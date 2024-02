Katze in Sporttasche ausgesetzt

Heidelberg (ots) – Am Samstag 10.02.2024 gegen 15 Uhr, fiel Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Rohrbacher Straße, eine abgestellte Tasche vor dem Haus auf. Die Anwohner staunten nicht schlecht, als sie in der Tasche eine verängstigte Katze entdeckten. Die Bewohner informierten die Polizei und übergaben die Katze an die Streife.

Bei der Katze handelt sich um einen bräunlich, getigerten Mix, ähnlich einer norwegischen Waldkatze. Das bildschöne Tier fasste sich dank der fürsorglichen Finder schnell wieder, war zutraulich und konnte unversehrt in einem Heidelberger Tierheim untergebracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd ermitteln nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Zeugen, welche Angaben zu der Tasche (schwarze Sporttasche, ohne Marke, Maße ca. 40 x 25 cm, mit einem Reisverschluss) oder zum Besitzer der Katze machen können, werden gebeten, sich unter: 06221-34180 an das Polizeirevier Heidelberg-Süd zu wenden. /cw

Nach körperlichem Übergriff bestohlen – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Samstag 10.02.2024 in der Zeit zwischen 22-23 Uhr, wurde ein 23-Jähriger durch einen bislang Unbekannten im Bereich der Rohrbacher Straße unter einem Vorwand in eine Seitenstraße gelockt. Dort wurde er plötzlich von mehreren Unbekannten umringt, ins Gesicht geschlagen und dabei seiner Geldbörse beraubt.

Anschließend flüchteten die Unbekannten zu Fuß und konnten auch im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen nicht mehr festgestellt werden.

Täterbeschreibung :

Täter 1: männlich, 16-18 Jahre alt, Vollbart, bekleidet mit heller Jeans, schwarzem Pullover oder T-Shirt.

Täter 2: männlich, ca. 18 Jahre alt, blonde, kurze Haare, 170-175 cm groß, bekleidet mit weiß-grauem Trainingsanzug.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/174-4444, beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Gegen Fahrzeuge getreten, Baustellenmaterial und ein Messer dabei

Heidelberg (ots) – Am Freitag 09.02.2024 gegen 23 Uhr wurde der Polizei, über einen aufmerksamen Mitteiler, eine betrunkene männliche Person gemeldet, welche im Kolbenzeil/Bühler Straße angeblich gegen mehrere geparkte Fahrzeuge getreten haben sollte. Beim Eintreffen der Streife konnte in Höhe der Ortenauer Straße ein sichtlich betrunkener 32-jähriger Mann, der auf die zuvor mitgeteilte Beschreibung zutraf, angetroffen werden.

Bei der Kontrolle des Mannes wurde festgestellt, dass jener einerseits eine Baustellenleuchte im Arm hielt und anderseits auch noch ein waffenrechtlich relevantes Messer mit sich führte. Beide Gegenstände wurden sogleich sichergestellt.

Zudem war der Alkoholpegel des Mannes mit über 2,5 Promille derart hoch, dass er den Ausführungen und Anweisungen der Beamten nicht mehr folgen und er seinen Heimweg auch nicht mehr eigenständig und unbeschadet antreten konnte. Aufgrund der gegebenen Gesamtumstände musste der Mann letztlich auch noch in Gewahrsam genommen werden.

Betreffend der möglichen Sachbeschädigungen, der entwendeten Baustellenleuchte und des mitgeführten Messers werden nun durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd weitere Ermittlungen geführt und entsprechende Anzeigen gegen den Mann vorgelegt.