Wiesbaden: Die Polizei-News

Nach Auseinandersetzung Widerstand geleistet, Wiesbaden,

Langgasse, 11.02.2024, 21.05 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend leistete ein 34-jährger Mann nach einer vorangegangenen

Auseinandersetzung in der Fußgängerzone Widerstand. Der 34-Jährige war im

Bereich der Langgasse mit einem 21-jährigen Mann in eine wechselseitige

Körperverletzung verwickelt. Als die hinzugerufenen Polizeikräfte gegen 21.05

Uhr vor Ort eintrafen, mussten diese den 34-Jährigen aufgrund seiner

Aggressivität zu Boden bringen und fesseln. Hiergegen habe sich der Mann

erheblich zur Wehr gesetzt, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt worden

ist. Der 34-Jährige verbrachte die restliche Nacht im Polizeigewahrsam. Er muss

sich nun wegen der Körperverletzung und des Widerstandes verantworten. Gegen

seinen 21-Jährigen Kontrahenten wurde wegen der Körperverletzung ebenfalls ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rucksack entrissen,

Wiesbaden-Biebrich, Breslauer Straße, 11.02.2024, 21.25 Uhr,

(pl)In der Breslauer Straße wurde am Sonntagabend eine 81-jährige Frau beraubt.

Zwei Unbekannte näherten sich der Frau gegen 21.25 Uhr von hinten und rissen ihr

gewaltsam den mitgeführten Rucksack aus der Hand. Hierbei wurde die Geschädigte

leicht am Finger verletzt. Die beiden etwa 18-25 Jahre alten Täter rannten mit

der Beute Richtung Pfälzer Straße davon. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Von Personengruppe angegriffen,

Wiesbaden, Häfnergasse, 11.02.2024, 20.55 Uhr,

(pl)Ein 27-jähriger Mann wurde am Sonntagabend vor einer Bar in der Häfnergasse

von einer Personengruppe angegriffen. Nach Angaben des Geschädigten habe er

gegen 20.55 Uhr bei einem Streit zwischen zwei Personen intervenieren wollen,

als er von vier bis sechs weiteren Personen mit Schlägen attackiert worden sei.

Der 27-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht

werden. Die Angreifergruppe soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein. Einer von ihnen

sei mit einer SEK-Weste kostümiert gewesen und ein anderer habe ein weißes

schafsähnliches Kostüm getragen. Einer der mutmaßlichen Angreifer, ein

22-jähriger Mann, konnte im weiteren Verlauf von Polizeikräften festgenommen

werden. Bei dem Festgenommenen, welcher die Nacht in Gewahrsam verbrachte,

wurden darüber hinaus noch Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

Hinweise zu den weiteren Tätern nimmt das 1. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Exhibitionist zugange,

Wiesbaden, Kastellstraße, 09.02.2024, 12.00 Uhr,

(pl)In der Kastellstraße ist am Freitagmittag ein Exhibitionist aufgetreten. Der

Mann habe sich gegen 12.00 Uhr zwei 15 und 16 Jahre alten Mädchen in

schamverletzender Weise gezeigt. Der Exhibitionist soll ca. 1,80 Meter groß

gewesen sein und ein ungepflegtes Erscheinungsbild sowie einen Dreitagebart

gehabt haben. Getragen habe er dunkle Kleidung und eine graue Jeans. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, 10.02.2024, 12.45 Uhr bis 11.02.2024, 11.55 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag wurden in Wiesbaden zwei Wohnungen

und ein Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht. In einem Mehrfamilienhaus

in der Taunusstraße drangen Unbekannte am Samstag zwischen 12.45 Uhr und 15.30

Uhr durch eine aufgehebelte Tür in eine Wohnung ein. Im Anschluss durchsuchten

sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und ergriffen jedoch offensichtlich

ohne Beute wieder die Flucht. Die Geschädigte hatte beim Verlassen des Hauses

zwei Frauen wahrgenommen, welche ihr im Nachhinein verdächtig vorkamen. Die

beiden wurden als ca. 18-22 Jahre alt, zierlich, etwa 1,55-1,60 Meter groß mit

dunklen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Zwischen 19.00 Uhr und 20.50

Uhr hatten es Einbrecher auf ein Einfamilienhaus in der Sooderstraße abgesehen.

