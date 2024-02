Pfefferspray-Vorfall an Berufsschule

Tatzeit: Montag, 12.02.2024, 12:00 Uhr

In einer Berufsschule im Schladenweg in Fritzlar ereignete sich am Montagmittag ein Zwischenfall mit Reizgas.

Ersten Ermittlungen zufolge hantierte ein 18-jähriger Schüler aus Bad Wildungen unsachgemäß mit einem Pfefferspray (Tierabwehrspray) in einem Klassenraum, wobei er zunächst sich selbst und in der Folge weitere Anwesende mit dem Pfefferspray leicht besprühte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelte sich also nicht um ein gezieltes Versprühen des Reizgases. Das ausgetretene Pfefferspray verteilte sich zudem in der Atemluft im Klassenraum und im Flurbereich. Die Fritzlarer Feuerwehr belüftete die betroffenen Räumlichkeiten mit technischem Gerät, sodass diese nach einiger Zeit wieder betreten werden konnten.

Mehrere Personen klagten anschließend über Reizungen der oberen Atemwege sowie über Augenreizungen. Insgesamt wurden sechs Personen durch den Vorfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch mehrere RTW in umliegende Krankenhäuser transportiert. Wenige weitere Personen wurden vor Ort durch die Besatzungen der RTW untersucht und vor Ort entlassen. Auch ein Notarzteinsatzfahrzeug befand sich vor Ort im Einsatz.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05622/9966-0.

Einbruch in Wohnhaus

Tatzeit: Samstag, 10.02.2024, 14:30 Uhr bis Samstag, 10.02.2024, 17:15 Uhr

Unbekannte Täter sind am Samstagnachmittag in ein Wohnhaus in der Straße „Im Liederbach“ in Edermünde-Besse eingebrochen.

Nach ersten Ermittlungen sind die unbekannten Täter über die Terrassentür in das Hausinnere gelangt. Aufgrund der vorgefundenen Spuren wird derzeit davon ausgegangen, dass die unbekannten Täter eine Terrassentür des Wohnhauses aufhebelten. Im Anschluss wurden mehrere Räume des Wohnhauses betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Die unbekannten Täter erbeuteten hierbei Schmuck in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 200,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.