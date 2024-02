Fußgänger vom Pkw erfasst

Schlitz. Am Mittwoch (07.02.) befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A3 die Bahnhofstraße und bog nach links auf die „Eisenbahnstraße“ ein. An dem dortigen Fußgängerüberweg stieß er aus noch unklarer Ursache mit einem 30-jährigen Fußgänger zusammen. Der 30-Jährige kam hierdurch zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Klinikum eingeliefert.

Zusammenstoß

Rixfeld. Am Donnerstag (08.02.) befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Kleintransporter die Straße „Im Ranzendorf“ und wollte nach aktuellem Kenntnisstand auf die Vogelsbergstraße einbiegen. Aus noch unklarer Ursache stieß er dabei mit dem Suzuki Splash einer vorausfahrenden 70-jährigen Fahrerin zusammen, welche sich auf der Vogelsbergstraße befand. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden jedoch von etwa 7.000 Euro.

Einbruch in Kirchengebäude

Eiterfeld. In der Straße „Am Berg“ im Ortsteil Arzell begaben sich Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag (07.02.) und Donnerstagmorgen (08.02.) in ein Kirchengebäude und brachen dort eine hölzerne Innentür auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Garage

Petersberg. Im Kiefernweg brachen Unbekannte zwischen Mittwochabend (07.02.) und Donnertagmorgen (08.02.) in die Doppelgarage eines Wohnhauses ein und stahlen zwei Pedelecs im Gesamtwert von rund 15.000 Euro – ein silbergraues Mountainbike des Herstellers Haibike (Allmountain MTM), ein weißes Mountainbike des Herstellers Haibike (SDURO Full Seven 8). Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen auf der A7

Niederaula. Auf der A7, im Bereich der Anschlussstelle Niederaula, kam es am Freitag (09.02.), gegen 9.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 33-jähriger Nissan-Fahrer aus Mietingen war dort mit seinem Nissan in Fahrtrichtung Kassel unterwegs, verlor aus unbekannten Gründen auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit der Fahrbahnbegrenzung auf der linken Seite. Das Fahrzeug schleuderte im Anschluss nach rechts über die Fahrbahn, überschlug sich und kam im Straßengraben rechts neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Durch die Kollision wurden der Fahrzeugführer sowie die 30-jährige Mitfahrerin und zwei auf der Rückbank sitzende Kinder leicht verletzt. Alle Insassen kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Aus dem Nissan traten in der Folge nicht unerhebliche Mengen an Kraftstoff aus, welche durch die Feuerwehr aufgefangen und abgebunden werden mussten. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Vor Ort waren Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Zum Zwecke der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die A7 in Fahrtrichtung Kassel vorübergehend gesperrt werden. Dabei kam es lediglich zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Polizeiautobahnstation Petersberg

Unfall beim Spurwechsel

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (08.02.). Eine 18-jährige Audi-Fahrerin befuhr gegen 20 Uhr die Bardostsraße aus Richtung Rangstraße kommend in Richtung Sickelser Straße und benutzte hierzu nach aktuellem Kenntnisstand den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. Kurz nachdem sie die Straße „Am Rosengarten“ passiert hatte, wechselte sie aus noch unklaren Gründen auf die linke Fahrspur. Hierbei touchierte sie das Fahrzeug eines 20-jährigen Opel-Fahrers, welcher sich auf der linken Fahrspur in gleicher Höhe befand.

Polizeistation Fulda

HEF

Auffahrunfall

Rotenburg. Am Donnerstag (08.02.), gegen 15.55 Uhr, befuhr ein Rotenburger mit seinem Citroen die Bürgerstraße in Richtung Innenstadt. Eine weitere Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Alheim hatte ihren VW-Fox zu diesem Zeitpunkt am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt. Aus noch unklarer Ursache nahm der Citroen-Fahrer den vorfahrtsberechtigten Gegenverkehr vermutlich zu spät wahr und fuhr auf den parkenden Pkw auf. Es entstand Gesamtschaden von rund 7.500 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Kirchheim. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-AS 905 eines braunen Opel Astra stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (08.02.). Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum im Birkenweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Postpaketen