Die Täter öffneten gewaltsam eine Balkontür des Hauses, um sich Zutritt zu

verschaffen. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt.

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag brachen Täter in eine Wohnung in der

Wielandstraße ein und flüchteten auch in diesem Fall mit bislang noch

unbekanntem Diebesgut. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Hauberrisserstraße, Festgestellt: 11.02.2024, 11.10 Uhr,

(pl)Am Sonntagvormittag wurde gegen 11.10 Uhr in der Hauberrisserstraße ein

aufgebrochener Zigarettenautomat festgestellt. Unbekannte Täter hatten den im

Bereich des Wendehammers befindlichen Automaten gewaltsam geöffnet und hierdurch

einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Derzeit wird davon

ausgegangen, dass die Täter sowohl an Bargeld als auch an Zigaretten aus dem

Automaten gelangten. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer

(0611) 345-2140 entgegen.

Meldung über mögliche bewaffnete Person löst Polizeieinsatz aus,

Wiesbaden-Schierstein, Reichsapfelstraße, 11.02.2024, 00.45 Uhr,

(pl)Die Mitteilung über eine möglicherweise mit einer Machete bewaffnete Person

hat in der Nacht zum Sonntag in Schierstein einen größeren Polizeieinsatz

ausgelöst. Über Notruf wurde der Polizei gegen 00.45 Uhr gemeldet, dass im

Bereich der Reichsapfelstraße jemand eine Machete mit sich führen würde.

Aufgrund der Mitteilung wurden unmittelbar Polizeikräfte vor Ort entsandt.

Hierbei entpuppte sich die „Waffe“ letztendlich als ein aus dem Kofferraum eines

Pkw entnommenes Warndreieck.

Meldungen vom Wochenende

Fastnachtsumzug in Wiesbaden – Erste polizeiliche Bilanz mit Stand 17:30 Uhr

Wiesbaden (ots) – (he)Der heutige Wiesbadener Fastnachtsumzug 2024 verlief aus

polizeilicher Sicht sehr ruhig und ohne größere, polizeilich relevante

Vorkommnisse. Um 12:11 Uhr setzte sich der aus rund 160 Zugnummern bestehende

Zug in Bewegung. Die Zuschauerinnen und Zuschauer fanden sich bei trockenem

Wetter an der Strecke in der Wiesbadener Innenstadt zum Feiern ein.

Wie auch in den zurückliegenden Jahren legte das Polizeipräsidium Westhessen in

Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei, der Stadtpolizei sowie Kommunaler

Verkehrspolizei den Fokus auf eine hohe Präsenz uniformierter und ziviler

Einsatzkräfte. Um die Verkehrslage zu überblicken, kam auch ein

Polizeihubschrauber kurzzeitig zum Einsatz. Zum Zwecke des Jugendschutzes

führten Beamtinnen und Beamte gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Landeshauptstadt

Wiesbaden zahlreiche Kontrollen durch, ohne dass es dabei zu nennenswerten

Vorfällen kam.

Bis 17:30 Uhr nahm die Polizei während und im Anschluss an den Umzug am

Drei-Lilien-Platz sowie im Bereich Wilhelmstraße / Bierstadter Straße zwei

Anzeigen wegen Körperverletzung auf. Am Drei-Lilien-Platz wurde hierbei ein

Mitarbeiter der Straßenreinigung angegriffen. Darüber hinaus musste nach einer

Personenkontrolle ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz eingeleitet werden. Die enge Zusammenarbeit zwischen der

Stadt Wiesbaden samt Ordnungsamt, der Landespolizei, der Berufsfeuerwehr, dem

Rettungsdienst sowie der DACHO im Vorfeld der Veranstaltung war gleichsam für

den reibungslosen Ablauf des närrischen Jahreshöhepunktes in Wiesbaden

verantwortlich.

Die Polizei wird auch über den beendeten Umzug hinaus die weiteren

Feierlichkeiten in der Wiesbadener Innenstadt eng begleiten und dort weiterhin

Präsenz zeigen.

