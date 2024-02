Spiegel beschädigt

Um 11:30 Uhr befuhr heute Vormittag ein 50-Jähriger aus Göttingen mit einem Klein-Lkw die Schusterstraße in Bad Sooden-Allendorf. Dabei streifte er mit seinem Fahrzeug einen geparkten VW Bus im Bereich des Außenspiegels, wodurch das Spiegelglas zersprang.

Fahren unter dem Einfluss illegaler Drogen

Um 09:30 Uhr wurde heute Morgen ein 37-Jähriger aus Treffurt in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege mit seinem Pkw einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss illegaler Drogen das Auto fuhr. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Vereinsheim

Heute Morgen wurde festgestellt, dass Unbekannte in der vergangenen Nacht auf dem Sportplatzgelände in Netra sämtliche Schlösser des Vereinsheims mit Sekundenkleber beschädigten, so dass ein Aufschließen nicht mehr möglich war. Nach Auskunft des Berechtigten musste dieser selbst in das Gebäude eindringen, da der Zugang auf dem herkömmlichen Wege nicht mehr möglich war. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Fehler beim Überholen

Um 06:04 Uhr befuhr heute Morgen ein 48-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die B 452 in Richtung „Hoheneicher Rondell“. Beim Überholen eines vorausfahrenden Lkws übersah er einen entgegenkommenden Pkw, der von einer 43-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde. Diese musste dadurch mit ihrem Pkw nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch überfuhr sie mit dem Auto noch einen Leitpfosten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1300 EUR.

Fahren unter dem Einfluss illegaler Drogen

Um 20:02 Uhr wurde gestern Abend im „Schützengraben“ in Eschwege ein 20-Jähriger aus Eschwege auf einem E-Scooter fahrend durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte fuhr er unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln (Cannabis und Amphetamin), so dass die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet wurde.