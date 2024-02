Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet

Mannheim (ots) – Am Donnerstag zwischen 18:50-19:30 Uhr schlug eine derzeit noch unbekannte Täterschaft die Seitenscheibe eines in der Dynamostraße abgestellten Hyundais ein und entwendete hieraus eine Handtasche. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter oder der Täterin geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden. Lassen Sie keine Wertgegenstände, Rucksäcke, Taschen oder elektronischen Geräte im Fahrzeug zurück! Auch wenn Sie das Auto nur kurz verlassen. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck.

Reifen platt gestochen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Donnerstag zerstach eine bislang unbekannte Täterschaft mittels unbekanntem Werkzeug alle vier Reifen eines geparkten Autos in der Dornheimer Straße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 400 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Käferteil ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.