Mehrere Körperverletzungsdelikte in Gaststätte, Mainz –

Kostheim, Hallgarter Straße, Samstag, 10.02.2024, 19:30 Uhr,

(cwe)Durch mehrere unbekannte Täter wird in einer Gaststätte in der Hallgarter

Straße eine Auseinandersetzung provoziert. Dabei kam es zu mehreren Straftaten.

Samstagabend provozierte eine mehrköpfige Gruppe während einer

Faschingsveranstaltung in einer Gaststätte mehrere Gäste. Bei der anschließenden

Auseinandersetzung wurde ein Schlagring eingesetzt und ein Messer vorgezeigt.

Zwei Personen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die unbekannten

Täter flohen vom Tatort. Zeugen beschreiben sie als schwarz gekleidet und

zwischen 180 – 190cm groß. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pärchen streitet sich – Helfer angegriffen, Wiesbaden, Nerotal, Freitag,

09.02.2024, 18:20 Uhr,

(cwe)Weil er der Frau eines sich streitenden Pärchens helfen wollte, wurde er

vom Partner der Frau angegriffen und verletzt.

Am Freitagabend bemerkte ein 52-jähriger Wiesbadener, dass sich in einer

Grünanlage ein Pärchen heftig stritt und die Frau rief, dass man sie in Ruhe

lassen solle. Der Geschädigte zeigte Zivilcourage und stellte sich zwischen den

Mann und die Frau. Dabei kam es zu einem Gerangel, wobei der Geschädigte ins

Gesicht geschlagen wurde. Anschließend ging das Pärchen gemeinsam davon.

Der Täter wird als männlich, von „südländischem Aussehen“ mit dunkler Jacke und

schwarzer Hose beschrieben. Die weibliche Begleitung wird als 160 – 165cm, von

zierlicher Statur mit gelockten dunklen Haaren beschrieben. Sie soll eine Jeans

und eine schwarze Jacke getragen und eine Handtasche bei sich gehabt haben.

Zeuginnen und Zeugen, welche Angaben zu den Personen machen können werden

gebeten, sich auf dem 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345

-2140 zu melden.

Angetrunken in falsches Kfz eingestiegen – Körperliche Auseinandersetzung,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Sonntag, 11.02.2024, 03:15 Uhr,

(cwe)Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung setzte sich ein 45 – jähriger

Wiesbadener in ein privates Kraftfahrzeug. Dies missfiel den zwei Insassen und

führte so zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Samstagnacht setzte sich ein 45jähriger Wiesbadener auf seinem Weg durch die

Schwalbacher Straße in ein privates Kraftfahrzeug – vermutlich, weil er dies für

ein Taxi hielt. Die zwei Besitzer des Kfz, zwei polnische Staatsgehörige im

Alter von 43 und 49 Jahren ohne festen Wohnsitz, gerieten derart in Rage, dass

es zu einem Handgemenge kam. Der 45jährige griff zu einem Messer, konnte jedoch

von den beiden anderen Männern überwältigt werden. Dabei schlugen die beiden auf

den 45jährigen ein. Polizisten konnten die Personen schließlich trennen.

Während der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann plötzlich ohnmächtig, so dass

ein Rettungswagen verständigt wurde und die medizinische Erstversorgung

sichergestellt wurde. Alle Personen wurden zunächst festgenommen. Die Männer

müssen sich nun diversen Strafverfahren stellen.

Während der 45jährige sich dem Tatvorwurf der Körperverletzung und Bedrohung

sowie einem Verstoß gegen die Waffenverbotszone der Stadt Wiesbaden stellen

muss, wird gegen die beiden anderen Männer wegen einer Körperverletzung

ermittelt. Da der 43jährige als Fahrer zusätzlich unter dem Einfluss von Alkohol

stand, wird gegen diesen noch wegen einer Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Mehrere Auseinandersetzungen im Umfeld einer Diskothek, Mainz – Kastel, Peter

-Sander – Straße, Diskothek Europalace, Samstag, 10.02.2024, 02:10 Uhr, Sonntag,

11.02.2024, 05:30 Uhr,

(cwe)Zu zwei Körperverletzungsdelikten kam es im Verlauf des Wochenendes im

Umkreis der Diskothek Europalace.

