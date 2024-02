Größerer Polizeieinsatz auf der Möhlstraße

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am Sonntag 11.02.2024 kam es auf der B 37/Höhe Möhlstraße, zu einer größeren polizeilichen Einsatzlage. Zunächst konnte gegen 19:45 Uhr, durch einen Mitarbeiter der örtlichen Verkehrsbetriebe, in der Bahn der Linie 7, die in den Betriebshof einfuhr, ein 50-jähriger Fahrgast festgestellt werden, der trotz des Fahrtendes die Straßenbahn nicht verließ.

Bei einer Ansprache durch den Mitarbeiter wurde dieser mittels eines schusswaffenähnlichen Gegenstands bedroht, woraufhin der Mitarbeiter die Polizei verständigte. Da sich der 50-Jährige nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte trotz mehrfacher Ansprache und Deeskalationsversuche nicht zur Kooperation bewegen ließ, musste schließlich der Diensthund eingesetzt werden.

Der 50-Jährige konnte daraufhin durch die Einsatzkräfte festgenommen werden. Durch den Einsatz des Diensthundes wurde er leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Bei der Waffe handelte es sich um einen Spielzeugrevolver aus Plastik. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

Durch die Einsatzmaßnahmen kam es im Bereich der Möhlstraße zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der 50-jährige sieht nun einem Strafverfahren wegen Bedrohung entgegen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mannheim-Oststadt (ots) – Am gestrigen Freitag, in der Zeit zwischen 08:15-18 Uhr, verschafften sich ein oder möglicherweise auch mehrere bislang noch unbekannte Täter Zugang in ein Mehrfamilienhaus, in der Mannheimer Mollstraße. Der oder die Täter stiegen vermutlich über ein am Haus befindliches Baugerüst auf den Balkon des 1. Obergeschosses und betraten danach, durch eine Balkontüre, die Wohneinheit.

Den ersten Ermittlungen zufolge wurde Bargeld in Höhe von 1.000 Euro entwendet. Die weitergehenden Ermittlungen werden nun durch die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Tel.: 0621/174-4444, zu melden.