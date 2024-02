Bewaffneter Mann in Kleingartenanlage

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitag 09.02.2024 gegen 19:30 Uhr, meldete ein aufmerksamer Passant einen Mann auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereins In den Sandwiesen, welcher eine Schusswaffe in der Hand gehalten habe und anschließend in eine dortige Gartenparzelle gegangen sein soll. Besagte Gartenparzelle wurde mit starken Polizeikräften aufgesucht und umstellt. In dieser konnte ein 56-jähriger Mann angetroffen und widerstandslos festgenommen werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung des auf dem Grundstück befindlichen Gartenhäuschens konnten die Beamten 2 Schreckschusswaffen auffinden und sicherstellen. Eine der Waffen war derart manipuliert, dass diese nach derzeitigem Erkenntnisstand als sogenannte „scharfe Schusswaffe“ genutzt werden könnte. Genaueres bedarf allerdings weiterer Ermittlungen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Achtung vor Betrugsmasche falscher Handwerker der GAG

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Eine 81-jährige Ludwigshafenerin meldete am 09.02.2024, dass bereits am Freitag 26.01.2024 gegen 16:00 Uhr, drei Männer an ihrer Haustür in der Sachsenstraße geklingelt hätten und sich als Handwerker der GAG ausgaben. Einer der Männer begab sich daraufhin in das Schlafzimmer, während die beiden weiteren Männer die 81-Jährige ablenkten.

Da die Ludwigshafenerin jedoch Verdacht schöpfte, verließen alle Männer fluchtartig die Wohnung. Im Nachgang stellte sich heraus, dass das Wohnungsschloss durch die Männer derart manipuliert wurde, dass es gänzlich ausgetauscht werden musste.

Es kam zu keinen Diebstahlsschäden. Durch die GAG wurde bestätigt, dass es sich um keine tatsächlichen Mitarbeiter handelte. Seien Sie wachsam bezüglich derartiger Betrugsmaschen und lassen Sie keine Unbekannten in ihre Wohnung. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Engagierter Baumarktmitarbeiter stellt Ladendiebe

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitag 09.02.2024 gegen 15:10 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter eines Baumarktes in der Industriestraße, wie ein Mann einen hochwertigen Artikel in seinen Rucksack steckte und gemeinsam mit einem weiteren Mittäter unter Nutzung eines Ablenkungsmanövers den Markt verlassen wollte. Der Angestellte sprach beide Männer auf ihr Verhalten an, welche hierauf fluchtartig den Markt verließen.

Einen der Täter konnte der Mitarbeiter einholen, festhalten und der hinzugerufenen Polizei übergeben. Da der zweite Täter dem Mitarbeiter bekannt war, konnte dieser im Nachgang ebenfalls ermittelt werden. Beide Täter, ein 43-jähriger Ludwigshafener und ein 63-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.