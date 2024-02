Körperverletzung mit Messer

Frankenthal (ots) – Gegen 20:38 Uhr am 10.02.2024, kam es vor einer Lokalität in der Straße Am Kanal zunächst aus bislang unbekannten Gründen zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 21-jährigen Frankenthaler auf der einen Seite und einem 22-jährigen Ludwigshafener sowie einem 17-jährigen Frankenthaler auf der anderen Seite.

Im weiteren Verlauf bekam der 21-jährige Unterstützung aus der Lokalität, worauf der Streit weiter eskalierte und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, auch unter Einsatz eines Klappmessers und eines Schlagstocks kam. Die Beteiligten erlitten Prellungen, sowie einer den Durchstich an der Hand. Eine Blutprobenentnahme bei den alkoholisierten Beteiligten, welche polizeilich bereits bekannt sind, wurde durch die Staatsanwaltschaft abgelehnt.

Den Personen wurden Platzverweise ausgesprochen, ein Beteiligter wurde bis zum Morgengrauen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Strafverfahren wegen Körperverletzung wurden gegen alle beteiligten eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Körperliche Auseinandersetzung vor einer Bar

Frankenthal (ots) – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Bar in der Schmiedgasse wurde die Polizei am 11.02.2024 gegen 00:45 Uhr gerufen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde ermittelt, dass es zu Körperverletzungsdelikten zwischen 4 Personen gekommen war. Ein Teil der Beteiligten wies auch Verletzungen in den Gesichtern auf.

Der Hauptbeschuldigte, ein 26-jähriger Frankenthaler, welcher bereits umfangreiche polizeiliche Erkenntnisse hat, konnte durch Zeugen, bzw. Beteiligte bis zum Eintreffen der Streifen festgehalten werden. Dieser beleidigte während der weiteren polizeilichen Maßnahmen eine Beamtin auf das Übelste.

Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und erst in den Morgenstunden wieder entlassen. Entsprechende Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung wurden aufgenommen.

Freilaufender Hund auf der B9

Frankenthal (ots) – Die Bundesstraße 9 zwischen Frankenthal-Ost und der Anschlussstelle Studernheim musste am gestrigen Samstag 10.02.2024 gegen 10:05 Uhr, für rund eine halbe Stunde in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Ein freilaufender Hund (kniehoch, braun-schwarz, langhaarig) lief auf der B9 entlang, konnte jedoch leider nicht eingefangen werden. Er entfernte sich im Rahmen der Anlockversuche in Richtung Strandbad.

Kurz darauf wurde im Bereich Studernheim ein Hund gemeldet, bei dem nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um einen weiteren herrenlosen Hund handelte. Auch dieser ließ sich durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht anlocken. Da sich beide Hunde nicht mehr in der Nähe der Bundesstraße befanden, wurde die Suche abgebrochen und diese wieder freigegeben.

Verkehrsunfall unter Alkohol- & Drogeneinfluss

Frankenthal (ots) – Am Samstag 10.02.2024 gegen 19:08 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall in der Wormser Straße in Frankenthal zwischen dem Kia einer 35-jährigen aus Mörlenbach und dem Tesla eines 36-jährigen aus Mossautal. Der PKW Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen, worauf ihm die KIA-Fahrerin von hinten nahezu ungebremst auffuhr.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten bei der Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0.56 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf BtM-Einfluss. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Im Krankenhaus, in welches sie zur weiteren Untersuchung verbracht wurde, wurde ihr eine Blutprobe entnommen, Ihr Führerschein zudem sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden liegt bei rund 7.500 Euro.

