Jugendlicher schießt Mann ins Gesicht – Polizei sucht Zeugen

Hockenheim (ots) – Am Samstag 10.02.202 feuerte ein bislang unbekannter Täter einem 38-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht. Die Tat ereignete sich um kurz vor 19 Uhr unweit des Bahnhofs in der Karlsruher Straße. Warum der Jugendliche seine Schreckschusswaffe auf den 38-Jährigen richtete und diese dann abfeuerte, ist bislang unklar. Der Mann erlitt durch die Schussabgabe eine Fleischwunde oberhalb des linken Auges und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Täter wird als 15-17 Jahre alt beschrieben. Er trug eine Jacke und entsprach dem schwarzafrikanischen Phänotyp.

Der Tatverdächtige war in Begleitung von 5-6 weiteren Jugendlichen. Sie entfernten sich nach der Tat in Richtung Bahnhofstraße. Die Polizei fahndete nach dem Täter und leistete erste Hilfe. In einer Pfütze fand die Polizei die Patronenhülse einer Schreckschusswaffe. Das Polizeirevier Hockenheim ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205-2860-0 zu melden.

Durch Sprung in den Rhein Seniorin und Hund gerettet

Ketsch (ots) – Durch den mutigen Einsatz zweier Polizeibeamten des Polizeirevier Schwetzingen konnte am Sonntag 11.02.2024 gegen 09:40 Uhr, eine 83-jährige Frau und ihr Labrador aus dem Rhein gerettet werden. Während eines abendlichen Spaziergangs mit ihrem Hund in der Brühler Straße riss sich der Labrador plötzlich von der Leine los und sprang in den Altrhein. Die Hundebesitzerin zögerte nicht lang und stieg ebenfalls in den Rhein.

Nachdem sie ihren Hund erreichte und in ihre Arme schloss, gelang es ihr jedoch nicht mehr, sich und ihren Hund aus eigener Körperkraft aus dem Wasser zu retten. Als sich die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort einfanden, kletterte ein Beamter unverzüglich zu der hüfttief im Wasser sowie Schlamm stehenden und mittlerweile entkräfteten Frau ins Wasser. So konnte er ein weiteres Abrutschen der Frau in die Strömung des Altrheins verhindern.

In Zusammenarbeit mit dem am Uferbereich stehenden Beamten, konnte der Hund und die 83-Jährige in den Uferbereich gezogen werden. Anschließend konnte die Frau durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brühl sowie Schwetzingen mit Hilfe einer Seilwinde aus dem matschigen Uferbereich hoch auf den Waldweg gerettet werden. Die Seniorin wurde durch einen Rettungsdienst vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Hund blieb unverletzt und wurde durch Familienangehörige betreut.

Alkoholisiert im Faschingskostüm auf der Autobahn unterwegs

Hockenheim/BAB 6 (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 11.02.2024, gingen um kurz nach Mitternacht mehrere Notrufe bei der Polizei ein, da ein Mann bei Hockenheim den Standstreifen der BAB 6 entlanglief. Eine Streife des Polizeireviers Hockenheim fuhr sofort zu der beschriebenen Stelle und konnte einen kostümierten 42-jährigen Mann antreffen, der am Fahrbahnrand auf der Autobahn in Richtung Heilbronn lief.

Es stellte sich heraus, dass der Mann auf dem Hockenheimer Faschingsumzug dem Alkohol zugesprochen und dann sein Handy verloren hatte. Anstatt sich aber beispielsweise mit einem Taxi nach Hause bringen zu lassen, entschied er sich, eine Abkürzung über die Autobahn zu nehmen.

Die Streife machte ihm klar, dass dies eine ebenso verbotene wie gefährliche Idee war und fuhr den Mann zu seiner eigenen Sicherheit nach Hause. Allerdings war dieser Transport nicht kostenlos, so dass der 42-Jährige mit einem Gebührenbescheid rechnen muss.

