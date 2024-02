Zwei Diebe am Wochenende festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der

Bundespolizei am Wochenende zwei Gepäckdiebe wiedererkennen und festnehmen.

Aufgrund vorliegenden Beschreibungen hatten die Beamten zuerst einen 28-jährigen

wohnsitzlosen Mann erkannt, der im Verdacht steht am 04. November 2023 einer

26-jährigen chinesischen Touristin den Rucksack gestohlen zu haben. Auf der

Fahrt von Karlsruhe nach Frankfurt am Main hatte der Mann im ICE 698 der jungen

Frau, während sie schlief, den Rucksack gestohlen. Die zweite Festnahme richtete

sich gegen einen 39-jährigen Frankfurter, der am 04. Februar einem 73-jährigen

Reisenden im Frankfurter Hauptbahnhof den Rucksack gestohlen hatte. Am Bahnsteig

von Gleis 10 hatte der Täter einen unbeobachteten Moment ausgenutzt, um den

Rucksack an sich zu nehmen und damit zu flüchten. In beiden Fällen blieb das

Diebesgut verschwunden und Beide wollten sich zu den Diebstählen nicht äußern.

Der 39-jährige Frankfurter wurde nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens

wieder entlassen. Der zweite Täter wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt: Innenstadt: Einbruch in Pkw – Täterfestnahme

Frankfurt – (lo) Gestern (11. Februar 2024) gegen 23.35 Uhr wurde der

Polizei ein Einbruch in einen in der Straße „Im Holzgraben“ geparkten Pkw

gemeldet.

Die Täter entwendeten aus dem Kofferraum ein iPad, einen Rucksack und einen

vierstelligen Bargeldbetrag. Durch eine Ortung des Tablets konnte der Standort

in einer Bar in der Allerheiligen Straße lokalisiert werden.

Beim Eintreffen der Polizei flüchtete ein Mann in Richtung Hinterhof. Diese

Person wurde kurz darauf von den Einsatzkräften festgenommen. Bei einer

genaueren Durchsuchung des Lokals wurde der zuvor entwendete Rucksack im Beisein

eines zweiten Täters aufgefunden.

Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 30 und 32 Jahren wurden in die

Arrestzellen des Polizeipräsidiums gebracht. Sie müssen sich nun wegen des

Verdachts des Einbruchsdiebstahls verantworten.

Frankfurt – Gallus: Kioskeinbruch endet in Handschellen

Frankfurt – (ha) In der Nacht von Sonntag (11.02.2024) auf Montag

(12.02.2024) kam es in der Mainzer Landstraße zu einem Kioskeinbruch.

Polizeibeamte nahmen die beiden männlichen Täter noch im Nahbereich des Kioskes

fest.

Gegen 02:41 Uhr hebelten nach bisherigen Erkenntnissen ein 45-jähriger Mann und

ein 39-jähriger Mann die Außenschiebetür eines Kioskes in der Mainzer Landstraße

auf. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnten die Tat beobachten und die

Polizei informieren. Der Kiosk verfügt weiterhin über eine Nebelmaschine als

Schutzmechanismus. Der Sicherheitsdienst löste diese aus und die beiden Männer

verließen sofort, nachdem der Kiosk komplett vernebelt wurde, eilig und ohne

Diebesgut die Örtlichkeit.

Die informierte Streife war jedoch schnell zur Stelle und noch im unmittelbaren

Nahbereich klickten für die Tatverdächtigen die Handschellen. Sie wurden in das

zentrale Polizeigewahrsam verbracht und müssen sich jetzt wegen des Verdachts

des besonders schweren Diebstahls verantworten.

Frankfurt – Ostend: 36-Jähriger mit Crack festgenommen

Frankfurt – (dr) Polizeibeamte des 5. Reviers haben gestern Abend (11.

Februar 2024) einen 36-jährigen Mann im Ostend kontrolliert und bei ihm unter

anderem Crack sichergestellt.

Der Beschuldigte hielt sich gegen 20:15 Uhr in der Schielestraße auf, als eine

Polizeistreife auf ihn aufmerksam wurde und damit den richtigen Riecher bewies.

Im Rahmen einer Personenkontrolle fanden sie bei ihm neben Rauschgift, rund 6,6

Gramm Crack, auch eine Feinwaage, ein Pfefferspray sowie vier Smartphones auf.

Die Beamten eröffneten dem wohnsitzlosen Mann aufgrund des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz die Festnahme und verbrachten ihn in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums, mit dem Ziel ihn richterlich vorzuführen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Taschendiebe schlagen zu – Zeugen gesucht

Frankfurt – (yi) Gestern Abend (11. Februar 2024) kam es in der

Kaiserstraße zu einem Taschendiebstahl, bei dem zwei Unbekannte einer

34-Jährigen das Smartphone entwendeten. Die Täter flüchteten samt Diebesgut.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich die Geschädigte und ihr Ehemann

gegen 19:30 Uhr in der Kaiserstraße, als einer der beiden Täter sie ansprach und

fragte, wo sich der Bahnhof befinde. Während des Ablenkungsmanövers näherte sich

der Komplize des Diebes und entnahm das Mobiltelefon aus der Jackentasche der

Frau. Anschließend entfernte sich das Gaunerduo in unbekannte Richtung.

