Bergstrasse

Zwingenberg: Einbruch in Bürgerbüro

Zwingenberg (ots) – Kriminelle hatten es in der Zeit zwischen Samstagabend

(10.02.) und Montagmorgen (12.02.) auf das Bürgerbüro in der Untergasse

abgesehen. Zunächst drangen die Einbrecher gewaltsam durch ein Fenster ein und

und durchwühlten anschließend Schränke auf der Suche nach Wertgegenständen. Was

entwendet wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) bittet um sachdienliche

Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060.

Lautertal: Einbruch in Zahnarztpraxis

Lautertal (ots) – In der Zeit zwischen Freitagabend (09.02.) und Sonntagmittag

(11.02.) haben Einbrecher eine Zahnarztpraxis in der Nibelungenstraße in

Reichenbach heimgesucht. Über ein Fenster hatten sich die Unbekannten gewaltsam

Zugang zu den Räumen verschafft und anschließend medizinische Geräte entwendet.

Mit ihrer Beute flüchteten sie. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung

auf mehrere tausend Euro.

Die Heppenheimer Kripo (K 21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter

der Rufnummer 06252 / 7060 entgegen.

Wald-Michelbach: Hochsitz brennt/Zeugenaufruf der Polizei

Wald-Michelbach (ots) – Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag (11.02.),

gegen 13.00 Uhr, im Waldbereich, nahe der Landesstraße 3105, einen Hochsitz

angezündet. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen hat oder Hinweise auf

die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim

(Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Bensheim-Auerbach: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Bensheim (ots) – In der Goethestraße brachen am Freitag (09.02.), in der Zeit

zwischen 14.00 und 22.45 Uhr, unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die

ungebetenen Besucher verschafften sich über die Terrassentür Zugang in die

Räumlichkeiten. Offenbar wurde aber nichts entwendet.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung

gebeten. Der Fall wird beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim bearbeitet.

Hinweise können über Rufnummer 06252/7060 mitgeteilt werden.

Unfall mit schwer verletzter Person

Zwingenberg (ots) – In der Nacht zum Samstag (10.02.) ereignete sich gegen 02:05

Uhr auf der K67 von Fehlheim kommend in Fahrtrichtung Rodau ein Verkehrsunfall

mit Personenschaden. Eine 38-jährige Fahrerin aus Zwingenberg kam mit ihrem

Citroen C3 aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte

mit einem Baum. Sie wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste in ein

umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit

und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,-

Euro

Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste die K67 für ca. eine

Stunde gesperrt werden. Bei der Bergung war die freiwillige Feuerwehr Fehlheim

im Einsatz.

Unfallzeugen gesucht

Einhausen (ots) – Am Freitag (09.02.) kam es gegen 12 Uhr in Höhe der

Mozartstraße 26, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter grauer Kombi wurde

an der linken vorderen Fahrzeugecke durch einen vorbeifahrenden weißen

Liefer-/Handwerkerwagen beschädigt. Der Lieferwagen entfernte sich hiernach

zügig von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der

Polizeistation Heppenheim unter der Tel.Nr. 06252-7060 zu melden.

Unfallflucht

Birkenau (ots) – In Birkenau, Höhe Im Gründel 7, kam es in der Zeit zwischen

Samstag, (20.01.) und Sonntag (21.01.) zu einer Verkehrsunfallflucht, bei

welcher ein geparkter PKW an der Fahrerseite beschädigt wurde. Das

unfallverursachende Fahrzeug wurde ebenfalls seitlich beschädigt und verlor u.a.

eine lackierte Spiegelkappe eines Außenspiegels, welche am Unfallort

zurückblieb. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich entweder um einen

blauen SEAT IBIZA Baujahr 2009 – 2012 oder um einen SEAT LEON Baujahr 2006 – 2013. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim

unter der Tel.Nr. 06252-7060 zu melden.Südhessen: Die Polizei-News

Darmstadt

Haftbefehl im Hauptbahnhof Darmstadt vollstreckt

Darmstadt (ots) – Im Darmstädter Hauptbahnhof haben Beamte der Bundespolizei am

Freitagabend einen 58-jährigen Mann aus Seeheim-Jugenheim verhaftet, den die

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit einem Haftbefehl suchte. Bei einer

Routinekontrolle hatten die Beamten festgestellt, dass der Mann wegen

Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte noch eine Freiheitsstrafe von 80 Tagen zu

verbüßen hat. Nachdem ihm der Haftbefehl eröffnet wurde, ging es für ihn in die

Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim.

Darmstadt: Kupferdiebstahl auf Baustelle / Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) – Mit Kupfer im Wert von mehreren tausend Euro flüchteten Diebe

in der Nacht vom Freitag (9.2.) auf Samstag (10.2.) von einer Baustelle. Zuvor

zerstörten die Kriminellen ein Schloss, um auf das Gelände in der

Ludwigshöhstraße zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen transportierten die

Kriminellen anschließend die Kupferkabel mit einem Fahrzeug ab.

Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt führt das Kommissariat 21/22 in Darmstadt.