Nach eventueller Körperverletzung Helfer und Zeugen gesucht

Schriesheim (ots) – Ein 34-Jähriger befand sich am Sonntag 04.02.2024, auf seinem Nachhauseweg von einem Pub in der Talstraße, als dieser womöglich in dem Zeitraum von 18-19 Uhr von einer unbekannten Täterschaft angegangen worden ist. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fand den 34-Jährigen im Bereich der Obere Bergstraße/ Großer Mönch regungslos auf der Straße liegen.

Als der 34-Jährige wieder zu Bewusstsein kam, verständigte der unbekannte Verkehrsteilnehmer Familienangehörige des 34-Jährigen, die vor Ort kamen und sich um den Verletzten kümmerten. Der 34-Jährige erlitt Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich. Erst zu einem späteren Zeitpunkt brachte der Mann den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige. Der genaue Tathergang sowie die Hintergründe der Tat sind nicht bekannt, lediglich, dass es sich bei der Täterschaft womöglich um 3 unbekannte Täter gehandelt haben soll.

Der Polizeiposten Schriesheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese suchen nun unter anderem nach dem helfenden unbekannten Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat, dem Tathergang oder zu den Tätern geben können. Auch Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Verdächtiges ab dem Pub in der Talstraße bis zur Obere Bergstraße/ Großer Mönch wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06203/61301 zu melden.

Betrunkener geht auf DRK-Helferin los

Hockenheim (ots) – Ein 22-Jähriger kam am Samstag 10.02.2024 gegen 16:30 Uhr auf Grund seiner starken Alkoholisierung zur in der Stadthalle Hockenheim anlässlich des Faschingsumzugs eingerichteten Aufnahmestelle des Deutschen Roten Kreuzes. Eine 34-jährige DRK-Helferin versuchte den Mann noch zu stützen, als dieser urplötzlich und ohne ersichtlichen Grund die Frau mit der Faust auf das Brustbein schlug.

Gegen die dann folgenden Maßnahmen der zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizei setzte sich der Mann mit Tritten, Bissen sowie Schlägen zur Wehr und leistete erheblichen Widerstand. Glücklicherweise wurde niemand durch die Attacken verletzt.

Da unklar war, wie stark der junge Mann unter Alkoholeinwirkung stand und eine Betäubungsmittelbeeinflussung nicht auszuschließen war, ordnete die zuständige Richterin die Entnahme mehrerer Blutproben beim 22-Jährige an. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichem Angriff auf Rettungskräfte sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Jugendlicher rast mit Auto gegen Ampel und Hauswand

Sinsheim-Hoffenheim (ots) – Am Samstag 10.02.2024 um kurz vor 01:30 Uhr, wollte eine Streife des Polizeireviers Sinsheim einen Mercedes kontrollieren, der auf der B 45 von Sinsheim kommend in Richtung Hoffenheim fuhr. Als die Streife eindeutige Anhaltesignale gab, beschleunigte der vorausfahrende Mercedes stark. Dabei schnitt das Auto die Kurven, fuhr auf die Gegenfahrbahn und raste mit weit über 100 km/h durch die Nacht.

Da das Fahrzeug auch bei erreichen des Ortrandes von Hoffenheim seine halsbrecherische Fahrt fortsetzte, brach die Polizei aus Sicherheitsgründen die Verfolgung ab. Allerdings raste der Mercedes trotzdem weiter und geriet so im Kurvenbereich der Sinsheimer Straße ins Schleudern. Völlig außer Kontrolle rammte der Mercedes eine Fußgängerampel und einen Zierbaum. Schließlich schlug das Auto mit der Front in die Fassade eines Hauses ein.

Der Fahrer kletterte kurz nach dem Unfall aus dem Fahrzeugwrack und rannte davon. Der Mann konnte aber in der Kreuzstraße von der Streife eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 17-Jährigen, der nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Fahrerlaubnis besitzt und an dem Auto unzulässige Kennzeichen angebracht hatte.

