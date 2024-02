Versuchter Raub – Betroffene und weitere Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Freitagvormittag gegen 11 Uhr wurde von 2 Zeuginnen beobachtet, wie sich ein unbekannter Täter einer ebenfalls unbekannten Frau in der Windeckstraße im Stadtteil Lindenhof näherte und sie sodann unvermittelt zu Boden stieß. Dabei versuchte der Täter, der Frau die Handtasche zu entreißen. Diese hielt an ihr fest und rief lautstark um Hilfe, weshalb der unbekannte Täter von der Frau abließ und Richtung Bahnhofsunterführung flüchtete, während die Zeuginnen der Frau zur Hilfe eilten.

Nachdem die Dame sich gegenüber den Zeuginnen nur kurz über den Vorfall äußerte, ging sie in ein Anwesen in der Windeckstraße. Die Zeuginnen alarmierten daraufhin die Polizei, die vor Ort aber weder den unbekannten Täter noch die unbekannte Frau, von der lediglich bekannt ist, dass sie ca 60 Jahre ist und braune Haare trug, feststellen.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 50 Jahre alt, schlanke Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, er trug dunkle Haare, einen Drei-Tage-Bart, eine beige Hose, ein graues bzw. dunkles Oberteil und führte ein Fahrrad mit sich.

Das Fachdezernat 9.3 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang vor allem nach der betroffenen Frau, aber auch nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Unfall verursacht und geflüchtet – 1 schwer verletzte Person

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 17:10 Uhr in der Bismarckstraße auf Höhe des Quadrats A 4. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die Bismarckstraße in Richtung Parkring auf dem rechten Fahrstreifen, als er auf Höhe des Quadrats A 4 bemerkte, dass er sich auf der falschen Spur eingeordnet hatte. Daraufhin bremste er unvermittelt bis zum Stillstand ab, um doch noch dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu folgen.

Ein hinter dem Unbekannten fahrender 30-Jähriger BMW-Fahrer konnte dem stehenden Fahrzeug gerade noch so ausweichen, eine dahinter Fahrende 30-jährige Motorrad-Fahrerin jedoch nicht mehr. Sie konnte eine Kollision mit dem BMW nicht verhindern und stürzte hierbei.

Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Unfallverursacher flüchtete in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Der Sachschaden beträgt rund 8.000 Euro.

Bei dem unfallverursachenden PKW handelt es sich um eine Mercedes-Benz B-Klasse, älteren Baujahrs. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Tel: 0621-833970, zu melden.

Busfahrer bleibt an geparktem Auto hängen

Mannheim-Schwetzingerstadt. (ots) – Am Freitag 09.02.2024 kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Keplerstraße. Ein 48-jähriger Busfahrer befuhr die Keplerstraße in Fahrtrichtung der Heinrich-von-Stephan-Straße und blieb im Vorbeifahren an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda hängen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.