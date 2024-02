Menschen feiern friedlich – 1 Streifenwagen beschädigt

Mainz (ots) – Während einer Einsatzfahrt über den Gutenbergplatz hat ein bislang noch unbekannter Täter die Seitenscheibe eines Streifenwagens eingeschlagen. Gegen 0:30 Uhr wurde der Polizei eine Bedrohung im Bereich der Ludwigstraße gemeldet, bei der angeblich ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Die Ludwigstraße, als auch der Gutenbergplatz waren zu diesem Zeitpunkt sehr gut besucht.

Der Fahrer des Streifenwagens fuhr deswegen unter Nutzung von Sondersignalen, also mit Blaulicht und zeitweise Martinshorn, mit Schrittgeschwindigkeit über den Gutenbergplatz, als es plötzlich ein knallartiges Geräusch im hinteren Bereich des Streifenwagens gab. Bei der späteren Kontrolle wurde festgestellt, dass ein punktueller Einschlag in eine hintere Seitenscheibe stattgefunden haben muss und die Scheibe dadurch vollständig splitterte. Tatverdächtige konnten bislang nicht ermittelt werden.

Eine gemeldete Bedrohung konnte nicht mehr festgestellt werden. Trotz einer extrem gut besuchten Ludwigstraße kam es nur zu sehr wenigen polizeilichen Einsatzanlässen und die Polizei bezeichnet das Einsatzgeschehen als sehr ruhig und unauffällig.

Herausragend war jedoch ein abgewiesener, alkoholisierter Besucher an der Rheingoldhalle, der die Polizei anrief um dennoch auf die dortige Veranstaltung zu dürfen. Hierzu wählte er ca. 50 mal den polizeilichen Notruf und bat um polizeiliches Erscheinen. Trotz geduldigem Erklären, liess er sich nicht von weiteren Notrufen abbringen und erhält deshalb nun eine Anzeige wegen Missbrauch des Notrufs.

Als ein Streifenteam ihn von weiteren Notrufen abhalten wollte und ihm das Hausrecht des Veranstalters erklärte, verhielt er sich gegenüber der Polizei, als auch gegenüber dem Sicherheitsdienst sehr aggressiv und uneinsichtig. Dies führte zu einem zweistündigen Aufenthalt im Gewahrsam der Polizei. Nachdem er sich beruhigt hatte, konnte er dieses verlassen. Zudem wurde die Anzeige um Beleidigungen gegen den Sicherheitsdienst und die eingesetzten Polizisten erweitert.

Kreis Mainz-Bingen

Zeugen gesucht – Diebstahl aus Fahrzeug

Bingen (ots) – In der Nacht vom Samstag 10.02.2024 um 20:15 Uhr, auf Sonntag 11.02.2024 um 06 Uhr, kam es in der Holzhauserstraße, in Höhe der Hildegardisschule, in Bingen zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. Die 30-jährige Geschädigte parkte hier ihren weißen BMW in einer Sackgasse in Höhe der Hildegardisschule ab. Im Fahrzeug befand sich zu dieser Zeit auf dem Beifahrersitz die Sporttasche der 30-Jährigen.

Ein bislang unbekannter Täter schlug hier die Scheibe des Beifahrerfensters ein und entwendete die Tasche der Geschädigten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

A60 Fahrtrichtung Darmstadt, Unfall mit Vollsperrung

Heidesheim (ots) – Am Samstag 10.02.2024 ereignete sich gegen 17.15 Uhr auf der BAB60 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der alleinbeteiligte 64-jährige Fahrzeugführer touchierte bereits in der Überleitung von der BAB643 zur BAB60 die rechtsseitig montierte Schutzplanke. Anschließend setzte er die Fahrt fort.

In Höhe der Anschlussstelle Mainz-Finthen verlor er vollständig die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte ein Verkehrsleitschild und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig befreien, wurde aber zu weiteren Abklärung von dem hinzugezogenenRettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Aufgrund des Unfalls musste die BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt für den Zeitraum von dreißig Minuten voll gesperrt werden. Es kam hierdurch zu erheblichen Rückstau rund um das Autobahndreieck Mainz.

Neben der Berufsfeuerwehr Mainz, waren Kräfte des Rettungsdienstes, ein Notarzt, ein Abschleppdienst, die Autobahnmeisterei Heidesheim und Kräfte der Polizeiinspektionen Mainz 2 und Ingelheim, sowie Polizeiautobahnstation Heidesheim im Einsatz.