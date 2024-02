Raubdelikt unter Kindern/Jugendlichen in Einkaufsmarkt

Karlsruhe (ots) – Am Freitag gegen 15 Uhr, hielten sich 3 Kinder im Erdgeschoß des ECE-Centers auf. Diese Gruppe von männlichen Kindern wurde dann von 3 größeren Jugendlichen angesprochen und in der Folge einigen Bargeldes durch Drohung beraubt. Hiernach flüchteten das Trio über den Ausgang Richtung Friedrichsplatz.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Männlich, ca. 180 cm groß, schwarze kurze Haare, 15-16 Jahre alt, bekleidet mit Basecap, schwarzer Jacke, Pufferjacke- mit Kapuze und schwarzer Hose.

Täter 2: Männlich, ca. 150 cm groß, schwarze kurze Haare, Bartflaum, 14-15 Jahre alt, bekleidet mit Basecap, grauem Pullover, schwarzer Hose, trug schwarze Bauchtasche der Fa. Eastpack.

Täter 3: Männlich, ca. 180 cm groß, blonde leicht lockige mittelkurze Haare, bekleidet mit grauem oder weißem Pullover, schwarzer Hose und hatte viele Pickel.

Zeugen des Tathergangs werden ersucht sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Trunkenheitsfahrt mit Kleinkind – Widerstand gegen Polizeibeamtin

Hambrücken (ots) – Mehrere Anrufer verständigten am Sonntag 11.02.2024, die Polizei und meldeten eine offensichtlich betrunkene Frau auf einem Fahrrad, die mit einem Kleinkind auf dem Rücken auf der Landesstraße 556 zwischen Hambrücken und Forst unterwegs sei.

Bei der Überprüfung stellten Polizeibeamte gegen 21:50 Uhr eine 45-jährige Frau auf dem Radweg der L 556 in Richtung Forst fahrend fest. Auf ihrem Rücken transportierte sie ungesichert ihr etwa 2-jähriges Kind ohne Helm in einem Rucksack. Bei der Polizeikontrolle kurz vor der Überführung der Autobahn 5 wirkte die Mutter stark alkoholisiert, weshalb der Ehemann verständigt werden sollte, um das Kind in Obhut zu nehmen.

Die anscheinend uneinsichtige und unkooperative Frau nutzte wohl einen kurzen Moment und wollte zu Fuß flüchten. Eine Polizistin versuchte die Kindsmutter am Arm festzuhalten, woraufhin die 45-Jährige der Beamtin mit der Faust in das Gesicht schlug. Weitere Schläge der Betrunkenen gegen die Polizistin konnte diese abwehren. Im Rahmen der anschließenden vorläufigen Festnahme erlitt die Frau leichte Verletzungen, deren ärztliche Behandlung sie jedoch ablehnte.

Die geschädigte Polizistin trug aufgrund des Angriffs Prellungen davon. Das Kleinkind wurde im Rahmen der Handlungen nicht verletzt. Es wurde später Verwandten übergeben. Der Alkoholtest bei der Dame ergab einen Wert von ungefähr 1,2 Promille. Sie wird sich nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten müssen.

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Ettlingen-Oberweier (ots) – Unbekannte brachen am Samstagabend in ein Wohnhaus in der Fleckensteinstraße ein. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher zwischen 18:15-20:35 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Erdgeschoss des Hauses. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld.

Zeugen beobachteten, wie eine dunkel gekleidete Person offenbar vor dem Wohnhaus wartete, während eine zweite Person mit heller Hose das Haus verließ. Anschließend liefen den beiden Verdächtigen auf der Fleckensteinstraße davon. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 zu melden.

Polizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen am vergangenen Wochenende

Nördlicher Landkreis (ots) – Gleich 3 Einbrüche musste die Polizei am vergangenen Wochenende im nördlichen Landkreis verzeichnen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Samstag zwischen 15:30-21 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in Karlsdorf-Neuthard. Über ein aufgehebeltes Fenster auf der Rückseite des in der Hildastraße gelegenen Hauses gelangten die Einbrecher in das Innere. In der Folge öffneten sie Schränke sowie Schubladen und durchwühlten diese nach Wertgegenständen. Hierbei nahmen die Diebe diverse Schmuckstücke an sich. Der Diebstahlschaden liegt im geschätzten vierstelligen Bereich.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstag in der Zeit zwischen 17:20-19:15 Uhr in Waghäusel-Wiesental. Hier verschafften sich die Täter durch einschlagen der Scheibe einer Terrassentür gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Im Erdgeschoss betraten sie nahezu alle Zimmer und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob die Einbrecher bei ihrer Suche nach Beute fündig wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Auch in Waghäusel-Kirrlach sind Einbrecher zwischen 18-20 Uhr durch einschlagen der Scheibe einer Terrassentür in ein Wohnhaus in der Veilchenstraße eingedrungen. Nach bisherigen Feststellungen gelangten die Eindringlinge über das Treppenhaus in die obere Wohnung und durchsuchten hier eine Vielzahl an Schränken und Schubladen. Über die genaue Höhe des Diebstahlschadens kann derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen zu dem Einbruch in Karlsdorf-Neuthard werden gebeten, sich bei Hinweisen mit dem Polizeirevier Bruchsal unter der Rufnummer 07251 7260 in Verbindung zu setzen.

Hinweisgeber zu den Einbrüchen in Wiesental und Kirrlach werden gebeten, sich beim Polizeirevier Philippsburg unter Tel: 07256 93290 zu melden.