Zu zwei Einsätzen musste die Polizei im Verlauf des Wochenendes in Mainz –

Kastel in die Peter – Sander – Straße ausrücken. Zunächst kam es Freitagnacht

gegen 02:10 Uhr zu Streitigkeiten. Eine unbekannte männliche Person geriet mit

seiner Freundin in Streit. Der Geschädigte, ein 29jähriger Mainzer, versuchte

den Streit zu schlichten und wurde daraufhin mit der Faust in sein Gesicht

geschlagen und leicht verletzt. Der Täter wird als ca. 175cm groß mit schmaler

Statur beschrieben. Bekleidet gewesen soll er mit einem schwarzen Pulli,

hellblauen „Baggy-Jeans“ und schwarzen Schuhen.

Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr kam es zu Streitigkeiten zwischen einer 23jährigen

Wiesbadenerin und einer 24jährigen Angestellten des Europalace. Im Verlauf der

Streitigkeiten stieß die Beschuldigte einen Barhocker in das Gesicht der

Angestellten, so dass diese verletzt wurde.

Im Bus Frauen belästigt – gegen Polizisten Widerstand geleistet, Wiesbaden,

Biebricher Allee, Freitag, 09.02.2024, 17:30 Uhr,

(cwe)Am Freitagabend belästigte ein 31jähriger mehrere Mädchen in einem Bus.

Gegen die anschließenden Maßnahmen der Polizei wehrte sich der Mann dermaßen,

dass er in Gewahrsam genommen werden musste.

Am Freitagabend wurde die Polizei zu einem Linienbus in die Biebricher Allee

gerufen, da sich dort ein Mann befand, der zuvor 2 Mädchen belästigt habe. Beim

Eintreffen der Streife verhielt sich der Mann aus Wiesbaden dermaßen aggressiv,

dass dieser in Gewahrsam genommen werden sollte. Dagegen wehrte er sich der

Mann, schlug in Richtung der Beamten, beleidigte und bespuckte diese. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in das Zentralgewahrsam

eingeliefert.

Widerstandshandlung nach Körperverletzung, Wiesbaden, Platz d.dt. Einheit,

Samstag, 10.02.2024, 23:00 Uhr,

(cwe)Nach einer Körperverletzung am Platz der deutschen Einheit sollte ein

35jähriger Obdachloser zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf das 1.

Polizeirevier verbracht werden. Dort kam es zum Widerstand.

Samstagnacht gegen 23:00 Uhr kam es am Platz der deutschen Einheit zu einer

körperlichen Auseinandersetzung. Da bei einer beschuldigten Person vor Ort die

Personalien nicht festgestellt werden konnten, muss dieser zur Feststellung der

Identität auf das 1. Polizeirevier verbracht werden. Dort leistete er Widerstand

gegen die Polizeibeamten und traf eine Beamtin mit dem Ellenbogen in den Bauch.

Diese wurde leicht verletzt, konnte den Dienst aber fortsetzen. Auf Anordnung

wurde dem Beschuldigten Blut abgenommen, weiterhin wurde er erkennungsdienstlich

behandelt. Nachdem sein Alkoholwert abgenommen hatte, wurde er am frühen Morgen

wieder entlassen.

Einbruch in Zulassungsstelle,

Wiesbaden, Stielstraße, Freitag, 11.02.2024, 22:41 Uhr,

(cwe)Freitagnacht wurde in die Zulassungsstelle der Landeshauptstadt Wiesbaden

eingebrochen. Dabei entstand hoher Sachschaden.

Freitagnacht wurde die Zulassungsstelle in Wiesbaden eingebrochen. Über Umwege

gelangte der Täter in die Räumlichkeiten der Zulassungsstelle und durchsuchte

diese nach Wertgegenständen. Dabei wurden mehrere Türen und Tresore aufgehebelt

oder aus der Wand gerissen. Nachdem der Täter einen Alarm ausgelöst hatte,

flüchtete er.

