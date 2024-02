Sachbeschädigung an Wahlplakat

Eiterfeld. In der Bahnhofstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (10.02.) ein Wahlplakat durch Anzünden. Ein Passant konnte das glimmende Plakat frühzeitig löschen. Es entstanden rund 30 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zweirad beschädigt

Fulda. Zwischen dem 31. Dezember 2023 und dem 10. Februar 2024 beschädigten Unbekannte das Lenkradschloss eines Kleinkraftrades der Marke KTM, Modell Duke 790. Im Tatzeitraum war das Zweirad in einem Parkhaus in der Löherstraße abgestellt gewesen. An dem Motorrad entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Bernhards. Unbekannte beschmierten eine Unterführung der B27 im Bereich der Prof.-Siegmund-Straße in schwarzer Farbe mit verfassungswidrigen Parolen. Der Schaden wurde am Sonntagabend (11.02.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist bislang nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Das vordere amtliche Kennzeichen VB-LS 2498 eines schwarzen Audi A1 entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (11.02.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Dalbergstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Fulda. Unbekannte stahlen das vordere amtliche Kennzeichen FD-JC 6500 eines braunen Skoda Superb. Im Tatzeitraum von Freitag (09.02.), etwa 23.30 Uhr, bis Samstag (10.02.), gegen 9.30 Uhr, stand das Auto auf einem Parkplatz in der Boyneburgstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugen gesucht – Körperverletzung

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (08.02.) schlug eine bislang Unbekannte eine 55-jährige Frau aus Bad Hersfeld. Nach aktuellem Kenntnisstand war die Bad Hersfelderin fußläufig in der Straße „Unter der Stiegel“ im Ortsteil Hohe Luft unterwegs, als ihr die Unbekannte entgegenkam und plötzlich und unvermittelt ins Gesicht schlug. Die 55-Jährige stürzte dadurch zu Boden und verletzte sich leicht. Die Täterin flüchtete. Sie kann als weiblich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, mit sportlicher, normaler Statur und schwarzen zu einem Zopf gebundenen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit soll sie eine kurze, schwarze Jacke, eine schwarze Leggins und Sneaker mit weißen Applikationen getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Rotenburg a.d. Fulda. In der Nacht zu Freitag (09.02.) öffneten Unbekannte die Tür einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Falkenstraße gewaltsam. Anschließend betraten die Täter die Räumlichkeiten. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand allerdings Sachschaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme nach Einbruch

Königswald. Beamten der Polizeistation Rotenburg gelang es am Freitag (09.02.) vier tatverdächtige Männer aus Nordhessen nach einem vorangegangenen Einbruch in der Straße „Rittershain“ festzunehmen.

Nach aktuellem Kenntnisstand öffneten die vier Männer zunächst ein Fenster eines derzeit unbewohnten Gebäudes. Anschließend stahlen sie daraus Kupferrohre im Wert von rund 150 Euro und verursachten durch das Herausreißen der Rohre Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro an dem Bauwerk. Die vier Nordhessen flüchteten kurz darauf in einem roten VW Polo vom Tatort. Aufmerksame Zeugen hatten den Einbruch beobachtet und umgehend die Polizei informiert. Eine Streife konnte das Auto nur wenige Minuten nach der Erstmeldung im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen unweit des Tatorts feststellen und die Insassen einer Kontrolle unterziehen. In dem Fahrzeug fanden die Beamten das zuvor gestohlene Diebesgut auf und stellten die Kupferrohre sicher.

Die vier Männer – im Alter von 20 bis 28 Jahren – wurden daraufhin festgenommen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls, der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs verantworten. Sie wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Diebstahl aus Wohnung

Bad Hersfeld. Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag (11.01.) und Sonntag (11.02.) einen Bargeldbetrag in noch unklarer Höhe sowie Schmuck im Wert von circa 2.000 Euro aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sudetenstraße. Wie genau die Einbrecher in die Räumlichkeiten gelangten, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnwagen

Alsfeld. Geringer Sachschaden entstand, als Unbekannte sich zwischen Montag (05.02.) und Samstag (10.02.) gewaltsam Zutritt zu einer Gartenanlage in der Straße „Alter Zeller Weg“ verschafften. Ob dabei auch etwas entwendet wurde, ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenlaube

Alsfeld. In der Nacht zu Samstag (10.02.) brachen Unbekannte in eine Gartenlaube eines umzäunten Schrebergartens in der Straße „Am Ringofen“ ein. Nach aktuellen Informationen entwendeten die Einbrecher Leergut im Wert von rund 30 Euro und flüchteten anschließend unerkannt. Sie hinterließen außerdem circa 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Lauterbach. Das hintere amtliche Kennzeichen VB-GE 823 eines grünen BMW X1 entwendeten Unbekannte am Samstag (10.02.). Im Tatzeitraum, zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr, war das Auto auf dem Parkplatz eines Hallenbades in der Straße „Am Sportfeld“ abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Größere Fastnachtsumzüge am Sonntag im Landkreis Fulda

Traditionell fanden am Fastnachtssonntag wieder zahlreiche Umzüge im Landkreis Fulda statt. Viele Menschen trotzten dem unbeständigen Wetter. Sie feierten die fröhlichen und bunten Gruppen sowie zahlreichen Motivwagen an den Umzugsstrecken. Witterungsbedingt waren die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr etwas geringer, was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tat. Besucherstärkste Veranstaltung war der Kinderumzug in Fulda mit rund 14.000 Zuschauern an der Strecke und etwa 1.000 Teilnehmenden bei 162 Zugnummern. Er startete pünktlich um 14:00 Uhr auf der Pauluspromenade. Die letzten Gruppen trafen um 15:20 Uhr am Universitätsplatz ein, wo im Anschluss noch viele Personen bis gegen 16:00 Uhr der Prämierung einzelner Gruppen durch den Veranstalter beiwohnten. Die Polizei konnte die ersten Straßensperrungen an der Strecke im Stadtgebiet bereits um 15:00 Uhr wieder öffnen. Um 16:15 Uhr wurde auch die letzte Umleitung in der Rabanusstraße wieder aufgehoben und der Verkehr wieder vollständig freigegeben. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen in Fuldas Innenstadt kam es nicht. Etwa 4.000 Besucher feierten den Umzug mit 1.300 Teilnehmenden und 51 Zugnummern an der Strecke durch das Königreich Flieden, der um 14:00 Uhr begann und gegen 15:15 Uhr am Dorfplatz in der Ortsmitte endete. Im Anschluss feierten dort noch etwa 1.000 Personen bis gegen 17:00 Uhr auf dem Platz. Zudem fanden sich bis zu 1.000 Personen zu einer Anschlussfeier in der TV-Halle in Flieden ein. Weitere Umzüge in Neuhof-Hattenhof und Hosenfeld-Hainzell hatten 500 beziehungsweise 400 Zuschauer. 3.000 Zuschauer säumten die Strecke des Umzuges mit 1.200 Teilnehmenden und 34 Zugnummern in der Rhöngemeinde Hofbieber, der gegen 13:30 Uhr begann und um 15:10 Uhr in der Ortsmitte endete. Auch hier feierten nach Zugende bis zu 1.500 Personen ausgelassen am Dorfplatz. Der Umzug im Hünfelder Stadtteil Mackenzell mit 87 Zugnummern und 1.565 Teilnehmenden wurde von rund 4.000 Zuschauern gefeiert. Er klang nach zwei Runden durch den Stadtteil gegen 16:20 Uhr mit einer friedlichen Feier im Ortskern aus. Auf den größeren Veranstaltungen waren zur Gewährleistung der Sicherheit neben Sanitäts- und Rettungskräften auch eine mittlere zweistellige Anzahl an Polizeikräften in Uniform präsent. Erforderliche polizeiliche Maßnahmen wurden durchgeführt. Alle Umzüge und Feierlichkeiten verliefen bis zum Berichtszeitpunkt insgesamt friedlich. Lediglich in Hofbieber kam es bei den anschließenden Feierlichkeiten zu einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Aus einer Personengruppe wurde Pfefferspray versprüht. Mehrere Betroffene erlitten Augenreizungen und mussten vor Ort ambulant behandelt werden. Die Polizei konnte hierzu bereits mehrere Tatverdächtige ermitteln und hat zur Gefahrenabwehr auch Personen der Örtlichkeit verwiesen. Zwei weitere einfach gelagerte Körperverletzungen und Beleidigungen im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten ereigneten sich noch in Hofbieber und in Hünfeld-Mackenzell.

Autofahrerin nach Alleinunfall auf BAB A66 zwischen Schüchtern-Nord und Flieden leicht verletzt

Fulda

Flieden. Eine 41-jährige Autofahrerin aus Meiningen wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (11.02.) leicht verletzt. Die Fahrzeugführerin befuhr gegen 14:20 Uhr die Autobahn A66 von Frankfurt kommend Richtung Fulda. Kurz nach der Anschlussstelle Schlüchtern Nord verlor diese aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet rechtsseitig von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem rechten Standsteifen auf der Seite liegend zum Stillstand. Hierbei verteilten sich Trümmerteile auf dem rechten Fahrsteifen als auch auf der Gegenfahrbahn. Diese wurden durch die eintreffende Streife der Autobahnpolizei umgehend beseitigt. Zudem war die FFW Schlüchtern als auch das DRK vor Ort.

Während der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrsteifen Richtung Fulda gesperrt. Gegen 15:30 Uhr konnte der Verkehr wieder für beide Fahrspuren freigegeben werden.

Die 41-jährige Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden in einer Höhe von 6000,- Euro.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Fulda

Fulda. Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 15.500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag (11.02.) gegen 05 Uhr in Fulda in der Niesiger Straße in Höhe Hausnr. 39. Ein 23-jähriger junger Mann aus Fulda befuhr mit seinem Pkw Skoda die Niesiger Straße in Fahrtrichtung Schlitzer Straße. In Höhe der Hausnr. 39 kam dieser mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in das Heck eines dort geparkten Pkw BMW, der wiederum auf den vor ihm befindlichen Pkw Volvo geschoben wurde. Glücklicherweise blieb der 23-Jährige unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Da bei dem 23-Jährigen Atemalkoholgeruch wahrzunehmen war, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Ermittlungen ergaben zudem, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Gersfeld. Am Sonntag (11.02.) ereignete sich gegen 11:35 Uhr auf der B279 im Einmündungsbereich zum Abzweig Maiersbach ein Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger aus der Gemeinde Dipperz war mit seinem Pkw VW von Maiersbach kommend in Fahrtrichtung Gersfeld (B 279) unterwegs. Ein 53-jähriger aus Unterweißenbrunn, ebenfalls VW-Fahrer, fuhr von Gersfeld in Fahrtrichtung Fulda. An der Einmündung zur B 279 missachtete der 74-Jährige das Stopp-Schild und es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 20.000,- Euro.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Vogelsbergkreis

Alsfeld. Am Samstag (10.02.) kam es gegen 18:30 Uhr im Begegnungsverkehr auf der Landesstraße 3145 zwischen Willingshausen und Fischbach in einer Kurve zur Kollision der Außenspiegel von einem grauen Pkw Mazda und einem bislang unbekannten Fahrzeug. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der noch unbekannte Fahrzeugführer in Willingen vom Unfallort. Am Pkw Mazda entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 300 Euro. Hinweise zum unbekannten Unfallbeteiligten bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter 06631/9740, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Fulda vom 09.02.2024

Fulda

Am Freitag (09.02.) befuhren gegen 12.20 Uhr drei Fahrzeuge die Kreuzbergstraße in Fahrtrichtung Künzeller Straße. Ein 31-jähriger Fuldaer musste seinen Ford verkehrsbedingt abbremsen. Die hinter ihm fahrende 19-jährige Opel Fahrerin erkannte dies rechtzeitig und bremste ihr Fahrzeug ab. Ein 42-jähriger Neuhofer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Hierbei wurde die 19-jährige leicht verletzt und begab sich eigenständig in ein Krankenhaus zur Untersuchung. Es entstand Sachschaden von mindestens 3000 Euro.

Eine 20-jährige Petersbergerin befuhr am Freitag (09.02.) um 08.15 Uhr die Straße am Rabenstein und wollte nach links in die Leipziger Straße einbiegen. Hierbei missachtete diese die Vorfahrt einer 28-jährigen Fuldaerin, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. An dem Ford und dem Mini entstand Sachschaden von mindestens 6500 Euro. Zum Glück wurde niemand bei dem Unfall verletzt.

Unfall beim Ausparken in der Rabanusstraße Höhe Jerusalemplatz

Fulda

Am Samstag, den 10.02.2024, 15:52 Uhr, wollte die Fahrerin eines schwarzen Mercedes aus einer Parklücke in der Rabanusstraße ausparken.

Ein weiteres Fahrzeug blieb auf der Fahrbahn verkehrsbedingt stehen und ermöglichte der Fahrerin des Mercedes das Ausparken.

