Der Polizeieinsatz in Ranschbach dauert derzeit noch an. Die Suche nach der mutmaßlichen Tatwaffe, einer Schusswaffe, verlief bislang erfolglos. Aufgrund einbrechender Dunkelheit, wird die Suche in Kürze eingestellt und Dienstag 13.02.2024 bei Tageslicht fortgesetzt. Der relevante Bereich wird über Nacht durch Polizeikräfte überwacht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Haben Sie die Tat beobachtet? Haben Sie den Tatverdächtigen auf der Flucht beobachtet oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Ranschbach (ots) – 1.Folgemeldung – Der schwer verletzte 37-jähriger Mann ist mittlerweile verstorben.Der mutmaßliche 27-Jährige Täter wurde vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll es auf der Weinstraße in Ranschbach (zwischen Sportplatzstraße und Peter-Morio-Straße) aus ungeklärten Gründen zur Schussabgabe gekommen sein.

Ranschbach (ots) – Erstmeldung – Am Montag 12.02.2024 gegen 14:10 Uhr, wurden der Polizei Schüsse in der Gemeinde Ranschbach gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Person durch die Schussabgabe schwer verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst zu Fuß in Richtung Birkweiler.

Alarmierte Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen in Tatortnähe widerstandslos festnehmen.

Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.

Die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen, dem Motiv und den Umständen der Tat aufgenommen. Zeugen werden geben sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.