Heinebach. Am Donnerstag (08.02.), gegen 13 Uhr, entwendeten zwei bislang Unbekannte im Birkenweg zwei Pakete mit Inhalt im Gesamtwert von etwa 140 Euro. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kamen die beiden Männer mit einem weißen Citroen Jumper mit Kasseler Kennzeichen angefahren. Anschließend entwendeten sie die beiden vor einer Haustür abgestellten und erst kurz zuvor von einem Paketzusteller ausgelieferten Sendungen und fuhren wieder davon. Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich circa 30 bis 35 Jahre alt südländisches Erscheinungsbild trug schwarze Kleidung

Täter 2: männlich circa 30 bis 35 Jahre alt osteuropäisches Erscheinungsbild trug Arbeitskleidung



Zeugen, denen möglicherweise ein solches Fahrzeug oder Personen zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts aufgefallen sind oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Wohngebäude

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Wohngebäude

Alsfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag (04.02.) in ein Wohngebäude in der Eichwaldstraße in Reibertenrod ein. Nach aktuellem Kenntnisstand drückten die Täter zunächst gewaltsam einen Rollladen nach oben. Anschließend hebelten sie eine Tür des Gebäudes auf und verschafften sich so unbefugten Zugang zu den Räumlichkeiten. Mitsamt einer schwarzen Lederhandtasche flüchteten die Einbrecher schließlich unerkannt. Sie hinterließen etwa 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Grebenau (ots)

Am Mittwoch (07.02.) kam es gegen 23:47 Uhr in der Mühlstraße, von Schwarz kommend in Fahrtrichtung Grebenau zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines silberfarbener VW kam in einer Linkskurve mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit einem neben dem Fahrbahnrand abgeparkten grauen VW Tiguan zusammen. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld, Tel.: 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeug fährt ins Hochwasser und bleibt liegen

Niederaula (ots)

Am Donnerstag (08.02.), gegen 16.50 Uhr, fuhr ein Mercedes Kleintransporter auf einem Feldweg in das dortige Hochwasser und blieb liegen. Der Mercedes Citan aus dem Bereich Bad Hersfeld war mit zwei Männern besetzt und befuhr einen Feldweg in Höhe der Landesstraße 3672 zwischen Niederaula und Mengsberg. Hier hatte sich aufgrund der Niederschläge der letzten Tag eine größere Wasserfläche gebildet und der Versuch der beiden Insassen, dieses Hochwasser zu durchfahren, scheiterte gründlich. Der Kleintransporter sackte zur Seite ab und die beiden Insassen aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg im Alter von 21 und 39 Jahren mussten von der Feuerwehr mit einem Rettungsboot aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Die beiden Männer wurden bei der Aktion offenbar nicht verletzt und konnten nach medizinischer Überprüfung vor Ort entlassen werden. Da das Fahrzeug jedoch bis zu circa einem Meter tief im Wasser stand, konnte der Citan am Nachmittag weder von einer Abschleppfirma noch von der Feuerwehr geborgen werden, so dass er mindestens über Nacht dort verbleibt. Am Freitag (09.02.) soll der Wagen dann bei Tageslicht aus dem Hochwasser gezogen werden. Zur Verhinderung des Austretens von Betriebsstoffen legte die Feuerwehr bis auf weiteres einen sogenannten Ölbindeschlauch um das Fahrzeug. Die Höhe des Sachschadens ist momentan noch nicht zu beziffern. Warum die beiden Männer in das Hochwasser fuhren, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals eindringlich auf die Gefahren von überfluteten Straßen und Hochwassergebieten hin, da die Wassertiefe oftmals nur schwer einzuschätzen ist. Im Zweifel sollte man niemals „auf gut Glück“ in solche Bereiche einfahren, sondern lieber einen sicheren Weg nehmen, selbst wenn dieser im Zweifel einen Umweg bedeutet.