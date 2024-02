Nach Fußballpartie – Zu Boden geprügelt und mehrmals gegen Kopf getreten

Kaiserslautern (ots) – Nach dem Bundesligaspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den SC Paderborn am Samstag, 10. Februar, wurden gegen 23:15 Uhr drei Paderborner Fans in der Eisenbahnunterführung zwischen dem Elf-Freunde-Kreisel und der Eisenbahnstraße von ca. 6-8 mutmaßlichen Anhängern des 1. FC Kaiserslautern angepöbelt und verfolgt.

Im Bereich der Barbarossastraße wurden die 3 Paderborner Fans von den unbekannten Männern attackiert. Ein 27-jähriger Fan musste deshalb im Krankenhaus aufgenommen werden, da die Angreifer gegen seinen Kopf traten, als er bereits am Boden lag. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet um Hinweise. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-1922 in Verbindung zu setzen. |cla

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots) – In der Innenstadt fiel am Sonntag 11.02.2024 einem 28-Jährigen ein kleines Tütchen mit einer grünlichen Pflanze aus der Tasche. Eine Polizeistreife beobachtete dies und kontrollierte den Mann daraufhin. Wie sich herausstellte, handelte es sich mutmaßlich um Cannabis. Die Beamten stellten die Droge sicher. Auf den 28-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cla

Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots) – Eine 28-Jährige meldete sich am Sonntag 11.02.2024 bei der Polizei, da sie einen lang gezogenen Kratzer an ihrem PKW entdeckte. Der Audi war von Freitag 09.02.2024 gegen 16 Uhr bis Sonntag 11.02.2024 um 15 Uhr, in der Kennelstraße ordnungsgemäß geparkt.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Schaden von einem unbekannten Radfahrer verursacht worden sein könnte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat in dem genannten Zeitraum etwas beobachtet? Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 0631 369-2550. |cla

Auto gestreift und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag kam es in der Badstr. zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 70-jähriger Mann hatte gegen 8:40 Uhr seinen braunen Opel am Fahrbahnrand geparkt. Als er abends um 20:15 Uhr wieder zu seinem Auto kam, stellte er an der linken Fahrzeugseite einen „frischen“ Schaden fest.

Vermutlich hat ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug den Opel beim Vorbeifahren gestreift. Anschließend hat sich der Unfallverursacher vom Ort des Geschehens entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel: 0631 369-2150 entgegen. |pet

Alkoholisiert unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Zwei Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sind das Ergebnis von drei Verkehrskontrollen am frühen Sonntagmorgen. Gegen 05:30 Uhr kontrollierten Beamte in der Rummelstraße einen Hyundai. Bei dem 22-jährigen Fahrer stellten die Ordnungshüter eine Alkoholisierung von 0,64 Promille fest. Der Mann musste mit auf die Dienststelle und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde eingeleitet.

Mit 1,28 Promille war gegen 06 Uhr eine 35-jährige Autofahrerin in der Fischerstraße hinter dem Steuer erwischt worden. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet.

Auch zu Fuß muss zukünftig eine 27-Jährige gehen. Die Frau wurde um kurz vor 07 Uhr in der Ludwigstraße mit ihrem Ford kontrolliert. Zuvor war sie den Beamten aufgefallen, da sie Schlangenlinien fuhr. Der Grund: 2,25 Promille. Auch hier wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Auf die Frau kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |pet

Kreis Kaiserslautern

Jugendlicher von 4-köpfiger Gruppe geschlagen und getreten

Landstuhl (ots) – Ein Jugendlicher wird von einer 4-köpfigen Gruppe im Bereich der Jahnstraße in Landstuhl angesprochen. Es werden dabei Betäubungsmittel angeboten und vorgehalten. Kurz darauf schlägt ein Täter dem Jugendlichen unvermittelt ins Gesicht, worauf dieser zu Boden geht. Anschließend treten die Unbekannten auf ihr Opfer ein.

Nachdem sie von ihm abgelassen haben, kann der Geschädigte flüchten. Wenig später erscheint er in Begleitung seiner Erziehungsberechtigten zur Anzeigenerstattung auf hiesiger Dienststelle. Die Tat ereignete sich bereits am 09.02.2024 gegen 22 Uhr.

Täterbeschreibung:

Täter 1: 175cm, ca. 18 Jahre alt, dunkle kurze gelockte Haare, Bauchtasche, rote Jacke, helle Jeans.

Täter 2: 178cm, ca. 18 Jahre alt, Cap, lange schwarze Haare, Brille, Bart (Schnauzer), weiß/blaue Jacke, hellbraune Jeans.

Täter 3: ca. 178cm, über 18 Jahre alt, Mittelscheitel, schwarze Haare, Bart (Schnauzer), orangefarbene Jacke, hellblaue Jeans.

Täter 4: ca. 180cm, dünne Gestalt, ca. 17 Jahre alt, hellgraue Jacke, hellgraue Jeans, Cap, Bauchtasche.

Die Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl erhoffen sich durch Hinweise aus der Bevölkerung die Täter identifizieren zu können. Tel: 06371 805-0.

PKW in Vollbrand

A6/Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Montag 12.02.2024, erhielt die Autobahnpolizei Kaiserslautern zunächst die Mitteilung über einen Pannen-PKW im Baustellenbereich. Kurz darauf erfolgt die Mitteilung, dass der PKW nun brennen würde. Beim Eintreffen der in unmittelbarer Nähe befindlichen Streife der Autobahnpolizei, stand der besagte PKW bereits im Vollbrand.

Der 52-jährige Fahrer des BMW befand sich mittlerweile außerhalb seines Fahrzeuges. Durch die starke Rauchentwicklung und hitzebedingte Verpuffungen, musste sowohl die Richtungsfahrbahn Mannheim, als auch Saarbrücken gesperrt werden. Durch die Feuerwehr wurde der PKW gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro.