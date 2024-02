Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Festnahme nach Pkw-Diebstahl,

Wehrheim, Gebrüder-Keller-Weg, Ober-Erlenbach, Vilbeler Straße, Montag, 13.02.2024, 02:15 Uhr

(he)In der zurückliegenden Nacht kam es in Wehrheim zu einem Diebstahl eines Audi SQ5. Während den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug festgestellt, gestoppt und der mutmaßliche Dieb festgenommen werden. Gegen 02:15 Uhr meldete sich der Fahrzeugbesitzer über Notruf und berichtete, dass augenblicklich sein Pkw gestohlen worden sei. Richtigerweise meldete er dies sofort über Notruf der Polizei, denn nur so konnten umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Wenige Minuten nach dem Notrufeingang entdeckte eine Streife den gestohlenen Pkw auf der L3041 zwischen Wehrheim und dem Köpperner Tal in Richtung Köppern fahrend. Eine Streife nahm die Verfolgung auf und folgte dem Audi über die L3057 bis nach Ober-Erlenbach. Dort fuhr der Fahrer des gestohlenen Wagens schlussendlich von der Vilbeler Straße aus auf einen unbefestigten Fußweg entlang des Erlenbachs und musste aufgrund der örtlichen Gegebenheiten anhalten. Anschließend ließ sich der Fahrer widerstandlos festnehmen. Es handelte sich um einen 38-jährigen polnischen Staatsangehörigen ohne Wohnsitz in Deutschland. Bei dem Polizeieinsatz wurde niemand verletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird dieser heute einem Haftrichter vorgeführt.

Auseinandersetzung am Bahnhof,

Oberursel, Platz des 17. Juni, 11.02.2023, 22.40 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend kam es im Bereich des Bahnhofes in Oberursel zu einer Auseinandersetzung, bei welcher zwei 22 und 25 Jahre alte Frauen sowie ein 26-jähriger Mann verletzt wurden. Die drei Geschädigten waren gegen 22.40 Uhr mit einem unbekannten Mann aneinandergeraten und im Verlauf der Auseinandersetzung von diesem mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Als der 26-Jährige durch den Schlag zu Boden stürzte, sollen noch fünf bis sechs weitere Personen hinzugekommen sein und auf den am Boden Liegenden eingetreten haben. Hierdurch erlitt der Angegriffene Verletzungen, aufgrund derer er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Auch die 25-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Angreifer soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten, ca. 1,80 Meter großen Mann mit einem dunklen Hauttyp und schwarzen lockigen Haaren gehandelt haben. Er habe eine grüne Jacke und eine weiße Bauchtasche getragen. Die hinzugekommenen Personen wurden als etwa gleichalt und gleichgroß beschrieben. Hinweise zu dem Vorfall und den Tätern nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Bewohnerin überrascht mutmaßlichen Dieb, Wehrheim, Hof Löwenheck, Samstag, 10.02.2024, 15:15 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag hat eine Frau aus Wehrheim in ihrem Haus einen fremden Mann überrascht, und so in die Flucht geschlagen. Um 15:15 Uhr lief der Bewohnerin im Obergeschoss ihres Hauses in der Straße „Hof Löwenheck“ ein Fremder in die Arme. Die überraschte Seniorin sprach ihn an, woraufhin sich dieser in Ausflüchte verstrickte und kurz darauf die Flucht ergriff. Als sie daraufhin im Obergeschoss nach dem Rechten sah, stellte sie dort mehrere geöffnete Räume fest, Gegenstände fehlten jedoch nicht. Wie der Mann zuvor in das Haus gelangen konnte, ist derzeit unklar.

Er soll etwa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß und kahlköpfig gewesen sein. Bekleidet war er laut der Geschädigten mit einem blauen Langarmshirt, einer Jeans, weißen Turnschuhen und einer Goldkette. Darüber hinaus sprach er deutsch ohne Akzent.

Die Polizei in Usingen ermittelt und nimmt Hinweise zu dem Mann unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Jugendliche in Bus rassistisch beleidigt, Bad Homburg, Kurhaus bis Kelkheimer Straße, Sonntag, 11.02.2024, 18:00 Uhr bis 18:15 Uhr

(fh)Am Sonntagabend sind drei jugendliche Mädchen in einem Linienbus zwischen Bad Homburg und Kirdorf rassistisch beleidigt worden. Den Angaben einer 17-Jährigen zufolge sei sie mit zwei gleichaltrigen Freundinnen gegen 18:00 Uhr am Kurhaus in die Buslinie 12 in Richtung „Eichenstahl“ gestiegen. Im Bus habe sich ein weiblicher Fahrgast über die drei Mädchen brüskiert und in der Folge ausländerfeindliche Beleidigungen vom Stapel gelassen. Die Frau, welche im Bus in Fahrtrichtung links mit dem Rücken zum Busfahrer gesessen habe sowie ein Begleiter seien dann in der Kelkheimer Straße ausgestiegen.

Die Frau wurde wie folgt beschrieben:

1.65m -1.70m groß

35 bis 40 Jahre alt

kräftige Statur

dunkelbraune Haare, zum Dutt gebunden

grüne oder blaue Augen

volles Gesicht

schwarz gekleidet

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg.

Hochwertiges Rad gestohlen,

Oberursel, Holzweg, Samstag, 10.02.2024, 16:00 Uhr bis Sonntag, 11.02.2024, 09:00 Uhr

(fh)Am Wochenende hat ein Dieb ein Pedelec aus einem Oberurseler Hinterhof gestohlen. Am Sonntagmorgen musste der Besitzer des rund 5.000 Euro teuren Elektrofahrrads feststellen, dass dieses nicht mehr im Hof seines Mehrfamilienhauses im Holzweg stand. Dort hatte er es am Samstagabend mit einem Schloss gesichert abgestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Betrüger rufen an,

Kronberg im Taunus, Samstag, 10.02.2024, 18:15 Uhr

(fh)Im Laufe des Samstags haben Betrüger zwei Mitmenschen aus Kronberg kontaktiert und mit dem sogenannten „Schockanruf“ versucht, sie um ihr Erspartes zu bringen. Bei der genannten Masche wird den Angerufenen zum Beispiel vorgegaukelt, eine Angehörige oder ein Angehöriger habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem jemand zu Tode gekommen sei und müsse aufgrund dessen nun in Untersuchungshaft. Dies könne lediglich durch die Zahlung einer hohen Kaution abgewendet werden. So gelingt es den Tätern regelmäßig, die Angerufenen zur Übergabe der angeblichen Kaution zu bringen. Einen solchen Anruf erhielten auch die Menschen aus Kronberg. Die beiden Kontaktierten verhielten sich vorbildlich, indem sie auflegten und die richtige Polizei informierten. So kam es glücklicherweise zu keinen Geldzahlungen.

Bei den „Schockanrufen“ erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck – es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend die 110. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Meldungen vom Wocbenende

+++Blutiger Streit in Asylunterkunft-gefährliche Körperverletzung+++ Freitag, 09.02.2024, 20:18 Uhr Bad Homburg, Ober-Eschbacher Straße

Am Freitagabend kam es in einer Asylunterkunft in Ober-Eschbach zu einem blutigen Streit zwischen mehreren Bewohnern. Anlass dieses Streites war, nach bisherigen Erkenntnissen, die Lautstärke im Gebäude. Ein 19-jähriger Serbe, der nicht Bewohner der Unterkunft ist, legte sich mit einem 25-jährigen Bewohner an. Er schlug und trat auf den Afghanen ein. Ein weiterer 25-jähriger Bewohner mischte ebenfalls mit. Der Streit eskalierte und im weiteren Verlauf wurden dem Geschädigten hierbei tiefe Schnittwunden mit einem Cuttermesser zugefügt. Ein 24-jähiger weiterer Bewohner, ebenfalls Afghane, wollte den Streit schlichten, griff in das Messer des Angreifers und wurde hierbei an der Hand verletzt. Alle am Streit beteiligten Personen standen unter Alkoholeinfluss – bei ihnen wurde jeweils eine Blutentnahme durchgeführt. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht und dort ärztlich versorgt. Der durch das Cuttermesser schwer verletzte Mann wurde stationär aufgenommen – bei ihm bestand jedoch keine Lebensgefahr. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt und die Staatsanwaltschaft wurde vorab in Kenntnis gesetzt.

+++Einbruch in Wohnhaus+++ Freitag, 09.02.2024, 11:30 Uhr bis Samstag, 10.02.2024, 19:15 Uhr Bad Homburg-Gonzenheim, Friedrichsdorfer Straße

Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner eines Hauses in Bad Homburg-Gonzenheim, als sie am Samstagabend nach Hause kamen. Unbekannte Einbrecher hatten ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt, sind hierdurch ins Haus gelangt und haben sämtliche Räume durchsucht. Sie entwendeten einen Safe und verließen das Objekt unentdeckt. Die genaue Schadenshöhe hierzu ist bisher unbekannt. Hinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06172 / 120-0 entgegen.

+++Einbruch in ein Einfamilienhaus+++ Ölmühlweg, 61462 Königstein im Taunus Donnerstag, 08.02.2024, 11:00 Uhr – 17:00 Uhr

Bereits am Donnerstag, den 08.02.2024 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses im Ölmühlweg in Königstein im Taunus auf und konnten sich so Zutritt in das Hausinnere verschaffen. Nachdem die Täter einige Schranktüren öffneten, verließen sie, ohne Wertgegenstände zu entwenden, das Gebäude. Durch das Aufhebeln entstand an der Tür ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wenn Sie Zeuge der Tat waren oder Hinweise zu den unbekannten Tätern haben, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120-0.