Der Fahrer eines grünen Audis überholte den Wartenden und kollidierte mit der Ausparkenden Mercedes-Fahrerin. Der Mercedes wurde hierbei auf einen parkenden Opel Insignia aufgeschoben.

Es entstand Sachschaden an drei Fahrzeugen.

Unfallflucht auf dem Parkplatz Boyneburgstraße/ Herz-Jesu-Krankenhaus

Fulda

In dem Zeitraum von Freitag, 09.02.2024, 23:30 Uhr bis Samstag, 10.02.2024, 09:35 Uhr, wurde auf dem Parkplatzgelände der Boyneburgstraße in 36039 Fulda, ein brauner Skoda Superb im linken Frontbereich beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Es liegt eine Unfallflucht vor.

Weitere Hinweise zu dem Unfallverursacher sind leider nicht bekannt.

Zeugenhinweise werden unter Tel.: 0661-1050 erbeten.

Unfallflucht auf dem Parkplatz Eichsfeld

Fulda

Am Freitag, 09.02.2024, in dem Zeitraum von 06:45 Uhr bis 13:00 Uhr, beschädigte ein gelbes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken einen grauen geparkten Fiat 500 an dem vorderen linken Kotflügel.

Weitere Hinweise zu dem Unfallverursacher sind leider nicht bekannt.

Es entstand Sachschaden.

Zeugenhinweise werden unter Tel.: 0661-1050 erbeten.

Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Rotenburg an der Fulda

Am 09.02.2024, 19:50 Uhr, befuhr ein in Bebra wohnender Pkw-Fahrer mit seinem Audi die B 83 in Rotenburg an der Fulda, in Richtung Alheim. Nach einer Kreisverkehrsausfahrt überfuhr er zunächst eine Verkehrsinsel und anschließend kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand wartenden Pkw. An den beiden Fahrzeugen und der Verkehrsinsel entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher stand unter Einfluss von Alkohol und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durch die Polizei veranlasst.

Bebra- Am 10.02.2024, 05:25Uhr, befuhr ein in Rotenburg an der Fulda wohnender Pkw-Fahrer die L 3251, aus Weiterode kommend. In der Auffahrt „Bebra-Süd“ wollte der Pkw-Fahrer auf die B 27 in Fahrtrichtung Rotenburg an der Fulda fahren. In der Auffahrt verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr auf die beginnende Leitplanke, überschlug sich und blieb auf der angrenzenden Grünfläche liegen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt in das Krankenhaus nach Rotenburg an der Fulda verbracht. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfallverursacher stand unter Einfluss von Alkohol und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durch die Polizei veranlasst.

Traktor kollidiert mit entgegenkommenden PKW

Bereits am Samstagabend, 03.02.2024 kam es gegen 17:57 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Traktor und einem entgegenkommenden PKW. Der 28-jährige Führer eines Fendt befuhr die Straße von Oberrode in Richtung Besges. Aufgrund geringer Fahrbahnbreite kam es zu einer Konfliktsituation, als die Fahrzeuge einander passierten. Der Traktor kollidieret mit der Fahrzeugfront auf der Fahrerseite des entgegenkommenden PKW Opel, welcher von einer 62-jährigen Frau geführt wurde.

Diese zog sich leichte Verletzungen zu und an den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 8000 EUR.

Auffahrunfall wegen querendem Reh

Am Donnerstagmorgen, 08.02.2024 befuhren gegen 07:58 Uhr drei PKW die Bundesstraße von Müs in Richtung Großenlüder, als von rechts ein Reh die Fahrbahn querte. Der erste PKW vollzog eine Vollbremsung. Dies bemerkten die beiden hinter ihm fahrenden PKW zu spät und fuhren auf.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 8500 EUR.

Vorfahrtmissachtung im Kreuzungsbereich fordert hohen Sachschaden

Am Donnerstagnachmittag, 08.02.2024 befuhr gegen 15:44 Uhr ein 76-jähriger PKW Fahrer in Großenlüder die Straße Goldgrube und wollte die Bergstraße queren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 47-jährigen PKW Fahrerin, welche die Bergstraße in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei die VW Fahrerin abgeleitet wurde und auf ein benachbartes Grundstück fuhr. Hierbei wurden eine Hecke und mehrere Büsche beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 14800 EUR.