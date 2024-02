24-jährige Autofahrerin verletzt (Foto)

Edesheim (ots) – Alkoholisiert kam am Sonntag 11.02.2024, 23.40 Uhr, eine 24-jährige Autofahrerin in der Ruprechtstraße von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug und schrammte anschließend an einer Grundstückseinfriedung entlang, wo ihr Fahrzeug total beschädigt zum Stehen kam.

Hierbei erlitt die Fahrerin Schnittwunden sowie eine Fraktur am Sprunggelenk, weshalb sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Wegen ihrer Alkoholfahne wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtunfallschaden liegt bei 15.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Überfall auf einen Mann

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Zu einem Raubüberfall kam es am späten Sonntag 11.02.2024. Der 59-jährige Geschädigte hatte zunächst über das Internet Kontakt zu einer ihm unbekannten Person und man vereinbarte ein Treffen an einer Grillhütte in der Nähe des Landschaftsweihers.

Als der Geschädigte gegen 22:15 Uhr an der Örtlichkeit eintraf, wurde er von 3 maskierten Personen erwartet, die ihn unter Vorhalt einer Schusswaffe, augenblicklich zur Aushändigung von Bargeld aufforderten. Anschließend schlugen die Täter auf den Geschädigten ein, woraufhin dieser seine Wertgegenstände in Höhe eines niedrigen 3-stelligen Betrages aushändigte. Das Trio flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau, oder einer anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail, unter kilandau.k5@polizei.rlp.de, an die Polizei übermittelt werden.

Schlägerei nach Faschingsumzug

Insheim (ots) – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es gegen 16:35 Uhr im Nachgang zu dem ansonsten friedlich verlaufenden Faschingsumzug in Insheim am 11.02.2024. Hiernach sollen ein 25-Jähriger und ein 21-Jähriger versucht haben, sich Zutritt zu einem Umzugswagen zu verschaffen. Dies wurden den beiden verwehrt.

In der Folge kam es zu einer Schlägerei, bei der 3 Personen leicht verletzt wurden. Den beiden Störenfrieden wurde ein Platzverweis erteilt und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Scheiben an PKW eingeschlagen

Annweiler (ots) – In der Nacht vom 10.02.2024 auf den 11.02.2024 schlugen unbekannte Täter bei zwei PKW die Scheiben der Beifahrerseite ein. Die beiden PKW waren hierbei in der Hauptstraße und in der Hohenstaufenstraße geparkt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 1.000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.