Die Beamten nehmen unter der Rufnummer 06151 / 969-0 Hinweise zu den Dieben und

zum Verbleib des Kupfers entgegen.

Darmstadt: Alkoholisierte Männer rufen Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots) – Nachdem eine Gruppe von rund 40 Schülerinnen und Schülern

sowie deren Betreuerin am Freitagmittag (9.2.) gegen 15 Uhr von zwei Männern aus

einem Mehrfamilienhaus in der Pallaswiesenstraße angeschrien und bedroht wurden,

ermittelt nun die Polizei.

Die zwei Tatverdächtigen sollen die Jugendlichen und die dazugehörige Betreuerin

in einer für sie nicht verständlichen Sprache angeschrien haben. Zudem soll ein

Mann die Gruppe mit Gesten bedroht haben. Die daraufhin alarmierte Streife

konnte die beiden Männer schnell ausfindig machen.

Bei der anschließenden Kontrolle der Beiden stellten die Polizisten eine

deutliche Alkoholisierung fest. Die zwei Männer im Alter von 29 und 30 Jahren

müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten. Die

weiteren Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern derweil an.

Darmstadt: Ermittlungsverfahren und Zeugenaufruf nach Hitlergruß

Darmstadt (ots) – Am Samstagmittag (10.2.) kam es gegen 14.45 Uhr am Luisenplatz

zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei soll ein

Mann den Hitlergruß gezeigt haben. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurz

darauf vorläufig festnehmen und identifizieren. Die Beamten suchen nun neutrale

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können.

Der südhessische Staatsschutz ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise unter

der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegen.

Darmstadt: Geparktes Auto von Unbekannten beschädigt

Darmstadt (ots) – Kriminelle beschädigten am Donnerstag (8.2.) zwischen 7 und

14.30 Uhr ein Auto mit einem bislang unbekannten Gegenstand in der

Staudingerstraße. Der blaue VW Golf war auf einem dortigen Parkplatz abgestellt.

Die Täter flüchteten unbemerkt und hinterließen ein Loch in der Beifahrertür des

Autos.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich

bei den Ermittlern des Kommissariats 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer

06151 / 969-0 zu melden.

Darmstadt: Grauer Audi von Unbekannten entwendet / Wer hat das Auto gesehen?

Darmstadt (ots) – Unbekannte entwendeten auf noch unbekannte Weise einen grauen

Audi A4, der in der Schepp Allee geparkt war. Ordnungsgemäß stellte die Halterin

ihr Auto am Mittwoch (24.1.) ab und bemerkte am Mittwochabend (7.2.), dass ihr

Audi nicht mehr da war. An dem Auto war beim Abstellen das zugehörige

Kennzeichen „DA-V 245“ angebracht.

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Autos werden vom zuständigen

Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969-0

entgegengenommen.

Darmstadt-Wixhausen: Nach Einbruch mit Beute geflüchtet / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am vergangenen Wochenende verschafften sich Kriminelle Zutritt

zu einem Einfamilienhaus in der Wegscheide und flüchteten anschließend unerkannt

mit Beute.

Die ungebetenen Gäste hebelten zwischen Freitag (9.2.) und Sonntagabend (11.2.)

ein Fenster des Hauses auf und gelangten so in die Wohnräume. Dort suchten die

Täter nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen fanden die Einbrecher

Bargeld und Schmuckgegenstände. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend

unbemerkt.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich

bitte bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der

Telefonnummer 06151 / 969 – 0.

Darmstadt-Dieburg

Eppertshausen: Pfefferspray durch gekipptes Fenster gesprüht / Polizei sucht Zeugen

Eppertshausen (ots) – Nachdem bislang Unbekannte am Sonntagabend (11.2.) mit

Pfefferspray bei einer Fastnachtsveranstaltung in der Waldstraße hantiert haben,

sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach aktuellem Kenntnisstand befanden sich mehrere Personen in der Umkleide der

Veranstaltungshalle, als plötzlich ein 51-Jähriger und eine 53-Jährige gegen

21.45 Uhr über Atemwegsreizungen klagten. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen

herausstellte, haben bislang Unbekannte von außen durch ein dort gekipptes

Fenster Pfefferspray in die Umkleide gesprüht.

Der Sicherheitsdienst konnte kurz darauf zwei Jugendliche feststellen, die sich

in der Nähe der Halle aufhielten. Ob diese in Zusammenhang mit dem Vorfall

stehen, muss noch geprüft werden.

Vor diesem Hintergrund fragt die Polizei: Wer hat in dieser Zeit, insbesondere

im Außenbereich der Halle, verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise

nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 in Dieburg unter

der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Griesheim: Küchenbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Griesheim (ots) – Der Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in der

Hahlgartenstraße hat am Sonntagmorgen (11.2.) die Feuerwehr und Polizei auf den

Plan gerufen. Gegen 7.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand informiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Topf auf dem Herd in Brand geraten sein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand konnte der Bewohner, noch vor Eintreffen der

Einsatzkräfte, den Brand selbständig mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle

bringen. Durch die starke Hitzeentwicklung entstanden Schäden im Bereich der

Küchenzeile. Insgesamt werden diese auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Verletzt

wurde glücklicherweise niemand.

