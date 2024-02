Main-Taunus: Die Polizei-News

Seniorin von Trickdieb bestohlen,

Hofheim am Taunus, Im Angel, Donnerstag, 08.02.2024, 11.30 Uhr

(jn)Eine ältere Dame aus Hofheim ist am Donnerstagmittag in Hofheim von einem Trickdieb bestohlen worden. Um 11.30 Uhr sprach der Unbekannte die Geschädigte auf einem Parkplatz „Im Angel“ an und gab vor, Münzgeld für einen Parkautomaten wechseln zu wollen. Die Seniorin holte ihr Portemonnaie hervor, bemerkte aber nicht, wie der Täter einen Moment der Ablenkung nutzte, um Bargeld aus dem Geldbeutel der Frau zu stehlen. Er flüchtete mit mehr als 100 Euro Beute und konnte von der Frau wie folgt beschrieben werden: circa 1,80 Meter groß, dunkle kurze Haare, etwas kräftiger aber athletisch, rundes Gesicht, südöstliches und gepflegtes Erscheinungsbild, dunkle Daunenjacke und dunkle Hose.

Die Kriminalpolizei nimmt weitere Hinweise zu dem Mann unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen und gibt folgende Hinweise, damit Sie nicht zum Opfer von Trickdieben werden:

werden, beobachten Sie Ihr Umfeld während des Gesprächs genau Falls Sie Ihren Geldbeutel im Gespräch mit einer fremden Person

hervorholen (müssen), behalten Sie diesen genau im Blick und lassen Sie sich nicht ablenken Wenn Sie sich während des Gesprächs unwohl fühlen, machen Sie

dem Gesprächspartner klar und deutlich verständlich, dass Sie das Gespräch nicht weiter führen wollen und gehen Sie weiter Lassen Sie den fremden Gesprächspartner nicht zu nah an sich ran verzichten Sie insbesondere auf eine „Dankes-Umarmung“

Informieren Sie in Verdachtsmomenten umgehend die Polizei

Hochwertige Radsätze gestohlen,

Hattersheim am Main, Weingartenstraße, Donnerstag, 08.02.2024, 8 Uhr bis 20 Uhr

(jn)Kompletträder im Wert von knapp 10.000 Euro haben unbekannte Täter im Verlauf des Donnerstages aus einer Tiefgarage in Hattersheim gestohlen. Der oder die Täter betraten die Garage eines Mehrfamilienhauses in der Weingartenstraße zwischen 8 Uhr und 20 Uhr und entwendeten dort zwei hochwertige Auto-Radsätze. Ersten Erkenntnissen nach hatten sich die Langfinger über das zeitweise geöffnete Zufahrtstor Zutritt verschafft.

Hinweise zu den Dieben oder dem Abtransport der Beute nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Waghalsiges Überholmanöver endet im Straßengraben, Hofheim am Taunus, Bundesstraße 519, Donnerstag, 08.02.2024, 20.54 Uhr

(jn)Auf der B 519 bei Hofheim hat sich ein 27-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend nach einem waghalsigen Überholmanöver mit seinem Pkw verletzt, als er von der Fahrbahn abkam. Um 20.54 Uhr befuhr der Liederbacher die B 519 von Hofheim in Richtung Liederbach und überholte einen vorausfahrenden Pkw. Infolge eines entgegenkommenden Kfz musste er plötzlich vor dem Überholten ruckartig wieder einscheren, wobei er die Kontrolle über seinen Audi verlor und mit der rechten Leitplanke kollidierte. Hier wurde er schleudernd abgewiesen und kam erst auf der Fahrzeugseite im Straßengraben der Gegenfahrbahn liegend zum Stehen. Der Rettungsdienst transportierte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, sein Auto wurde mit einem Schaden in Höhe von circa 11.000 Euro abgeschleppt.

Fenster eingeschlagen,

Kriftel, Berliner Platz, Donnerstag, 08.02.2024, 11 Uhr bis 12 Uhr

(jn)Am Donnerstagmittag wurde in einem Krifteler Mehrfamilienhaus ein Fenster beschädigt, wobei ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand. Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr warf eine unbekannte Person einen Gegenstand gegen das Treppenhausfenster des am Berliner Platz gelegenen Gebäudes und flüchtete unerkannt.

Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.