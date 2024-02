Innerhalb kürzester Zeit zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis

Annweiler (ots) – Gleich 2 Männer (40 und 28 Jahre alt), die ihr Auto ohne gültige Fahrerlaubnis führten, stellte eine Streife der Polizei Annweiler am Donnerstag fest. Kurz nach 14:30 Uhr und und 17 Uhr, fanden die Kontrollen in der Hahnenbach- und in der Landauer Straße statt. Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fahrzeughalter wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis belangt werden können. Auch diese entsprechende Verfahren werden eingeleitet, wenn der Fahrer nicht zugleich Halter ist.

Defektes Abblendlicht mit weitreichenden Folgen

Edenkoben, Luitpoldstraße (ots) – Ein defektes Abblendlicht wurde einem 48-jährigen PKW-Führer aus Edenkoben am Freitag 09.02.2023, 19:02 Uhr zum Verhängnis. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die die Polizeibeamten fest, dass dieser keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Darüber hinaus konnten bei dem Fahrzeugführer Hinweise auf einen Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden.

Ein anschließender Drogenschnelltest, der positiv auf THC reagierte, erhärtete den Verdacht. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Wohnungseinbruch

Walsheim (ots) – Bisher unbekannte Täter brachen am gestrigen Tag in ein Einfamilienhaus in der Straße In den Hochstücken in Walsheim ein und entwendeten mehrere Schmuckgegenstände. In dem Zeitraum zwischen 15:30-22 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt in das Anwesen und durchwühlten diverse Zimmer. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an Toilettenhäuschen

Herxheim (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro verursachten bisher unbekannte Täter in einer öffentlich zugänglichen Toilette an der Festhalle in der Bonifatiusstraße in Herxheim.

Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei unter der Tel: 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.