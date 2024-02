Narrenfahrt verläuft weitgehend friedlich

Bad Kreuznach-Innenstadt (ots) – Die Einsatzmaßnahmen der Polizei Bad Kreuznach anlässlich der Kreuznacher Narrenfahrt verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Ungefähr 35.000 Besucher feierten fröhlich in der Innenstadt von Bad Kreuznach. Der Umzug endete gegen 16:45 Uhr. Anschließend verblieben ca. 7.000-9.000 Besucher auf der zentralen Abschlussveranstaltung auf dem Kornmarkt. .

Dort ereigneten sich im Laufe der Veranstaltung mehrere Körperverletzungsdelikte unter den meist alkoholisierten Besuchern. Die Täter konnten hierbei in allen Fällen vor Ort ermittelt werden. Um 20:00 Uhr endete die Veranstaltung auf dem Kornmarkt und das Geschehen verlagerte sich in die Gaststätten der Innenstadt.

Insgesamt wurden im Rahmen der Feierlichkeiten 7 Strafanzeigen wegen Körperverletzung und 2 Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung durch die Polizei aufgenommen. Dazu kam es zu einem Widerstandsdelikt und einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Weiter wurden 5 Platzverweise erteilt, 1 Person dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Verkehrsunfallflucht

Bad Kreuznach (ots) – Am Mittwoch 07.02.2024 gegen 17.50 Uhr, befährt nach Zeugenaussagen ein dunkler SUV die Schubertstraße aus Richtung Richard-Wagner-Straße kommend. In Höhe der Hausnummer 8 fährt das Fahrzeug gegen einen Poller auf der Fahrbahn. Durch den Aufprall wird dieser aus der Verankerung gerissen und fliegt in den Gegenverkehr.

Hier stößt der Poller gegen einen entgegenkommenden PKW und einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Unfallverursacher setzt seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 5.000 EUR. Das verursachende Fahrzeug dürfte im Frontbereich stark beschädigt sein.