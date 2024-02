Flugverbotszone Stadtgebiet Mainz

Mainz (ots) – Anlässlich der Feierlichkeiten rund um die Straßenfastnacht in Mainz möchten wir auf folgende Flugverbotszone hinweisen: Das Stadtgebiet Mainz ist im Bereich der Zugstrecke und bis zum Rhein bei der deutschen Flugsicherung als Einsatzort der Polizei angemeldet.

Es wurde dazu ein NOTAM (Notice to Airmen) veröffentlicht, welches vom

08.02.24, 10:00 Uhr bis zum 12.02.24, 19:00 Uhr,

sämtliche Flüge mit Drohnen oder Modellfliegern untersagt.

Diese Regelung bezieht sich auf § 21h LuftVO, wonach es verboten ist über oder in einem seitlichen Abstand von weniger als 100m an Einsatzstellen der Polizei zu fliegen.

Altweiber

Mainz (ots) – Trotz anhaltendem Regen füllte sich kurz vor 11 Uhr der Schillerplatz zusehends. Ca. 7.000 feierwillige Närrinnen und Narrhallesen feierten ab 11:11 Uhr rund um und auf dem Schillerplatz ausgelassen und friedlich. Gegen 16:11 Uhr erhöhte sich die Besucherzahl auf über 8.000 Feiernde.

Ab ca. 18:30 Uhr wanderten die Besucherströme vom Schillerplatz ab, füllten den Markt und die Mainzer Gaststätten und tanzten dort bis in die Nacht.

Erfreulicherweise kann insgesamt von einer sehr friedlichen Altweiberfastnacht gesprochen werden. Es kam nur zu vereinzelten, oftmals alkoholbedingten, Körperverletzungsdelikten und Ingewahrsamnahmen.

Wohnungseinbruch – Wohnungstür aufgehebelt

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots) – Am Donnerstag zwischen 12-15:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Baentschstraße. Dort wurde eine Wohnungseingangstür mit einem unbekannten Gegenstand aufgehebelt und die Wohnung durchwühlt. Der oder die Täter verließen daraufhin mit etwas erbeutetem Bargeld die Wohnung und flüchteten.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder auffällige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrssünder erwischt

Bingen (ots) – Am 09.02.2024 gegen 16:25 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen „Im Kirschgarten“ einen 49-jährigen Fahrer eines Kleinwagens. Der bereits polizeibekannte Fahrer, der zuletzt in Kontrollen zweimal falsche Angaben zu seiner Person machte, am heutigen Tag der Streife jedoch persönlich bekannt war und daher von der Angabe falscher Personalien absah, ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Zudem stellte sich in der Kontrolle heraus, dass für das von ihm genutzte Fahrzeuge keine Haftpflichtversicherung mehr bestand. Überdies ergaben sich erneut Anzeichen auf einen Drogenkonsum, bei der Durchsuchung seiner Person konnte Amfetaminpaste aufgefunden werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, dass Fahrzeugkennzeichen entstempelt.

PKW-Fahrer unter Drogenenfluss

A 61/Bornheim (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizei Autobahnstation Gau-Bickelheim bei einem 41-jährigen Fahrer eines PKW Drogeneinfluss fest. Die Beamten überprüften den Mann am 8.2.2024 gegen 21.45 Uhr an der Anschlussstelle Bornheim an der A 61.

Da auch ein Vortest positiv ausfiel, musste der 41-Jährige mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 41-Jährige muss nun mit entsprechenden Anzeigen und mindestens mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.