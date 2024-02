Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots) – Eine Fußstreife kontrollierte am Donnerstagabend, 8. Februar, am Rittersberg zwei verdächtige Personen im Alter von 15 und 16 Jahren. Von beiden konnte deutlicher Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Kurz vor der Kontrolle warf der 15-Jährige einen Gegenstand in Richtung eines Parkhausfensters.

Bei der Durchsuchung des Minderjährigen kam ein Behältnis mit 3 Verpackungseinheiten und einer grünen, pflanzlichen Substanz hervor. Die Beamten kontrollierten zusätzlich das Parkhausfenster und stellten einen angerauchten Joint sicher. Bei seinem 16-jährigen Begleiter wurden keine Drogen gefunden. Allerdings räumte dieser ein, sein Handy im Parkhaus zu laden.

Auch der 15-Jährige bestätigte, dass sein Handy dort am Netzstecker hängt. Auf die Jugendlichen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des „Stromdiebstahls“ zu. Zudem wird gegen den 15-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetztes ermittelt. |cla

Gegen Baum gefahren

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochmittag, 8. Februar, fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto vom Schulzentrum Süd kommend in Richtung Bremerstraße. In der abknickenden Vorfahrt verlor er die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer landete mit seinem Hyundai im Graben und fuhr hierbei noch gegen einen Baum. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Warum der 22-Jährige von der Straße abkam ist Gegenstand der Ermittlungen. |cla

Vollstreckung Haftbefehl

Kaiserslautern (ots) – Bereits am 21.01.2024 nahm die Kriminalpolizei einen 49-Jährigen im Stadtgebiet Kaiserslautern fest. Gegen den Mann bestanden zwei Haftbefehle. Der Grund hierfür waren vorangegangene Verurteilungen im Bereich der Eigentumskriminalität.

Mittlerweile besteht auch der Verdacht, dass der Mann an Einbrüchen im Innenstadtgebiet von Kaiserslautern beteiligt sein könnte. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |pet

Diebstahl aus Pkws

Kaiserslautern (ots) – Am Freitagmorgen, gegen 1:45 Uhr, meldete ein 32-jähriger Mann der Polizei einen verdächtigen Mann. Dieser hatte versucht ein geparktes Auto zu öffnen. Die Beamten trafen zwei Männer im Nahbereich an und kontrollierten sie. Bei der Durchsuchung konnten Gegenstände gefunden werden, die aus vorherigen Diebstählen aus anderen Autos stammten. Gegen die 41-jährigen und 23-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |pet

Betrunken Polizisten attackiert

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Freitagmorgen wurde die Polizei zu einer Faschingsveranstaltung in der Straße An der Kalause gerufen. Nachdem die Beamten vor Ort den Streit geklärt hatten, warteten sie mit einer 51-Jährigen auf deren Taxi. Auf einmal schlug die betrunkene Frau nach einem der Ordnungshüter.

Die Angreiferin musste überwältigt und anschließend zur Dienststelle gebracht werden. Hierbei beleidigte sie zudem noch die Beamten. Nach einer entnommenen Blutprobe wurde die Verdächtige an ihren 28-jährigen Sohn übergeben, der sie bei der Polizei abholte. Ein Beamter wurde durch den Angriff leicht verletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. |pet

Fahrraddiebstahl

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstag 08.02.2024 wurde einer 41-Jährigen zwischen 18:30 und 20:30 Uhr im Garanienweg das Fahrrad gestohlen. Das dunkelgrüne Rad der Marke Graveler war mit einem Kettenschloss an einer Laterne vor der Hausnummer 36 befestigt.

Wer hat im genannten Zeitraum etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer: 0631 369-2150 entgegen. Die Ermittlungen dauern an. |cla

Taschendieb gesucht

Kaiserslautern (ots) – Eine 23-jährige Frau wurde am Donnerstagvormittag Opfer eines Taschendiebstahls. Gegenüber der Polizei gab die Geschädigte an, dass sie zwischen 11 Uhr und 12 Uhr in einem Einkaufszentrum am Fackelrondell shoppen war. Als die Frau zu Hause ankam, bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel weg war.

In diesem befand sich neben einer Bankkarte und Ausweisdokumenten, auch ein 3-stelliger Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Freitagmorgen stoppte die Polizei in der Burgstraße einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei der Kontrolle stellten die Ordnungshüter fest, dass der Mann vermutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann musste die Beamten mit zur Dienststelle begleiten. Ein erneuter Test auf der Polizeiinspektion ergab 1,28 Promille.

Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Bei einem E-Scooter handelt es sich um ein Kraftfahrzeug und es gelten die gleichen Promillewerte wie beim Auto. Somit kann eine Alkoholfahrt mit dem Elektrogefährt zum Verlust der Fahrerlaubnis führen. |pet

Kreis Kaiserslautern

Schulwegüberwachung der Polizei

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Polizisten des Altstadtreviers überwachten am Donnerstagmorgen die Schulwege rund um die Grundschule in Mehlingen. Beim morgendlichen Schulbeginn standen Polizeibeamte und Mitarbeiter der Verbandsgemeinde bereit und kontrollierten „Elterntaxis“.

Einen besonderen Augenmerk legten die eingesetzten Beamten auf eine vor der Schule aufgebrachte Sperrfläche, die das Parken verbietet. Die Einsatzkräfte stellten insgesamt 21 Beanstandungen fest und leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Einen Großteil stellten hierbei Parkverstöße dar. In Gesprächen mit den Polizeibeamten zeigten sich die Autofahrer einsichtig, damit Schüler auch weiterhin einen sicheren Schulweg haben. |kfa