+++Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus+++ Freitag, 09.02.2024, 17:30 Uhr bis Samstag, 10.02.2024, 10:00 Uhr Oberursel, Dornbachstraße

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten bisher unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen, indem an der Hauseingangstür gewaltsam gehebelt wurde. An der Hauseingangstür entstand ein Sachschaden von ca. 500.-EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120-0 entgegen.

+++Einbruch in Pkw+++ Freitag, 09.02.2024, 12:18 Uhr bis Samstag, 10.02.2024, 15:00 Uhr Bad Homburg, Mühlweg

Zwischen Freitagmittag und Samstagnachmittag kam es im Mühlweg in Bad Homburg, nahe der dortigen Jugendherberge, zu einem Einbruch in einen geparkten blauen VW Up. Offenbar wurde die Seitenscheibe aufgehebelt und aus dem Inneren mehrere Gegenstände, u. a. ein Laptop, gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Hinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120-0 entgegen.

+++Hochwertiges Elektrofahrrad gestohlen+++ Samstag, 10.02.2024, 13:00 Uhr – 18:00 Uhr Oberursel, Neutorallee

Am Samstagnachmittag wurde ein hochwertiges angeschlossenes E-Bike von bisher unbekannten Tätern aus einem Hinterhof gestohlen. Der Schaden kann auf ca. 3000.-EUR beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 / 6240-0 entgegen.

+++versuchter Diebstahl von Photovoltaik-Anlage+++ Samstag, 20.01.2024 bis Samstag 10.02.2024 Neu-Anspach, OT Anspach, Weilstraße

Während des o.g. Tatzeitraums verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter Zutritt auf das Pachtgrundstück des Geschädigten und versuchten dort eine kleine Photovoltaik-Anlage zu entwenden, was jedoch misslang. Der oder die Täter konnten im Anschluss unerkannt fliehen. Letztlich kam es durch die Tatausführung zu einer Sachbeschädigung mit einem Schaden in Höhe von über 250 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer 06081 / 9208-0 entgegen.

+++Versuchter Einbruch und Sachbeschädigung an Pkw+++ Samstag, 10.02.2024, 20:30 Uhr – 21:50 Uhr Oberursel, Kurmainzer Straße

Bisher unbekannte Täter haben am Samstagabend die Scheibe eines Frankfurter Mercedes eingeschlagen. Dann wurde der PKW geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter wurden aber nicht fündig und konnten nichts entwenden. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 1000.-EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120-0 entgegen.

+++Exhibitionist im Gebüsch+++ Freitag, 09.02.2024, 13:31 Uhr Bad Homburg, Usinger Weg

Eine 43-jährige Frau aus Bad Homburg war am Freitagmittag im Usinger Weg unterwegs, als ihr plötzlich ein Mann auffiel, der ihr zugewandt in einem Gebüsch stand und sein entblößtes Glied in der Hand hielt. Die Frau rannte schreiend davon, konnte jedoch, den bisher unbekannten Mann, wie folgt beschreiben:

männlich

20-30 Jahre alt

etwa 1,70 m groß

dunkle kurze Haare und Bart

graue Oberbekleidung

grasgrüne Jogginghose

schwarze Sneakers

Hinweise zu dem Mann nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120-0 entgegen.

+++Körperverletzung auf Faschingsveranstaltung+++ Samstag, 10.02.2024, 17:00 Uhr Wehrheim, Schulstraße

Auf einer Faschingsveranstaltung in Wehrheim kam es am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr zu einem Streit zwischen einer 26-jährigen Geschädigten und einem unbekannten Gast. Dieser schlug der Geschädigten im weiteren Verlauf mehrfach mit der Hand in ihr Gesicht. Der unbekannte Täter konnte im Anschluss fliehen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer 06081 / 9208-0 zu melden.

+++Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden+++ Freitag, 09.02.2024, 06:30 Uhr – 14:20 Uhr Dreihausweg, 61476 Kronberg im Taunus

Am Freitag, den 09.02.2024, wurde zwischen 06:30 Uhr und 14:20 Uhr ein PKW beschädigt, welcher im Dreihausweg in 61476 Kronberg im Taunus in einer Parkbucht abgestellt war. Der Unfallverursacher kollidierte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, mit dem Heck des geparkten PKW und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hierbei entstand am geschädigten PKW ein Sachschaden von 1500 Euro. Es wird darum gebeten, falls Sie Angaben zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Unfallverursacher machen können, sich bei der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 zu melden.