Fußball auf dem Betzenberg: 1. FC Kaiserslautern gegen den SC Paderborn Kaiserslautern (ots) – Ein spannendes Fußballspiel erlebten die Zuschauer am Samstag 10.02.2024 auf dem Betzenberg. In einer umkämpften Partie unterlag der 1.FC Kaiserslautern dem SC Paderborn mit 1:2. Insgesamt verfolgten 36344 Zuschauer das Spiel live im Fritz-Walter-Stadion. Darunter befanden sich knapp 500 Fans aus Paderborn. Die Polizei sorgte bei der An- und Abreise der Fans für einen reibungslosen Ablauf. Zwischen dem Großteil der Fanmassen herrschte grundsätzlich eine friedliche Stimmung. Nach dem Spiel kam es jedoch vereinzelt zu Körperverletzungsdelikten. Zu schwerwiegenden Verletzungen der Geschädigten kam es in diesem Zusammenhang nicht. Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim heutigen Einsatz unter anderem durch Kräfte des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik unterstützt. Wir bedanken uns bei den Einsatzkräften und wünschen allen Fußballbegeisterten einen guten Nachhauseweg.|pvd Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet Kaiserslautern (ots) – Am frühen Samstagmorgen konnte die Polizei innerhalb einer Stunde 3 alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen. Gegen 02:30 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann aus Kaiserslautern am Elf-Freunde-Kreisel einer Kontrolle unterzogen. Hier ergab der Alcotest einen Wert von 1,41 Promille. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Des Weiteren wurden zwischen 02:20-02:55 Uhr wieder einmal zwei E-Scooter-Fahrer festgestellt, die alkoholisiert auf ihren fahrbaren Untersätzen unterwegs waren. Hinzu kam dass einer der Betroffenen, ein 19-Jähriger mit schweizer Staatsangehörigkeit, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen die betreffenden Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. |pvd

Betrunkener attackiert Polizeibeamten

Kaiserslautern (ots) – Am Freitagmorgen, gegen 05:30 Uhr, teilte ein Taxifahrer mit, dass sich sein Fahrgast im Taxi übergeben habe. Als sich der 19-Jährige nach dem Eintreffen der Beamten weigerte aus dem Fahrzeug auszusteigen, musste er zunächst aus diesem gezogen werden. Anschließend wollte er sich mit seinem Ordensausweis, welcher ihn als Mitglied des Fantasie-Magier-Ordens der Schwarzen Ritter zugehörig zeigte, ausweisen.

Zeitgleich schlug er einem Beamten unverhofft mit der Faust ins Gesicht. Er konnte überwältigt und zur Dienststelle verbracht werden. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Beamte wurde durch den Angriff leicht verletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. |pvd

Unfall mit verletzter Person – Verursacher wurde ermittelt

Kaiserslautern (ots) – Am gestrigen Samstagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Gegen 11:30 Uhr bog ein 47-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern mit seinem Fahrzeug in Erlenbach nach links auf die L 387 in Richtung Otterberg ein.

Hierbei übersah er das Fahrzeug eines 40-Jährigen aus Kaiserslautern. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich der 40-Jährige leicht an der Hand verletzte. Der Unfallverursacher, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, konnte im Rahmen der weiteren Ermittlungen an seinem Wohnort angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |pvd

Betrunken auf Baukran herumgeklettert

Kaiserslautern (ots) – Am gestrigen Samstag 10.02.2024 ging gegen 17:20 Uhr bei der Kaiserslauterer Polizei die Meldung ein, dass eine Person auf einem Baukran in der Alleestraße herumklettern würde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bestätigte sich der Sachverhalt. Der 29-jährige Mann, ohne festen Wohnsitz, war gerade dabei den Kran herunter zu klettern.

Der unter Alkoholeinwirkung stehende Mann wurde vom Gelände verbracht. Da der 29-Jährige trotz seiner Alkoholisierung orientiert und gehfähig war, wurde er nach Feststellung seiner Personalien und Erteilung eines Platzverweises entlassen. |pvd

Kreis Kaiserslautern

Enttäuschte Liebe – Hauseingangstür eingetreten

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Wie schnell eine Männerfreundschaft zu Ende gehen kann und man mit dem Gesetz in Konflikt gerät, erfuhr ein 35-jähriger Mann aus Enkenbach-Alsenborn. Als ihm bekannt wurde, dass nicht nur er, sondern auch sein 43-jähriger Freund aus Hochspeyer mit der selben Dame liiert war, schritt er zur Tat.

Mit einem Tritt gegen die Glaseinfassung der Hauseingangstür seines ehemaligen Freundes machte er seinem Unmut Luft. Da die Tür dabei beschädigt wurde, kommt nunmehr ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung auf den 35-Jährigen zu. |pvd