Zeuginnen und Zeugen, welche zum Tatzeitpunkt ungewöhnliche Beobachtungen im

Bereich der Stielstraße gemacht haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer

0611 / 345 – 2540 beim 5. Polizeirevier Wiesbaden zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Holzdiebe schlagen zu,

Schlangenbad, Waldweg hinter Landesstraße 3037, Dienstag, 06.02.2024 bis

Samstag, 10.02.2024

(fh)In den vergangenen Tagen stahlen Diebe Brennholz von einem Grundstück in

Schlangenbad. Am Samstag stellte der Besitzer eines Grundstücks nahe der L 3037

und hinter dem Taunus-Wunderland fest, dass dutzende zugeschnittene Holzscheite

entwendet worden waren. Hierfür müssen die Diebe ein entsprechend

transportfähiges Fahrzeug verwendet haben. Hinweise zu den Langfingern liegen

bislang nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Von Fahrbahn abgekommen,

Schlangenbad, Bundesstraße 260, Freitag, 09.02.2024, 22:21 Uhr

(fh)Am Freitagabend sind zwei junge Männer bei Schlangenbad mit ihrem Fahrzeug

von der Bundesstraße abgekommen. Um 22:21 Uhr befuhr ein 20-Jähriger aus Mainz

mit seinem 3er BMW die B 260 von Eltville nach Bad Schwalbach. In Höhe

Schlangenbad verlor der Heranwachsende auf nasser Fahrbahn aufgrund von nicht

angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen BMW und kam nach rechts

von der Fahrbahn ab. Dabei stieß das Fahrzeug mit mehreren Leitpfosten und einem

Verkehrszeichen zusammen und landete im Graben. Der Fahrzeugführer und sein 18

Jahre alter Mitfahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der BMW musste vor

Ort abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000

Euro.

Hohen Schaden hinterlassen,

Taunusstein-Wehen, Karlsbader Straße, Samstag, 03.02.2024, 15:00 Uhr bis

Donnerstag, 08.02.2024, 10:00 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich vergangene Woche

in Taunusstein-Wehen ereignet hat, Zeuginnen oder Zeugen. Zwischen Samstag und

Donnerstag hatte ein Taunussteiner seinen braunen Hyundai ix20 am Fahrbahnrand

der Karlsbader Straße geparkt. Als er sein Fahrzeug am Donnerstagmorgen in

Betrieb nehmen wollte, musste er mehrere Beschädigungen am linken vorderen

Kotflügel feststellen. Diese hatte eine unbekannte Person wohl beim Vorbeifahren

mit ihrem Fahrzeug verursacht. Im Anschluss an die Kollision war der Fahrer oder

die Fahrerin, ungeachtet des Schadens, einfach weitergefahren. Der Sachschaden

beläuft sich auf knapp 1.200 Euro. Den Spuren am Hyundai zufolge könnte es sich

bei dem unbekannten Fahrzeug um ein rotes Fabrikat gehandelt haben.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Pkw überschlägt sich – Fahrerin erheblich

alkoholisiert, Bundesstraße 42 zwischen Rüdesheim und Wiesbaden, Höhe

Mittelheim, Samstag, 10.02.2024, 20:40 Uhr

(Sto) Am Samstagabend kam es auf der B42 zwischen Rüdesheim und Wiesbaden, auf

Höhe der Abfahrt Oestrich-Winkel / Fähre Mittelheim, zu einem Verkehrsunfall,

bei dem die 46-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die Dame mit einem Pkw der Marke

Mercedes-Benz die B42 in Fahrtrichtung Wiesbaden, als sie plötzlich nach rechts

von der Straße abkam und zunächst mit einem Verkehrsschild, dann mit der

Schutzplanke kollidierte. Der Pkw blieb hinter der Schutzplanke auf dem Dach

liegen, die Fahrerin konnte sich selbstständig befreien. Im Rahmen der

Verkehrsunfallaufnahme stellten Beamte der Polizeistation Rüdesheim eine

erhebliche Alkoholisierung bei der Dame fest. Ein Alkoholvortest ergab einen

Wert von über 2 Promille.

