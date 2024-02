Verkehrsunfallflucht mit 25.000EUR Sachschaden

Maxdorf (ots) – Zunächst vernahm ein Anwohner der Raiffeisenstraße in Maxdorf am 11.02.2024 gegen 01 Uhr einen lauten Knall wahr. Gegen 01:15 Uhr stellte die Tochter des Zeugen dann zwei erheblich beschädigte Fahrzeuge, einen silbernen Mercedes und einen schwarzen Honda, am Fahrbahnrad fest.

Nach umfangreicher Unfallaufnahme und Spurensicherung vor Ort wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Raiffeisenstraße vom Heideweg in Richtung Lambsheimerstraße befuhr. Hierbei kollidierte dieser mit den beiden o.g. ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in Längsaufstellung abgestellten PKW’s und beschädigte diese erheblich. Im Anschluss flüchtete er vermutlich über die Straße Im Horst.

Die geschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden dürfte mindestens bei 25.000 EUR liegen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Am helllichten Tag PKW aufgebrochen

Bobenheim-Roxheim (ots) – Während des Gassigehens wurde bei einer Hundehalterin die Scheibe ihres PKW eingeschlagen und hieraus ihr Geldbeutel entwendet. Wie die Geschädigte den Polizeibeamten mitteilte, parkte sie am Freitag (09.02.2024) gegen 13:30 Uhr ihren dunklen Smart auf dem Parkplatz des Kräppelweihers.

Im Zeitraum bis 14:55 Uhr wurde durch bislang unbekannten Täter die Heckscheibe eingeschlagen und ein Korb mitsamt Geldbeutel entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 2.200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

