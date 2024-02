Körperverletzung und Bedrohung im Umfeld einer Faschingsparty

Speyer (ots) – Am Sonntag 11.02.2024 gegen 20:15 Uhr, stieg ein 17-Jähriger aus dem Linienbus vor der Halle 101 in der Straße Am Neuen Rheinhafen aus. Hierbei umringte ihn eine 6-köpfige Gruppe in aggressiver Weise. Ein 22-Jähriger aus der Personengruppe schlug hierbei den 17-Jährigen, dessen Freunde wiederum ihm zu Hilfe eilten.

Der 22-Jährige reagierte hierauf, indem er ein Pfefferspray zog und hiermit drohte. Zum Einsatz des Pfeffersprays kam es nicht und der 17-Jährige flüchtete in die Halle 101.

Die Polizeistreife leitete ein Strafverfahren ein und erteilte der Gruppe um den 22-Jährigen einen Platzverweis. Der 17-Jährige klagte über Schmerzen am Hinterkopf. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Alkoholisierte Unfallverursacherin stellt sich selbst

Speyer (ots) – Am Sonntag 11.02.2024 gegen 20:15 Uhr, meldete eine 24-Jährige telefonisch bei der Polizei Speyer, dass sie in der Ludwig-Uhland-Straße beim vorbeifahren einen parkenden PKW touchiert habe. Die Beamten trafen vor Ort die 24-Jährige an und stellten den beschriebenen Schaden am Außenspiegel des geparkten PKW fest. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 400 Euro.

Da die bei der 24-Jähreigen Beamten Anzeichen auf eine Alkoholbeeinflussung feststellten, boten sie ihr einen Atemalkoholtest an. Dieser ergab einen Wert von 1,07 Promille. Folglich untersagten die Beamten der jungen Frau die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen sie ein.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots) – Am Freitag 09.02.2024 gegen 10:15 Uhr, fuhr ein 68-Jähriger mit seinem PKW rückwärts aus einer Einfahrt auf die Fahrbahn der Franz-Schöberl-Straße. Währenddessen befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad die Franz-Schöberl-Straße in Richtung Rulandstraße und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß mit dem PKW kam.

Der 18-Jährige trug Schmerzen an Schienbein und Hüfte davon und an seinem Fahrrad entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 250 Euro.