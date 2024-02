Unfall mit Personenschaden und anschließender Verkehrsunfallflucht

Worms (ots) – Am Samstag, den 10.02.2024, kam es in der Mainzer Straße in Worms auf Höhe der dortigen ESSO-Tankstelle zu einem Verkehrsunfallgeschehen zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Der PKW fuhr vom Tankstellengelände auf die Mainzer Straße ein, ohne hierbei auf die Fahrradfahrerin, welche den PKW auf dem Gehweg kreuzte, zu achten.

Die Fahrradfahrerin bremste stark ab, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern. Hierbei stürzte sie zu Boden und verletzte sich leicht. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden. Der PKW entfernte sich unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 06241 852 0 oder per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

Kreis Alzey-Worms

Alzeyer Fastnachtsumzug

Alzey (ots) – Der Alzeyer Fastnachtsumzug verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei. Im Rahmen der im Anschlussveranstaltungen in der Alzeyer Innenstadt kam es zu 4 Körperverletzungsdelikten. In einem Fall war ein 31-jähriger Mann, der mit seinem Hund gegen 19 Uhr in der Spießgasse unterwegs war, in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt.

Als die Polizeikräfte nach einem Anruf einer Anwohnerin vor Ort war, konnte keiner der Kontrahenten ausfindig gemacht werden. Etwa eine viertel Stunde später meldete sich die Ehefrau des 31-jährigen, dass ihr Mann mit schweren Gesichtsverletzungen nach Hause gekommen sei. Es dürfte sich dabei um einen Beteiligten der Auseinandersetzung in der Spießgase handeln. Für den Vorfall bittet die Polizei Alzey um Zeugenhinweise.

Fastnachtsumzug und Anschlussparty

Ober-Flörsheim (ots) – Am Samstag 10.02.2024 fand ab 14:11 Uhr, der Ober-Flörsheimer Fastnachtsumzug statt. Start und Ziel war die Kommenturei, wo auch ab 16 Uhr die Fastnachtsparty ausgerichtet wurde. Sowohl der Umzug als auch die anschließende Party verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei.

Diebstähle aus Pkw

Alzey (ots) – In der Nacht von Sonntag 11.02.2024 auf Montag 12.02.2024, kam es zu 3 Diebstählen aus Pkw in der Ernst-Reuter-Straße, Sickinger Straße, Ernst-Ludwig-Straße. Bei allen Pkw wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und Bargeld aus im Auto liegenden Handtaschen und Geldbörsen entwendet. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen. Es wird um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Alzey gebeten.