Der junge Mann sowie seine 3 Mitfahrenden kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. An der Hausfassade entstand ein Schaden, der auf 10.000 Euro geschätzt wird. Der Gesamtschaden wird mit mindestens 23.000 Euro beziffert. Die Fahrbahn in Richtung Zuzenhausen musste auf Grund von Bergung- und Reinigungsarbeiten zeitweise gesperrt werden. Der 17-Jährige muss sich unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht sowie eines verbotenen Fahrzeugrennens verantworten.

46-jähriger Mann unter Medikamenteneinfluss mit dem Auto unterwegs

Helmstadt-Bargen (ots) – Ein Zeuge informierte am Sonntag 11.02.2024 gegen 20:15 Uhr die Polizei über ein auf der B 292 im Grünstreifen stehenden Mercedes-Benz. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 46-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer die B 292 entlang. Hierbei kam der Mann womöglich aufgrund des Einflusses von Medikamenten alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und schließlich im Grünstreifen zum Stehen.

Kurz darauf flüchtete der 46-Jährige zu Fuß in Richtung Helmstadt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann durch eine Polizeistreife in der Bahnhofstraße in Helmstadt-Bargen festgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief zwar negativ, jedoch gab es Anzeichen für eine Beeinflussung auf Medikamente bei dem Mann.

Ein ebenfalls freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf ein verschreibungspflichtiges Medikament, weshalb im Polizeirevier eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Gegen den Mann wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Medikamenteneinflusses ermittelt.

Jugendlicher droht mit Schreckschusswaffe

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Rande einer Veranstaltung kam es Sonntag um kurz nach 17:30 Uhr in der Straße Im Bruch unweit des Festplatzes zu einer Bedrohung. Aus bislang noch unklarem Grund richtete ein 16-Jähriger eine Schreckschusswaffe auf drei junge Männer und drohte, sie zu erschießen. Ein Passant bekam dies mit und verständigte sofort die Polizei.

Als diese zum Ort des Geschehens eilte, bemerkte das der Jugendliche und floh. Er konnte kurze Zeit später in der Brustkaramellengasse vorläufig festgenommen werden. Die von ihm weggeworfene Tatwaffe konnte von der Polizei sichergestellt werden. Gegen den Jugendlichen wird jetzt wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ketsch unter der Telefonnummer 06202-61696 zu melden.

Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel führt zu hohem Sachschaden

Weinheim (ots) – Nachdem am frühen Samstagnachmittag um 13.30 Uhr ein 29-Jähriger mit seinem BMW auf der Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte und dabei einen von hinten anfahrenden BMW übersah, kollidierten beide Fahrzeuge miteinander.

Der BMW auf dem rechten Fahrstreifen, welcher zum Unfallzeitpunkt von einem 43-Jährigen gelenkt wurde, wurde durch den Zusammenprall auf den Bordstein gedrängt, hob leicht ab und beschädigte beim Wiederaufkommen auf der Fahrbahn seine linke Hinterachse. Der Unfallverursacher wurde nach dem Zusammenprall zeitgleich auf einen vor ihm fahrenden Mercedes einer 83-Jährigen geschoben.

Sowohl der 43-jährige Fahrer, als auch die 83-jährige Fahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und suchten selbständig ein Krankenhaus auf. Die beiden BMW waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand nach ersten Erkenntnissen ein Gesamtsachschaden von fast 15.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch das Polizeirevier Weinheim eingeleitet.

Fahrzeug kollidiert mit Baum und flüchtet – Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag 09.02.2024 gegen 06:40 Uhr auf den Parkplätzen in der Straße „Am Hauptbahnhof“. Nachdem Zeugen einen lauten Knall feststellten und durchdrehende Reifen hörten, entdecken diese kurze Zeit später die Ursache der Geräusche. Vermutlich fuhr der Verursacher gegen einen Metallgitter, welches den Baum umgab und anschließend gegen einen den Baum.

Das Gitter wurde aus der Verankerung am Boden gerissen, der Baum kippte um. Bei dem Verursacher dürfte es sich um ein großes Fahrzeug, einen LKW oder ähnliches gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro.

eugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.