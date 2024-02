Randalierer an der Festhalle

Herxheim (ots) – Am 09.02.2024 wurden der Polizei Landau gegen 00:10 Uhr randalierende Minderjährige im Bereich der Festhalle gemeldet. Hiernach sollen zwei Minderjährige gegen Autos getreten haben. Als sie vom Sicherheitsdienst der Festhalle angesprochen wurden, warf einer der Minderjährigen gezielt eine Glasflasche nach dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Glücklicherweise verfehlte dieser sein Ziel.

Die beiden Randalierer konnten vor Ort angetroffen werden. Hierbei scheiterte ein Fluchtversuch zu Fuß. Die beiden 13- und 14-Jährigen wurden an Erziehungsberechtigte überstellt. Ob Fahrzeuge beschädigt wurden, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Das Jugendamt wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Geschwindigkeitskontrollen

Edenkoben/Edesheim/Kirrweiler (ots) – Am heutigen Vormittag wurden durch die Edenkobener Polizei an drei Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Vorbildlich fuhren die meisten Verkehrsteilnehmer in der Luitpoldstraße in Edenkoben. Hier wurden innerhalb einer halben Stunde lediglich zwei Autofahrer ertappt, die die angeordnete Höchstgeschwindigkeit von 30km/h überschritten.

Weniger vorbildlich hingegen waren die Autofahrer in Edesheim in der Staatsstraße und in Kirrweiler am Bahnhof unterwegs. In Edesheim wurden in knapp eindreiviertel Stunden 35 Autofahrer kontrolliert, die schneller als die erlaubten 30km/h unterwegs waren. Hier fuhr der schnellste fast doppelt so schnell wie erlaubt mit 57km/h.

In Kirrweiler fuhren in etwas weniger als einer Stunde zehn Fahrer schneller die erlaubten 50km/h, die Spitzenreiterin 74km/h. Die Polizei appelliert: Geschwindigkeitsüberschreitungen sind nach wie vor eine der Hauptunfallursachen. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit stets den örtlichen Begebenheiten an und halten Sie sich an die angeordneten Höchstgeschwindigkeiten.