Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Vom Autodach in die Gewahrsamszelle,

Neu-Anspach, Gustav-Heinemann-Straße, Freitag, 09.02.2024, 3.40 Uhr

(da)Freitagfrüh hielten es drei junge Männer in Neu-Anspach für eine gute Idee, auf das Dach eines Autos zu steigen und dieses zu beschädigen. Einer der Vandalen wurde gefasst. Gegen 3.40 Uhr beobachteten Zeugen, wie die drei durch die Gustav-Heinemann-Straße zogen und dabei nichts Gutes im Schilde führten. So liefen sie über das Dach eines dort geparkten Autos und beschädigten es erheblich. Die Polizei wurde alarmiert und konnte einen der drei, einen 19-jährigen Neu-Anspacher, festnehmen. Schlecht für ihn, gut für die Ermittler – Der junge Mann hatte sich noch selbst bei seiner Tat gefilmt. Ein solches Beweismittel ließ sich die Polizei natürlich nicht entgehen. Außerdem schlecht für den 19-Jährigen: Da er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Örtlichkeit partout nicht verlassen wollte und einem Platzverweis nicht nachkam, verbrachte er den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Der Schaden am Auto wird derzeit auf 5.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Pärchen tobt in Linienbus,

Schmitten, Oberreifenberg, Königsteiner Straße, Donnerstag, 08.02.2024, 23.50 Uhr

(da)Am späten Donnerstagabend eskalierte der Streit eines Pärchens derart, dass es andere Fahrgäste beleidigte, angriff und einen Bus beschädigte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bestieg das Pärchen gegen 23.50 Uhr einen Linienbus im Schmittener Ortsteil Oberreifenberg. Im Bus geriet es dann in Streit, von dem auch andere Fahrgäste und der Busfahrer nicht verschont blieben. Als die beiden nun auch noch anfingen, sich mit anderen Fahrgästen zu streiten, wurden sie in der Königsteiner Straße von dem Busfahrer aus dem Bus verwiesen. Dies sollen sie zum Anlass genommen haben, den Busfahrer sowie die übrigen Fahrgäste zu beleidigen und mit Glasflaschen bzw. Glasscherben zu verletzen. Außerdem sollen sie gegen eine Einstiegstür des Busses getreten haben, sodass deren Glasscheibe zu Bruch ging. Beim Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass vermutlich übermäßiger Drogen- und Alkoholkonsum die Ursache für den Wutausbruch des Paares war. Es erhielt einen Platzverweis und entsprechende Strafanzeigen. Zur Behandlung möglicher Verletzungen vor Ort wurde zwischenzeitlich auch ein Krankenwagen hinzugerufen. Weitere Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Hochwertiger Geländewagen gestohlen,

Kronberg, Taunusstraße, Donnerstag, 08.02.2024, 2 Uhr bis Donnerstag, 08.02.2024, 3 Uhr

(da)Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen in Kronberg einen hochwertigen Geländewagen gestohlen. Zwischen 2 und 3 Uhr machten sich die Autodiebe an dem grauen Range Rover zu schaffen, der in der Taunusstraße am Straßenrand geparkt war. Als die Besitzerin am nächsten Morgen zu ihrem Auto kam, war es verschwunden. Die Polizei ist nun auf Zeugensuche. Wer hat den Range Rover, an dem zuletzt die Kennzeichen „S-IE 111“ angebracht waren, gesehen oder kann sonstige Hinweise zu dem Diebstahl geben? Hinweise werden unter der (06172) 120-0 entgegengenommen.

Einbrecher gehen leer aus,

Glashütten, Oberems, Auf der Schmidtswiese, Montag, 29.01.2024, 11 Uhr bis Dienstag, 06.02.2024, 17 Uhr

(da)Am Donnerstag meldeten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Oberems einen Einbruch. Die Einbrecher suchten vermutlich zwischen Montag, 29.01.2024, 11 Uhr, und Dienstag, 06.02.2024, 17 Uhr, das Haus in der Straße „Auf der Schmidtswiese“ auf. Über eine eingeschlagene Fensterscheibe gelangten sie in den Wohnbereich. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten, erbeuteten aber nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges gehört oder gesehen haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Im Vorbeifahren Auto beschädigt und geflüchtet, Usingen, Altkönigstraße, Mittwoch, 07.02.2024, 16.40 Uhr bis Donnerstag. 08.02.2024, 7 Uhr

(da)Von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich in Usingen ein Verkehrsunfall. Die verursachende Person flüchtete. Ein Usinger hatte am Mittwoch gegen 16.40 Uhr seinen schwarzen VW Golf entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand der Altkönigstraße geparkt. Als er am nächsten Morgen gegen 7 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Beifahrerseite eingedellt und zerkratzt war. Aufgrund des Spurenbildes geht die Polizei derzeit davon aus, dass ein Fahrzeug den Golf beim Vorbeifahren touchiert haben muss. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher flüchtete jedoch samt Fahrzeug von der Unfallstelle. Die Polizeistation Usingen sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.