Erst später bemerkte die 34-jährige Frau den Diebstahl ihres Smartphones.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich, ca. 175cm, etwa 30 Jahre alt, 3-Tage-Bart; trug eine schwarze Jacke

und eine blaue Jeans

Täter 2:

männlich, ca. 170cm, etwa 45-50 Jahre alt; trug einen grünen Pullover, eine

schwarze Weste und eine schwarze Hose

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 4. Polizeirevier

unter der Rufnummer 069 / 755 – 10400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

zu melden.

Langwieriges Feuer in leerstehendem Gebäude

Frankfurt am Main

Dichter schwarzer Rauch dringt aus dem Gebäude ins Freie. Ein aufmerksamer Mitbürger informiert die Feuerwehr gegen 1:30 Uhr. Als die ersten Kräfte in der Lindleystraße ankommen, schlagen Flammen aus den Fenstern und der Rauch verhüllt den ohnehin schwarzen Nachthimmel. Es bestätigt sich, was der Leerstand mit sich bringt: niemand ist im Gebäude. Insgesamt 24 Einsatzkräfte löschen unter Atemschutz in Erdgeschoss und Keller. Letzte Glutnester in einem Schacht im Obergeschoss müssen mit einer Kettensäge freigesägt und dann abgelöscht werden. Der Rauch wird mittels Lüftern aus dem Gebäude gedrückt. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden, bevor die Einsatzstelle um halb fünf an die Polizei übergeben wird. Die Polizei beginnt mit der Brandursachenermittlung. Die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Fechenheim und Oberrad waren mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort.

Frankfurt – Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall – Außenspiegel trifft Frau im Gesicht – Zeugenaufruf

Frankfurt – (yi) In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages (10.

Februar 2024) kollidierte der Außenspiegel eines LKW mit einer 39-Jährigen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat die Frau als Fußgängerin gegen 01:40 Uhr

die Fahrbahn der BAB 5 in Richtung Darmstadt. Währenddessen traf der

Außenspiegel eines vorbeifahrenden LKW die Frau im Gesicht. Die Polizei fand

einen abgerissenen Außenspiegel, welcher an der Unfallstelle liegen blieb. Der

Fahrer setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort und entfernte sich von der

Unfallstelle.

Die 39-Jährige verletzte sich schwer aber nicht lebensbedrohlich im Gesicht und

wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.

Die BAB 5 wurde von 02:15 Uhr bis 04:05 Uhr in Richtung Frankfurt-Darmstadt

gesperrt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden

gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 46400

oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Eschersheim: 21-Jährige auf der Straße angegriffen und beraubt – Polizei sucht Zeugen

Frankfurt – (yi) Gestern Abend (10. Februar 2024) kam es zu einem schweren

Raub und einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer 21-Jährigen.

Die Geschädigte befand sich gegen 21:35 Uhr im Bereich der Neumannstraße, als

der Unbekannte sie ansprach und nach Kleingeld fragte. Nachdem sie verneinte

hielt der Täter sie an ihrer Kleidung fest, drohte mit einem Messer und

verlangte die Herausgabe der getragenen Goldkette sowie des Goldringes. Als die

Frau keine Reaktion zeigte, riss der Räuber ihr die Kette vom Hals und stach mit

einem Messer in ihren Oberbauch. Anschließend flüchtete dieser auf der

Neumannstraße in südlicher Richtung.

Die 21-Jährige wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus

verbracht.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 40-50 Jahre alt, schlanke/hagere Figur, eingefallenes schmales

Gesicht, 3-Tage-Bart; trug eine schwarze Fleecejacke der Marke Jack-Wolfskin,

eine dunkelgrüne Wollmütze der Marke Carhartt und eine Hose mit weitem

Beinschnitt.

Frankfurt – Sachsenhausen: Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt – (yi) Die Polizei hat einen Mann, der bei einem

Fahrraddiebstahl beobachtet wurde, in der Nacht von Samstag (10. Februar 2024)

auf Sonntag (11. Februar 2024) auf frischer Tat festgenommen.

Gegen 03:40 Uhr beobachtete eine Zeugin eine männliche Person im Bereich der

Seehofstraße, wie diese sich an angeschlossenen Fahrrädern zu schaffen machte.

Die Zeugin verständigte sodann die Polizei. Eine Streife traf den Mann an. Er

befand sich im Begriff mit einem losen Fahrradsattel das Schloss eines

angeschlossenen Fahrrads zu knacken.