Zwei Verkehrsunfälle mit drei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden in Seeheim-Jugenheim

Seeheim-Jugenheim (ots) – Ein 76-jährger Mann aus Riedstadt befuhr mit seinem

Toyota und seiner 75-jährigen Beifahrerin die L3103/Schwarztannenstraße in

Richtung Jugenheim und geriet aus bislang ungeklärten Gründen auf die

Gegenfahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW einer 60

Jahre alten Frau aus Bickenbach. Der VW der Fahrerin wurde hierbei von der

Fahrbahn geschleudert.

Um nicht ebenfalls in diesen Unfall verwickelt zu werden, musste ein 51 Jahre

alter Mann aus Alsbach-Hähnlein, der der 60 Jahre alten Bickenbacherin mit

seinem Auto folgte, eine Gefahrenbremsung machen. Dies jedoch bemerkte ein

wiederrum nachfolgender PKW-Fahrer aus Alsbach-Hähnlein zu spät und fuhr auf das

vorausfahrenden Auto auf.

Die beiden Insassen des Toyota wurden bei dem erstgenannten Unfall leicht

verletzt und zur weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Die

Fahrerin des VW konnte leicht verletzt am Unfallort bleiben.

Zwei der vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr

fahrbereit waren und vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

Insgesamt wird bei beiden Unfällen ein Sachschaden von etwa 60.000EUR

angenommen.

Die Schwarztannenstraße musste für die Unfallaufnahme für etwa 2,5 Stunden

gesperrt werden.

Am Unfallort waren neben zwei Streifen der Polizeistation Pfungstadt noch die

Freiwillige Feuerwehr Jugenheim mit 4 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften, sowie

zwei Rettungswagen und eine Notärztin vor Ort

Gross-Gerau

Mörfelden: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Mörfelden (ots)

In der Rosengartenstraße brachen im Laufe des Sonntags (11.02.), in der Zeit zwischen 9.40 und 21.10 Uhr, unbekannte Täter in eine Hochparterrewohnung ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich über die Balkontür Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend erbeuteten sie dort Geld und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

Biebesheim: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus mit 14 Verletzten

Biebesheim (ots)

Ein Brand in einer Küche einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienwohnhauses erforderte in der Nacht von Freitag auf Samstag (09./10.02.) um kurz vor 02:00 Uhr einen größeren Feuerwehr- und Rettungseinsatz. Die Bewohner wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus ihren Wohnungen evakuiert. Im Fall der beiden Dachgeschosswohnungen war dazu wegen des verrauchten Treppenhauses eine Drehleiter nötig. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, das Feuer zu löschen, bevor es auf andere Wohnungen übergreifen konnte. Durch Rauchgase sind 14 Bewohner leicht verletzt worden. Die 59-jährige Bewohnerin der Brandwohnung und ein 65-jähriger Bewohner der darüber liegenden Wohnung mussten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die anderen konnten nach ärztlicher Begutachtung vor Ort entlassen werden. Bis auf die vom Brand betroffene Wohnung und die Dachgeschosswohnungen sind alle Wohnungen unmittelbar weiter bewohnbar. Zur Schadenshöhe liegen bisher keine Angaben vor. Nachfragen dazu bitte an die Feuerwehr richten. Zur Brandentstehung gibt es noch keine näheren Anhaltspunkte. Die weiteren Ermittlungen dazu werden zu Beginn der kommenden Woche erfolgen.

Nauheim: Auto aufgebrochen/Zeugen gesucht

Nauheim (ots)

Ein Skoda, der „Im Rod“ parkte, ist in der Nacht zum Samstag (10.02.), in der Zeit zwischen 4.00 und 5.00 Uhr, von Kriminellen aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht worden. Nachdem sich die Täter über eine eingeschlagene Fahrzeugscheibe Zugang zum Innenraum verschafft hatten, ließen sie einen Rucksack und eine Geldbörse samt Inhalt mitgehen.

Die Kripo in Rüsselsheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche wird an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06142/6960, erbeten.

Rüsselsheim: Autohaus im Visier von Einbrechern

Rüsselsheim (ots)

Die Räume eines Autohauses in der Darmstädter Straße gerieten in der Nacht zum Freitag (09.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich auf bislang nicht bekannte Weise zunächst Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten anschließend in Tresoren befindliches Geld.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Odenwaldkreis

Erbach: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Zwei Leichtverletzte und etwa 20.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag (09.02.) im Kreuzungsbereich Martin-Luther-Straße / Neckarstraße.

Hierbei kam es im Begegnungsverkehr zum Zusammenstoß zweier Autos, wodurch beide nicht mehr fahrbereit waren. Die zwei verletzten Insassen wurden zwecks ärztlicher Begutachtung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Zum Zwecke weiterer Ermittlungen zur Unfallursache werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der 06062 / 953-0 zu melden.