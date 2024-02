Lich: Versuchter Einbruch in Praxis

Eine orthopädische Arztpraxis in der Gottlieb-Daimler-Straße war das Ziel eines Einbrechers. Der Unbekannte machte sich zwischen Donnerstag (8.2.2024), 19.30 Uhr und Freitagmorgen, 7 Uhr am Schließzylinder der Eingangstür zu schaffen. Er scheiterte und entkam unerkannt. Der Zylinder wurde dabei beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-6555 zu richten.

Hungen: E-Roller geklaut

Ein Unbekannter erbeutete am Donnerstag (8.2.2024) einen E-Roller des Herstellers „Segway“. Das Modell „Ninebot Max G30D II E-Scooter“ stand zwischen 12.50 Uhr und 20.30 Uhr vor einem Haus in der Robert-Koch-Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Wegfahrsperre aktiviert, vermutlich trug der Dieb den Roller davon.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Gießen/Linden/Herborn: Mutmaßliche Rezeptfälscher festgenommen

Zwei mutmaßliche Rezeptfälscher sind der Gießener Polizei am Mittwochnachmittag (07.02.24) in Herborn ins Netz gegangen. Die beiden Männer im Alter von 20 und 34 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen.

Am Mittwochnachmittag fielen Gießenern Zivilpolizisten zwei Männer in einem PKW auf. Während einer in die Apotheke ging, blieb der zweite in der Nähe stehen. Späteren Ermittlungen zufolge hatten sie dort ein gefälschtes Rezept gegen ein Diabetesrezept eingetauscht. Den weiteren Beobachtungen und Ermittlungen zufolge versuchten sie anschließend in einer Lindener Apotheke erfolglos ein weiteres Diabetesrezept zu bekommen Sie fuhren daraufhin weiter nach Herborn. Dort ging es erneut in eine Apotheke und ein Zivilpolizist folgte einem Tatverdächtigen dorthin. Der Mann tauschte das gefälschte Rezept wieder gegen eine Diabetesspritze ein. Nachdem das Duo wieder in ihr Fahrzeug stieg, stoppten die Ermittler es und überprüften die beiden Insassen. Sie fanden bei den wohnsitzlosen Männern fünf Verpackungen eines Diabetesmedikaments, darunter eine aus der Herborner Apotheke und drei aus verschiedenen Gießener Apotheken, sowie 13 gefälschte Rezepte und stellten diese sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen kamen sie wieder auf freien Fuß. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Sind die Männer in weiteren mittelhessischen Apotheken aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Verkehrskontrollen durchgeführt

Am Mittwoch (7.2.2024) führten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Alkohol und Drogen durch. Unterstützt wurden sie dabei von Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei, einem Beamten der Urkundenprüfstelle sowie Mitarbeitern des „Serviceteams Gefahrgut“ des Ordnungsamtes der Stadt Gießen.

An der stationären Kontrollstelle in der Frankfurter Straße stoppten die Ordnungshüter zwischen Mittwochmorgen und Nachmittag insgesamt 75 Fahrzeuge. Dabei überprüften sie 89 Personen. Erfreulicherweise hatte keiner der kontrollierten Autofahrer Alkohol konsumiert. Bei einem Fahrer ergab sich jedoch der Verdacht auf Drogenkonsum, ein Vortest reagierte positiv auf THC. Der Mann musste mit zur Dienststelle. Nach einer Blutentnahme wurde er entlassen. Insgesamt leiteten die Beamten vier Strafanzeigen (Verdacht der Drogenfahrt, Verdacht illegaler Aufenthalt, Verdacht illegale Arbeitsaufnahme, Verdacht Urkundenfälschung) ein. Darüber hinaus leiteten sie noch diverse Bußgeldverfahren ein und erhoben Verwarngeld in Höhe von 400 Euro.

Weitere Kontrollen werden folgen.

Gießen: Mit Alkohol und ohne Führerschein unterwegs

Mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer stoppten aufmerksame Beamte der Gießener Polizei. In der Alicenstraße hielten sie am frühen Freitagmorgen (9.2.2024) eine Opelfahrerin an. Die 30-Jährige hatte laut Vortest einen Wert von 0,65 Promille, ihre Fahrt war damit beendet. Im Asterweg ging den Beamten am frühen Abend des 8.2.2024 ein E-Roller-Fahrer ins Netz. Der 30-Jährige war mit 1,61 Promille weit entfernt von einer Fahrtüchtigkeit. Er musste mit zur Blutentnahme zur Polizeistation Gießen Nord.

Einen Wert von 0,88 Promille zeigte der Vortest eines 38-Jährigen Mannes an, der mit seinem Nissan kurz nach Mitzternach am 9.2.2024 die Grünberger Straße entlangfuhr. Auch seine Fahrt war damit zu Ende.

Auf einem Kleinkraftrad fuhr ein 32-Jähriger am 9.2.2024 gegen 2.15 Uhr in der Frankfurter Straße. Er hatte weder Alkohol noch Drogen konsumiert, im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war er aber nicht. Die Beamten leiteten gegen alle entsprechende Straf- bzw. Bußgeldverfahren ein.

Gießen: Unfall zwischen Opel und Peugeot – Zeugen gesucht

Ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (8.2.2024) in der Marburger Straße.