Das Streifenteam sprach den Fahrraddieb an, nahm diesen fest und ermittelte,

dass er sich illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufhält.

Die Beamten brachten den 24-Jährigen in die Haftzellen des Polizeipräsidium

Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Raub

Frankfurt – (th) Am Freitagabend (09. Februar 2024) kam es zu einem Raub

im Bereich der Moselstraße. Ein Opfer wurde dabei verletzt. Ein Tatverdächtiger

konnte wenig später unter Zuhilfenahme der Videoschutzanlage wiedererkannt und

festgenommen werden.

Gegen 22:30 Uhr wurde der 45-jährige Geschädigte, nachdem er einen Kiosk

verlassen hatte, von den Tatverdächtigen angesprochen und unmittelbar danach

angegriffen. Während ein Tatverdächtiger ihm den mitgeführten Rucksack entriss,

schlug der zweite Tatverdächtige dem 45-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und

gegen den Kopf. In der Hand hielt er dabei ein Messer, wodurch der Geschädigte

Schnittwunden erlitt. Ein 55-Jähriger, der ebenfalls den Kiosk verlies, geriet

in das Geschehen. Die Tatverdächtigen versuchten ihm seinen Gehstock und eine

Tüte zu entreißen, was ihnen jedoch misslang. Im Anschluss flüchteten die beiden

Unbekannten.

Dreieinhalb Stunden nach der Tat, am 10. Februar gegen 02:00 Uhr, konnte der

Tatverdächtige, der bei der Tatausführung das Messer einsetzte, durch

Polizeibeamte über die Videoschutzanlage im Bereich der Taunusstraße /

Elbestraße auf Grund der vorhandenen Personenbeschreibung wiedererkannt werden.

Eine herangeführte Streife nahm den Mann fest. Das Messer sowie das Raubgut

führte er nicht mehr bei sich, jedoch gut 2 Gramm Marihuana. Der 55-Jährige, der

über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde zwecks richterlicher Vorführung die

Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Crackhandel

Frankfurt – (th) Am Freitagnachmittag (09. Februar 2024) gegen 16:40 Uhr

beobachteten Polizeibeamte über die Videoschutzanlage, wie eine männliche Person

in der Taunusstraße Crack verkaufte. Die Crackplomben bewahrte er dabei in

seinem Mund auf. Nach der abgesetzten Kontrolle eines 45-jährigen Käufers, der

eine Plombe mit ca. 0,2 Gramm Crack bei sich trug, wurde der Drogendealer

festgenommen. Bei der Festnahme fielen dem 23-Jährigen mehrere Plomben mit Crack

aus dem Mund; bei der anschließenden Durchsuchung wurden weitere Plomben mit

Crack sowie ca. 100 Euro Bargeld bei ihm aufgefunden. Insgesamt führte der

wohnsitzlose 23-Jährige knapp 5,5 Gramm Crack bei sich. Er wurde mit dem Ziel

der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Einsatzreicher Abend für die Feuerwehr

Frankfurt am Main

Ein Feuer in der U-Bahn-Station Konstablerwache ist der Auftakt für einen einsatzreichen Abend. Zwei weitere Feuermeldungen und zwei Hilfeleistungen beschäftigen im weiteren Verlauf die Feuerwehr.

In einem Technikraum im U-Bahnhof Konstablerwache brennt ein Elektrogerät. Der Rauch wird von der automatischen Brandmeldeanlage erkannt. Das Feuer kann schnell gelöscht werden. Um den Rauch aus der Station zu entfernen, wird die Sondereinheit zur Einsatzstellenbelüftung eingesetzt. Die umfangreiche Entrauchung dauert über eine Stunde an. Noch während der Einsatz an der Konstablerwache läuft, wird die Feuerwehr bei einem Kellerbrand in Sachsenhausen und bei einem Verkehrsunfall auf der A3 benötigt. Beim Unfall zwischen zwei voll besetzten Fahrzeugen zwischen Frankfurt-Süd und dem Frankfurter Kreuz gab es vier Verletzte. Eine Person wurde in eine Klinik gefahren. Im Keller in Sachsenhausen schmorte ein Elektrokabel. Vorangegangen war ein Stromausfall, ausgelöst durch einen Wasserschaden. Die Einsatzstelle wird dem Energieversorger übergeben. In der Homburger Landstraße ist ein Rettungswagen bei einer Person im Einsatz. In der Wohnung der Person angekommen, entdeckt die Besatzung Rauch und fordert die Feuerwehr nach. Auch hier ist ein Schmorbrand der Grund. Die Person wird in ein Krankenhaus gebracht und in der Wohnung der Strom abgeschaltet. Beim Verlassen der Einsatzstelle Konstablerwache, wird ein Gasgeruch auf der Straße in Preungesheim gemeldet. Die Spezialkräfte für Messtechnik übernehmen den Einsatz und stellen vor Ort eine defekte Gaslaterne fest. Auch hier übernimmt der Energieversorger.