Die 46 Jahre alte Wiesbadenerin wurde leichtverletzt in ein nahegelegenes

Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde neben ärztlicher Behandlung auch eine

Blutentnahme durchgeführt, außerdem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Der

Pkw musste abgeschleppt werden. Die B42 war zeitweise in beide Fahrtrichtungen

gesperrt.

Die Fahrzeugführerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs verantworten.

Faustschlag auf Supermarkt-Parkplatz, Idstein, Limburger Straße 71, Samstag,

10.02.2024, 11:30 Uhr

(Sto) Am Samstagmorgen kam es auf dem Parkplatzgelände eines Supermarktes in der

Limburger Straße in Idstein zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen

zwei Idsteiner Bürgern. Beide waren sich bereits vor dem Aufeinandertreffen

persönlich bekannt.

Nach aktuellem Stand schlug ein 38-jähriger Mann einem 49-jährigen Herrn nach

einem vorangegangenen Wortgefecht unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Ein

herbeigeeilter Zeuge konnte die beiden Kontrahenten voneinander trennen und die

Situation beruhigen. Der Geschädigte erschien im Anschluss auf der

Polizeistation in Idstein und erstattete eine Strafanzeige wegen Beleidigung und

Körperverletzung, da er durch den Faustschlag verletzt wurde.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter

(06126) 9394-0 in Verbindung setzen.

Handgreifliche Auseinandersetzung zwischen Taxifahrern und

Verkehrsunfallflucht, Geisenheim-Johannisberg, Im Flecken, Sonntag, 11.02.2024,

01:35 Uhr und 02:35 Uhr

(sw) Aus bislang nicht bekannten Gründen kam es am frühen Sonntagmorgen in

Geisenheim zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 33-jährigen Taxifahrers

aus Eltville.

In der Straße „Im Flecken“ in Geisenheim-Johannisberg wurde er am 11.02.2024

gegen 02:35 Uhr von einem anderen Taxifahrer, ein 25-Jähriger aus Zotzenheim,

aufgefordert, aus dem Fahrzeug zu steigen. Infolgedessen versetzte er dem

Eltviller einen Faustschlag in das Gesicht. Der 33-Jährige trug augenscheinlich

nur leichte Verletzungen davon. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht

erforderlich.

Damit nicht genug, wies der Täter im Beisein der zwischenzeitlich hinzugerufenen

Polizei einen Atemalkoholwert von 1,78 Promille auf und kam im Laufe weiterer

Ermittlungen für eine vorangegangene und bereits aufgenommene

Verkehrsunfallflucht mit seinem Taxi auf der B42, Abfahrt Geisenheim-Mitte, um

ca. 01:35 Uhr, in Betracht. Daher wurde er auf die Polizeistation Rüdesheim

sistiert und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Taxifahrer steht im Verdacht, Verkehrsschilder an der Abfahrt

Geisenheim-Mitte durch einen Verkehrsunfall beschädigt zu haben und anschließend

geflüchtet zu sein. Dabei entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizeistation Rüdesheim führt die Ermittlungen in dieser Sache und nimmt

Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Ladendieb während Flucht festgenommen, Rüdesheim am Rhein, Europastraße,

Samstag, 10.02.2024, 16:50 Uhr

(sw) Indem er in einem Supermarkt in der Rüdesheimer Europastraße lediglich eine

Tüte Chips bezahlte, wollte ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in Lorch am

Samstagnachmittag vertuschen, dass er zuvor insgesamt acht Flaschen Alkoholika

in seinen Rucksack versteckt hatte.

Beim Verlassen des Geschäftes wurde er hierauf angesprochen und ergriff kurz

darauf zu Fuß die Flucht. Die sofort vor Ort entsandte Streife der Rüdesheimer

Polizei konnte den Flüchtigen sodann ausfindig machen und festnehmen. Da sich

der Täter nicht ausweisen konnte, wurde er zwecks Identitätsfeststellung zur

Polizeidienststelle verbracht. Die Dienststelle konnte er zwar kurz darauf

wieder verlassen, jedoch muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen

Diebstahl verantworten.