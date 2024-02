Kreis Südliche Weinstraße: Die Polizei-News

Ermittlungen nach Tod eines Kindes

VG Maikammer (ots) – Am Mittag des 11.02.2024 wurde die Polizei alarmiert, da in einer Wohnung in der Verbandsgemeinde Maikammer ein 7-jähriges Kind verstorben war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird geprüft, ob fahrlässiges Handeln zu dem Tod des Kindes geführt haben könnte.

Unfallflüchtiger lässt Kennzeichen zurück

Edenkoben (ots) – Am Samstag gegen 22:25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L516 zwischen Edenkoben und Kirrweiler. Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer beschädigte bei der Durchfahrt des Tenneco-Kreisels die dort stehenden Verkehrszeichen und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Durch den Aufprall verlor der Fahrzeugführer an der Unfallstelle sein Kennzeichen, sodass der Verantwortliche ermittelt werden konnte. Auch wenn dieser bislang noch nicht angetroffen wurde, muss sich der 28-Jährige nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Haustür beschädigt

Leinsweiler (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bisher unbekannte Täter die Haustür eines Mehrfamilienhauses im Barbarossaweg in Leinsweiler. Bei der Tat zersprang die Glasscheibe der Haustür und es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.