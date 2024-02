Landau: Die Polizei-News

Schreie aus dem Auto münden in Verkehrsdelikt

Landau (ots) – Am 09.02.2024 wurde der Polizei Landau gegen 01 Uhr ein geparkter PKW im Ostring in Landau gemeldet, aus dem eine Person herausschreien würde. Vor Ort konnte ein 28-Jähriger angetroffen werden. Bei diesem konnte Alkoholgeruch festgestellt werden.

Da er kurz zuvor mit seinem PKW gefahren war, wurde er zur Dienststelle verbracht. Ein dortiger Test ergab einen Wert von 0,9 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Er wird sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Prunkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein einmonatiges Fahrverbot einstellen müssen. Der Grund für das Schreien konnte hingegen nicht in Erfahrung gebracht werden.

Einbruch in ein Wohnhaus

Landau (ots) – Am Donnerstag 08.02.2024 zwischen 17:45-19:30 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl. Bisher unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Wohnhaus An der Kapplach in Neupotz ein. Ersten Feststellungen zufolge dürften Vermögenswerte in Höhe eines fünfstelligen Betrages entwendet worden sein. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.Hinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/287-3002 entgegen.