Ein schwarzer Opel stieß in Höhe der Friedhofsallee mit einem blauen Peugeot zusammen. Die Beteiligten blieben unverletzt. Der Hergang ist bislang völlig unklar. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall gegen 11.25 Uhr beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: BMW angefahren

Etwa 2.000 Euro Schaden hat ein BMW-Fahrer zu beklagen. Er parkte seinen schwarzen 3er am Donnerstag (25.1.2024) auf dem Parkplatz eines Dönerrestaurants in der Rodheimer Straße. Beim Ausparken soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen 19.25 Uhr gegen die Fahrerseite des BMW gestoßen und im Anschluss einfach davongefahren sein.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Buseck: Unfallflucht

In Beuern kam es zwischen Samstag (3.2.2024) und Montag (5.2.2024) zu einer Unfallflucht. Ein 1er BMW parkte in der Straße Fünfhausen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen die Fahrerseite des 1er und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Audi angefahren und geflüchtet

Einen blauen A 3 fuhr ein Unbekannter in der August-Messer-Straße an. Statt sich im Anschluss um den Schaden von ca. 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Verursacher einfach davon. Der Audi parkte am Donnerstag (8.2.2024) zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr am Fahrbahnrand.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

BMW-Fahrer fährt rücksichtslos und gefährdet andere Verkehrsteilnehmer – Polizei sucht Zeugen und Betroffene

Lollar: Nach einer Verfolgungsfahrt nahmen Polizisten einen 35-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen fest. Bei seiner Flucht in einem grauen BMW mit Gießener Zulassung gefährdete er Fußgänger, überholte einen weißen Transporter und beschleunigte innerorts zum Teil auf bis zu 150 km/H. Die Polizei sucht nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet oder behindert wurden.

Donnerstagfrüh (08.02.24), gegen 04.00 Uhr fiel einer Streife in der Lumdastraße ein BMW auf, der entgegengesetzt der Fahrtrichtung fuhr. Nachdem der zunächst Unbekannte sein Fahrzeug wendete, wollten ihn die Beamten kontrollieren. Der Fahrer ignorierte in der Friedrich-Ebert-Straße die Anhaltesignale der Polizei. Er gab Gas und flüchtete in Richtung Ostendstraße weiter. Von dort bog er in de Daubringerstraße und raste anschließend wieder auf die Lumdastraße. Hier missachtete er das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“. Er ignorierte weiterhin das Blaulicht und Martinshorn des Funkwagens. In einem Kurvenbereich der Marburger Straße überquerten Fußgänger die Fahrbahn, die aufgrund der rücksichtlosen Fahrweise auf den Gehweg sprangen. Die Flucht ging weiter über die Gießener Straße. Dort überholte er einen weißen Transporter. Im Sandweg stoppten ihn die Ordnungshüter letztendlich. Der Fahrer räumte ein, keinen Führerschein zu besitzen. Hinweise auf den Konsum von Drogen und Alkohol ergaben sich nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher Die Gießener Polizei ermittelt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

Insbesondere in Bezug auf Verfolgungsfahrt in der Marburger Straße und Gießener Straße suchen die Ermittler die Fußgänger oder den Transporterfahrer, die von dem grauen BMW behindert oder gefährdet wurden? Die Betroffenen werden gebeten, sich unter 0641/7006-3755 bei der Polizeistation Gießen-Nord in Verbindung zu setzen.

Gießen: 24-Jähriger muss mit Anzeigen rechnen

Anzeigen unter anderem wegen Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung kommen auf einen 24-Jähriger zu. Der aus Somalia stammende Mann traf gestern Morgen (07.02.2204) gegen 09:00 Uhr an der Westanlage auf eine 34-Jährige. Er bot der Frau aus bislang unbekannten Gründen Geld an. Als diese ablehnte spuckte der 24-Jährige ihr aus kürzester Distanz ins Gesicht. Zudem beleidigte er die Frau. Herbeigerufene Polizisten nahmen den in Biebertal wohnhaften Mann vorläufig fest. Auf dem Weg zur Polizeiwache beleidigte er die Ordnungshüter unter anderem als „Hurensöhne“ und „Wichser“. Im weiteren Verlauf drohte er den Beamten: „Wenn ich dich und deine Familie in der Stadt sehe, vergewaltige ich zuerst deine Kinder und dann töte ich dich.“ Nach den polizeilichen Maßnahmen und der Einleitung mehrerer Strafverfahren durfte der 24-Jährige die Wache verlassen. (K.M.)

Gießen: Mercedes beschädigt

600 Euro Schaden sind nach einer Unfallflucht an einem Mercedes zu beklagen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch (07.02.24) zwischen 18.00 und 20.00 Uhr in der Siemensstraße die schwarze E-Klasse am hinteren Radkasten. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Lich: Kotflügel beschädigt

In der Bahnhofstraße vor Hausnummer 21 hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem geparkten blauen Huyundai einen Schaden in Höhe von etwa 750 Euro. Der Verursacher war zwischen 09.00 Uhr am Montag (29.01.24) und 09.00 Uhr am Freitag (02.02.24) unterwegs, krachte gegen den Kotflügel und fuhr einfach weiter. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/ 9143-0 entgegen.