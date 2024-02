Mit Baum kollidiert – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Ein 47-jähriger Fahrradfahrer war am Donnerstag (08.02.2024) auf einem Radweg in der Rohrlachstraße unterwegs, als ihm auf demselben Radweg ein anderer Radfahrer entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der 47-Jährige aus, kollidierte hierbei mit einem Baum und stürzte.

Der entgegenkommende Radfahrer fuhr weiter. Der 47-Jährige musste anschließend in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Radfahrer verursacht Unfall

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer überquerte am Donnerstag (08.02.2024, 10:15 Uhr) die Bürgermeister-Grünzweig-Straße ohne auf den durchgehenden Verkehr zu achten. Ein 43-jähriger LKW-Fahrer musste dadurch stark bremsen. Ein 42-jähriger LKW-Fahrer, der hinter dem entgegenkommender LKW des 43-Jährigen nach links abbiegen wollte, streifte den abrubt abgebremsten LKW des 43-Jährigen.

Der Radfahrer entfernte sich vom Unfallort. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen-Oppau (ots) – In der Nacht von Mittwoch (07.02.2024) auf Donnerstag (08.02.2024) hebelten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Stützelstraße auf und entwendeten Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag (08.02.2024), im Zeitraum zwischen 15:35 Uhr und 16:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug einen grauen VW Golf mit Bad Dürkheimer Kennzeichen, welcher in der Otto-Stabel-Straße in Ludwigshafen geparkt war. Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne den Verkehrsunfall zu melden.

Am geparkten VW Golf entstand ein Schaden von rund 1.000 EUR. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Fahrer oder das flüchtige Fahrzeug geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden.

Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Verkehrsunfall unter Beteiligungen eines Linienbusses

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag (08.02.2024) gegen 12:15 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Auto rückwärts von einem Parkplatz auf die Mundenheimer Straße in Ludwigshafen auf. Während des Ausparkens kollidierte das Auto des 30-Jährigen mit einem auf der Mundenheimer Straße fahrenden Linienbus.

Sowohl am Bus, als auch am Auto des 30-Jährigen entstand jeweils ein Sachschaden von etwa

1.000 EUR. Verletzt wurde niemand. Während der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei hatten

die Busfahrgäste die Örtlichkeit bereits verlassen.

Die Polizei bittet Fahrgäste, welche sich zum Unfallzeitpunkt im Bus befanden, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) zu melden.

Falsches Gewinnversprechen

Ludwigshafen (ots) – Eine 84-Jährige aus Ludwigshafen wurde am Donnerstag (08.02.2024) von einer Frau einer Lotto-Agentur „Lotto-Top“ angerufen, die ihr einen angeblichen Gewinn in Höhe von 38.500 Euro versprach. Um den Gewinn zu erhalten müsste sie nur eine Transportpauschale entrichten. Anschließend meldete sich telefonisch eine zweite Person, um die weitere Übergabe des Gewinns zu koordinieren. Die 84-Jährige konnte noch rechtzeitig den Betrug erkennen und beendete das Telefonat.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900…, 0180…, 0137…).

Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten.

Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

Sichern Sie sich ab, indem Sie einen angeblichen Vertragsabschluss widerrufen und wegen arglistiger Täuschung anfechten. Verbraucherzentralen bieten dazu Musterschreiben an. Diese gibt es in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen sowie im Internet (www.verbraucherzentrale.de).

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Unsere Präventionsexperten informieren unter der

Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.