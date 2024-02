Ladendiebstahl diverser Sachen

Speyer (ots) – Am Donnerstag 08.02.2024 kurz nach 19 Uhr beobachte der Ladendetektiv eines Lebensmittelgeschäfts in der Auestraße zwei Männer dabei, als sie abwechselnd mehrere Gegenstände und Lebensmittel im Gesamtwert von knapp 64 Euro in einen mitgebrachten Rucksack steckten.

Anschließend zahlten die beiden 21- und 28-Jahre alten Männer an der Kasse diverse andere Gegenstände, jedoch nicht den Inhalt des Rucksacks. Beim Verlassen des Geschäfts wurde sie von Mitarbeitern angehalten und die Polizei informiert.

Einbruch in Bäckerei

Speyer (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße ein. Die unbekannten Täter verschafften sich zunächst auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Gebäude und hebelten dann eine Tür zur Bäckereifiliale auf. Im Inneren entwendeten sie insgesamt 1.700 Euro Bargeld.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Wilhelmi Bäckerei in der Bahnhofstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de