Schlägerei vor einer Gaststätte

Germersheim (ots) – Am frühen Morgen des 11.02.2024 gegen 01:30 Uhr wurde der Polizei Germersheim eine Schlägerei vor einer Gaststätte in der Ludwigstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zwischen einem 39-jährigen Mann sowie zwei 52- und 66 Jahre alten Männern zum Streit gekommen war, welcher nach einem kurzen Wortgefecht rasch in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte.

Hierbei soll der jüngere Mann den Streit mit den beiden anderen Männern angefangen haben. Die teilweise deutlich alkoholisierten Kontrahenten aus dem Kreis Germersheim erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Durch die Polizei Germersheim wurden Strafanzeigen aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Fasnachtumzug in Bellheim

Bellheim (ots) – Am Sonntagmittag zog der Fastnachtsumzug durch die Ortsgemeinde in Bellheim. Mit neuer Streckenführung startete der Umzug traditionell um 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße und führte über die Hauptstraße, Blumenstraße bis zur Schubertstraße, wo er gegen 16.45 Uhr Uhr endete.

Nach Schätzungen des Veranstalters hatten sich rund 10.000 Besucher entlang der Aufzugsstrecke eingefunden. Größere Ausschreitungen und die Begehung schwerwiegender Straftaten waren im Umfeld der Veranstaltung nicht zu verzeichnen.

Dennoch mussten die Polizeibeamten bei 3 Körperverletzungsdelikten sowie 2 Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz einschreiten. Zudem erhielten 6 Personen auf Grund ihres aggressiven Verhaltens einen Platzverweis.

Fastnachtsumzug in Wörth

Wörth (ots) – Die Polizei Wörth zieht in Bezug auf den Faschingssamstag eine insgesamt positive Bilanz. Der Umzug mit seinen 23 Zugnummern verlief ohne Probleme. Es kam zu leidglich einem Körperverletzungsdelikt auf dem Faschingsumzug. Ein weiteres Körperverletzungsdelikt wurde im Nachgang vor einer örtlichen Kneipe in den Abendstunden verzeichnet.

Alkoholisiert in der Verkehrskontrolle

Lustadt (ots) – Durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim wurde am frühen Morgen des 11.02.2024, gegen 02:50 Uhr ein 39-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Germersheim in der Oberen Hauptstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 0,54 Promille.

Der Mann wurde anschließend auf hiesige Dienststelle verbracht, wo ein weiterer, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest den Messwert nochmals bestätigte. Der Mann muss nun mit einer entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Den Fahrzeugschlüssel musste der Mann vorerst abgeben.

Betrunken auf dem E-Bike

Rülzheim (ots) – Polizeibeamte unterzogen am 10.02.2024 gegen 03:30 Uhr einen 52-jährigen Radfahrer im Ortsbereich von Rülzheim aufgrund eines nicht eingeschalteten Lichtes einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann deutlich alkoholisiert war, der Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille.

Da das vom Beschuldigten genutzte E-Bike eine Geschwindigkeit von 40 km/h erreichte, waren hierfür zusätzlich ein Versicherungsschutz sowie ein entsprechendes Versicherungskennzeichen vorgeschrieben. Da der Mann beides jedoch nicht vorweisen konnte, muss dieser nun mit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Den für die Nutzung erforderlichen Führerschein der Klasse AM konnte der Beschuldigte zwar vorzeigen, jedoch wurde dieser aufgrund der anzunehmenden absoluten Fahruntüchtigkeit sichergestellt.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Schaidt (ots) – Freitag 09.02.2024 um 02:21 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch bei einem 35-jährigen Autofahrer wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.