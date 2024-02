Landkreis Schwalm- Eder: Vermisstensuche

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe: Es wird seit heute Mittag der 59- jährige Markus S. aus Felsberg vermisst. Dieser ist auf dringende medizinische Hilfe und Medikamente angewiesen. Herr S. ist 185 cm groß, schlank, hat dunkle kurze Haare und eine Brille. Er ist unterwegs mit einem PKW Skoda Fabia, Farbe grau, Kennzeichen: HR-SM350 unterwegs. Bei Hinweise auf den Aufenthaltsort wird um Nachricht an die Polizei in Kassel unter der Telefonnummer: 0561/ 910 3070 oder an jede andere Polizeidienststelle gebeten.

Polizei-Nachwuchs gesucht! Gewinnspiel für Sitzplatztickets beim Heimspiel der EC Kassel Huskies am 23.02.2024

Kassel: Auf der Suche nach Nachwuchs bei der Polizei Hessen führt das Polizeipräsidium Nordhessen in Kooperation mit den EC Kassel Huskies ein Gewinnspiel durch. Am Polizeiberuf Interessierte im Alter zwischen 16 und 36 Jahren können daran teilnehmen und haben die Möglichkeit, jeweils zwei Sitzplatztickets für das Heimspiel der Kassel Huskies gegen die Eispiraten Crimmitschau am Freitag, 23.02.2024, 19:30 Uhr, in der Nordhessen Arena zu gewinnen. Auch die Einstellungsberaterinnen und -berater des Polizeipräsidiums Nordhessen werden bei diesem „Blaulichttag“ in der Nordhessen Arena zu finden sein und dort über das Duale Studium bei der Polizei Hessen informieren.

Teilnahme am Gewinnspiel:

„Schreibe uns eine E-Mail an einstellungsberatung.ppnh@polizei.hessen.de und nenne mindestens eine Einstellungsvoraussetzung für den Polizeivollzugsdienst des Landes Hessen.“ Teilnahmeschluss ist der 18. Februar 2024. Die Gewinner werden per Zufallsprinzip ausgewählt und per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahmebedingungen und Hinweise zum Datenschutz sind auf der Internetseite der Polizei Hessen unter https://k.polizei.hessen.de/1168556283 zu finden.

Rabiate Schuh-Diebe attackieren Verkäuferinnen: Zeugen nach räuberischem Diebstahl in Treppenstraße gesucht

Kassel-Mitte: Besonders dreist und rabiat sind drei bislang unbekannte Ladendiebe am gestrigen Donnerstagabend in der Kasseler Treppenstraße vorgegangen: Als die Verkäuferinnen versuchten, die Täter mit den an den Füßen getragenen Sportschuhen beim Verlassen des Geschäfts zu stoppen, attackierten sie die Frauen, indem sie sie zur Seite schubsten und ein Opfer mit der Faust ins Gesicht schlugen. Die Verkäuferinnen wurden dabei leicht verletzt. Bei der anschließenden Flucht halfen zwei couragierte Mitarbeiter eines Kiosks bei der Verfolgung der Täter, die leider nicht gestellt werden konnten. Allerdings gelang es den Zeugen, einem Dieb einen Rucksack abzunehmen, in dem sich Diebesgut aus einem weiteren Geschäft befand. Die Ermittler der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Die Mitarbeiterinnen des Sportschuhgeschäfts hatten direkt nach der Tat gegen 18:40 Uhr über den Notruf die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung führte leider nicht mehr zur Festnahme des Trios. Wie die drei Verkäuferinnen den Polizisten schilderten, hatten sich die vermeintlichen Kunden zuvor beim Anprobieren von Schuhen bereits verdächtig verhalten, weshalb sie die Männer aufmerksam im Blick behielten. Mit zwei Paar Sneaker des Geschäfts an den Füßen wollten die drei Männer das Geschäft schließlich verlassen, ohne zu bezahlen, woraufhin sich zwei Mitarbeiterinnen in die Tür stellten, um die Diebe an einer Flucht zu hindern. Nachdem sie rabiat gegen die Frauen vorgegangen waren, flüchteten die Täter nach draußen und weiter in unterschiedliche Richtungen. Die beiden Mitarbeiter des Kiosks waren durch laute Schreie aus der Treppenstraße auf die flüchtenden Diebe aufmerksam geworden und hatten sich beherzt an der Verfolgung beteiligt. Sie konnten einen Täter einholen und ihm den Rucksack abnehmen, bevor er sich losreißen konnte und seine Flucht fortsetzte. In dem Rucksack befand sich Ware im Wert von 600 Euro, die nach bisherigen Ermittlungen nur wenige Minuten vor der Tat aus einem Sportgeschäft in der Oberen Königsstraße gestohlen wurde. Von den Dieben, die ein nordafrikanisches Erscheinungsbild gehabt haben sollen, liegt folgende Beschreibung vor:

1.) Ca. 25 Jahre, 1,90 Meter groß, schlank, lange schwarze Haare zum Zopf gebunden, schwarze lange Winterjacke

2.) 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, kurze schwarze Haare (Boxerschnitt), kurzer schwarzer Vollbart, schwarz blaue Winterjacke

3.) 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schwarze North-Face-Jacke, grüne Wollmütze.

Wer den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise auf die drei Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100.

Falsche Wasserwerker erbeuten Bargeld, Schmuck und Tresor: Die Kripo sucht Zeugen in Baunatal und Lohfelden

Baunatal und Lohfelden (Landkreis Kassel)

Gleich zweimal gaben unbekannte Täter am gestrigen Donnerstag fälschlicherweise vor Wasserwerker zu sein und erlangten dadurch Zutritt in die Wohnungen der Betroffenen. Unter dem Vorwand den Wasserdruck prüfen zu wollen, baten die Diebe ihre Opfer in den Bädern das Wasser anzustellen. Die Ablenkung der Bewohner wurde anschließend ausgenutzt um die Zimmer zu durchsuchen. Zum aktuellen Zeitpunkt wird ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen.

Gegen 11:30 Uhr klingelten zwei Männer bei einer Seniorin in der Dürerstraße in Baunatal, gaben vor Mitarbeiter der Stadtwerke Baunatal zu sein und dass sie wegen eines Wasserrohrbruchs im Mehrfamilienhaus Zugang zur Wohnung des Opfers erhalten müssten. Während die Frau eine Duschbrause in die Badewanne hielt, durchwühlten die Unbekannten die Wohnräume und entwendeten Bargeld, Schmuck und einen Tresor. Beide Männer sollen bei der Tat dunkle Hosen und karierte Hemden getragen haben. Einer der Diebe hatte einen Kinnbart und der andere Täter helle, gelockte Haare.

Zwei Stunden später, gegen 13:30 Uhr, wurde eine hochbetagte Frau aus Lohfelden, in der Straße „Am Hang“, Opfer einer ähnlichen Tat, bei der sich zwei Männer als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgaben. Nachdem einer der Täter mit der Seniorin in deren Bad ging, kamen der Frau Zweifel. Als sie ihre Bedenken gegenüber dem unbekannten Mann äußerte, stellte dieser dem Opfer einen Unterschrank in den Weg und ermöglichte somit seinem Komplizen und sich selbst die Flucht aus der Wohnung. Die Täter entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Sie sollen mit blauen Hosen bekleidet gewesen sein und wurden als kräftig beschrieben.

Die zuständigen Ermittler der Ermittlungsgruppe SÄM bitten mögliche Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 0561-9100 bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Nordhessen zu melden.