit zugetragen, dessen Hintergründe vor Ort nicht aufzuklären waren.

Allerdings kristallisierte sich ein 41-Jähriger heraus, der den Unmut der mit ihm anwesenden Personen auf sich gezogen hatte und sich auch gegenüber den Beamten verbalaggressiv verhielt. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest bei dem 41-Jährigen durch, der einen Wert von 2,67 Promille ergab.

Anschließend erteilten sie ihm einen Platzverweis, dem er unter Nutzung seines PKW Folge leisten wollte. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten seinen Fahrzeugschlüssel sicher. Letztlich zog der 41-Jährige zu Fuß von dannen und äußerte hierbei seinen Unmut.

PKW fährt in Isenach

Bobenheim-Roxheim – Erstmeldung (ots) – Bei einem aktuellen Verkehrsunfall am 12.02.2024 gegen 14:50 Uhr, im Bereich des Silbersees in der Gemarkung Bobenheim-Roxheim fuhr ein PKW in die Isenach und blieb dort liegen. Ein Insasse konnte durch die Polizei vor Ort festgestellt werden und wird durch den Rettungsdienst versorgt. Dieser wurde nach ersten Feststellungen nur leicht verletzt. Ein weiterer Insasse ist laut Zeugenaussagen zu Fuß flüchtig.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache und insbesondere ob sich weitere Personen zum Unfallzeitpunkt im PKW befanden dauern aktuell noch an. Neben der Polizei sind der Rettungsdienst, die Feuerwehr mit Tauchern, Kräfte der Gemeinde Bobenheim-Roxheim sowie die Untere Wasserbehörde aktuell vor Ort im Einsatz. Die Bergung des Fahrzeugs durch ein Bergungsunternehmen wird noch einige Zeit andauern. Bei Vorliegen weiterer Erkenntnisse wird nachberichtet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Büroräumlichkeiten

Mutterstadt (ots) – Am Sonntag 11.02.2024, wurde ein Einbruchdiebstahl in Büroräumlichkeiten in der Rheingönheimer Straße mitgeteilt. Laut dem Geschädigten sei der Einbruch zwischen dem 07.02.2024 (20:00 Uhr) und dem 08.02.2024 (Mitternacht) erfolgt.

Aus den Büros wurden u.a. elektronische Geräte entwendet, der Gesamtschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Love-Scamming – Betrug mit falscher Liebe

Schifferstadt (ots) – Eine 54-Jährige, welche im südlichen Rhein-Pfalz-Kreis wohnhaft ist, lernte vor fast 4 Jahren einen angeblichen Schauspieler aus den USA über soziale Netzwerke kennen. Der angebliche Herr aus den USA gaukelte der 54-Jährigen über die ganze Zeit die große Liebe vor, zu einem Treffen kam es allerdings nie. Der Kontakt fand nur über soziale Netzwerke statt.

Über die Jahre überwies die Frau insgesamt 160.000 Euro an den Unbekannten. Erst durch ein nach Jahren erfolgtes Telefonat bemerkte die 54-Jährige, dass es sich um einen Betrüger handelt. Das Geld wurde auf unterschiedliche, ausländische Konten überwiesen. Leider ist das sogenannte „Love- oder Romance-Scamming“, also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in Zeiten von Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine Seltenheit.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor den Betrügern zu schützen:

-Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben. -Seien Sie vor allem misstrauisch, wenn der Chat-Partner vorgibt in Not zu sein und „dringend Geld“ zu benötigen. -Wir raten dringend zur Vorsicht bei Bekanntschaften, die nach Geld fragen!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema, auch hilfreiche Tipps, woran Sie die Betrüger erkennen und wie Sie sich schützen können: https://s.rlp.de/TjPh0