Herrchen und Hund aus Altrhein gerettet (Foto)

Ketscher Rheininsel (cb) – Am Sonntag 11.02.24 um 9:48 Uhr wurde Rheinalarm ausgelöst. Im Altrhein an der Ketscher Rheininsel war eine Person mit Hund ins Wasser geraten. Kräfte aus Brühl, Ketsch, Schwetzingen, Rettungsdienst und Polizei begaben sich umgehend auf die Personensuche. Auf Höhe der Kläranlage konnte eine Polizeistreife die Person sichten und sichern.

Kräfte aus Brühl und Schwetzingen gelang es, die Person am Ufer zu retten und dem Rettungsdienst zu übergeben. Herrchen und Hund waren zwar durchnässt, aber nicht ernsthaft verletzt. Zur Sicherheit wurde die Person vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Der Hund konnte Familienangehörigen übergeben werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Brühl mit vier Fahrzeugen, die Feuerwehren aus Altlußheim, Hockenheim, Ketsch, Schwetzingen, die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Mannheim, Rettungsdienst und Polizei.

Schwerer Verkehrsunfall – Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Edingen-Neckarhausen (ots) – Am Sonntag 11.02.2024 gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger mit seinem Audi die Hauptstraße, parallel zur Seckenheimer Straße, in Fahrtrichtung Edingen-Neckarhausen. Auf Höhe der Porschestraße kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen im Grünstreifen befindlichen Baum und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Ein entgegenkommender Pkw konnte noch rechtzeitig ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Durch den Aufprall wurde der 35-jährige im Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss wurde der schwer verletzte 35-jährige zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen liegen zum derzeitigen Zeitpunkt keine Erkenntnisse vor.

Die Schadenshöhe am Pkw beläuft sich auf schätzungsweise 20.000 Euro. Der durch den Verkehrsunfall erheblich beschädigte Pkw musste durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Alkoholisiert mit dem Fahrzeug unterwegs

Edingen-Neckarhausen (ots) – Am frühen Samstag 10.02.2024 gegen 19 Uhr, fiel mehreren Verkehrsteilnehmern ein Pkw auf, der starke Schlangenlinien fuhr, dabei die gesamte Breite der Fahrbahn ausnutzte und über eine Verkehrsinsel fuhr. Die hinzugerufene Polizei konnte das Fahrzeug an der Halteranschrift, halb auf der Fahrbahn, halb auf dem Bordstein parkend, feststellen.

Bei der anschließenden Überprüfung der Wohnanschrift wurde der Streife, durch eine sichtlich alkoholisierte Dame, die Türe geöffnet. Die Dame räumte ein, vor Kurzem mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen zu sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,9 Promille. Die 63-jährige Fahrerin musste ihren Führerschein abgeben und muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. /cw

Betrunkener verursacht Unfall auf der Autobahn A6

Schwetzingen (ots) – Am frühen Sonntag 11.02.2024 kurz vor 04 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer die Autobahn A6 von Mannheim-Schwetzingen in Richtung Autobahnkreuz Mannheim. Hier kam er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Betonleitwand. Anschließend kam er auf dem linken der beiden Fahrstreifen zum Stehen und verständigte selbst die Polizei.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim dem Unfallfahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,74 Promille. Neben einer Blutprobe musste der 41-Jährige auch seinen Führerschein abgeben.

Kaminbrand in Wohnhaus

Waldangelloch (ots) – Am Morgen des 09.02.2024 gegen ca. 07:30 Uhr wurde ein Kaminbrand in der Oberen Dammstraße in Waldangelloch, gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich bereits zwei erwachsene Bewohner und zwei Kinder vor dem Gebäude. Offenes Feuer war nicht erkennbar.

Eine Bewohnerin und ihr 6 Monate altes Kind wurden vorsorglich medizinisch betreut/untersucht, da vermutlich Rauchgase eingeatmet wurden. Durch die Feuerwehr wurde das betroffene Wohnhaus anschließend betreten und sogleich gelüftet.

Brandbekämpfungsmaßnahmen mussten nicht eingeleitet werden. Ursächlich für die Rauchentwicklung war letztlich ein auf einem Kaminrohr des Pelletofens abgelegtes Stück Kunststoff, welches durch die Hitze des Kaminrohrs zu schmelzen begann. Ein Sachschaden war nicht zu verzeichnen. Die Wohnung konnte auch zeitnah durch die Feuerwehr wieder freigegeben werden.

Die vor Ort medizinisch betreute Frau und ihr Kleinkind wurden jedoch noch vorsorglich zur weiteren Abklärung in eine umliegende Klinik verbracht.

Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten auf der Autobahn

BAB 6/ABK Walldorf (ots) – Am Freitag 09.02.2024 kurz vor 23 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 6, zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf. Hierbei fuhr ein 23-jähriger Tesla-Fahrer einer zeitgleich im Überholvorgang befindlichen 50-jährigen Land Rover-Fahrerin ungebremst auf.

Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurden die betreffenden Fahrzeug-Führer als auch weitere in den Fahrzeugen befindliche Mitfahrer verletzt, durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch erstbetreut und teilweise auch in umliegende Klinken verbracht. Eine 22-jährige Mitfahrerin im Tesla, die Fahrerin des Land Rovers als auch eine 22-jährige Mitfahrerin wurden durch Rettungskräfte, mit leichten Unfallverletzungen, zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken gebracht.

Beide in den Verkehrsunfall verwickelte Fahrzeuge waren letztlich nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wurde auf 50.000 Euro geschätzt.