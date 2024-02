18-Jähriger verletzt 22-Jährigen mit Messer

Oftersheim (ots) – Um kurz nach 02:30 Uhr kam es vor einer Schule in der Mannheimer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 jungen Männern. Ein alkoholisierter 18-Jähriger fuchtelte dort mit einem Messer vor einer Gruppe Jugendlicher herum. Ein 22-Jähriger bemerkte dies und fordert den jüngeren Mann auf, dies zu unterlassen.

Nach derzeitigen Erkenntnisstand stach der 18-Jährige daraufhin gezielt in die Schulter des 22-Jährigen und fügte ihm dadurch eine kleine, ungefähr 2 cm lange, Schnittwunde zu. Er kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Polizeibeamte des Polizeireviers Schwetzingen nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten das Messer sicher. Ein Test ergab, dass der 18-Jährige mit fast 0,9 Promille alkoholisiert war. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Der 18-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Hund tötet Gans – Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Am Donnerstag 08.02.2024 gegen 09:50 Uhr, fiel ein freilaufender Hund im Feldgebiet der Alten Hohl eine Gans an und tötete diese. Der Geflügelbesitzer hatte seine Tiere wie gewohnt zum Freigang auf das nahegelegene Feld gelassen, von wo er plötzlich das laute Schnattern der Tiere vernahm.

Bei der Nachschau stellte er 2 Hunde fest, welche die Tiere angriffen. Einer der beiden Hunde bekam eine Gans zu fassen und rannte mit dieser im Maul davon. Der Eigentümer der Gans nahm die Verfolgung der Hunde auf, konnte sein Tier aber nicht mehr retten. Er fand die Gans leider nur noch leblos auf. Ein Hundehalter war nicht zu sehen.

Die beiden Hunde werden wie folgt beschrieben:

Ein Hund war schwarz, ca. 50cm hoch, hatte spitze Ohren und eine normale Statur.

Der andere Hund war braun, ca. 50cm hoch mit abgeschnittenen oder kurzen Ohren.

Das Polizeirevier hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu der Herkunft der Hunde geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Zeugen nach räuberischem Diebstahl gesucht

Weinheim (ots) – Am Donnerstag 08.02.2024 gegen 10:20 Uhr, versuchte ein derzeit noch unbekannter Täter in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße Parfüm im Wert von etwa 900€ zu entwenden und griff hierbei den Ladendetektiv an. Der Unbekannte verstaute mehrere Parfümflaschen in einer präparierten Tasche, um somit ein Auslösen der Warensicherungsanlage zu umgehen.

Er wurde jedoch vom Ladendetektiv bei der Tat beobachtet und beim Verlassen des Geschäfts auf den Diebstahl angesprochen. Unvermittelt schlug der Täter dem Angestellten mit der Faust ins Gesicht, um sich so die Flucht zu ermöglichen. Der Ladendetektiv ergriff den Mann jedoch an den Armen und versuchte diesen festzuhalten. Aufgrund des enormen Widerstands und weiteren Schlägen ins Gesicht des Detektivs, gelang dem Unbekannten die Flucht in Richtung Institutstraße. Die Beute ließ er jedoch zurück.

Er wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, 190 cm groß, schlank, ungepflegtes und nordafrikanisches Erscheinungsbild, schwarze lange Jacke, gelbe Cap.

Durch den Angriff wurde der Ladendetektiv leicht verletzt. Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06221/1003-0 zu melden.

Passantin durch Hundebiss verletzt

Bammental (ots) – Bereits am Dienstag 06.02.24, kam es im Paul-Linke-Weg gegen 09 Uhr zu einem Vorfall beim Gassi gehen. Während eine 58-Jährige mit ihrem angeleinten Hund in Richtung Feldgebiet unterwegs war, kam ein aggressiver schwarzer Hund auf diese zu. Bevor sie sich in Sicherheit bringen konnte, biss der Hund zu und verletzte zunächst den 4-beiner der 58-Jährigen an dessen Hinterlauf.

Bei dem Versuch ihren Hund zu schützen, wurde sie durch den unbekannten Hund ins Schienbein gebissen und kam schließlich zu Fall. Dabei verletzte sie sich nach bisherigen Erkenntnissen schwer und brach sich durch den Sturz den Arm. Der unbekannte Hundehalter, welcher zuvor vergeblich versucht hatte seinen unangeleinten Hund unter Kontrolle zu bringen, lies die verletzte Frau zurück, ohne Hilfe zu leisten.

Er kann durch die Geschädigte auf 45 Jahre, ca. 1,90 Meter Größe und mit einem grau melierten Bart beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine Strickmütze, eine Jeans und eine dunkle Jacke. Bei dem Hund handelte es sich um einen großen schwarzen Hund mit längerem Haar, ähnlich eines Labradors, welcher auf den Namen „Jamie“ hörte.

Gegen den unbekannten Hundehalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fährlässiger Körperverletzung eingeleitet. Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meckesheim unter der Telefonnummer 06226/1336 zu melden.

Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der BAB 6

Wiesloch/Sinsheim (ots) – Bei dem Verkehrsunfall, der sich gegen 15.35 Uhr auf der A6 von Walldorf nach Heilbronn auf der Höhe von Balsfeld ereignete, wurde keiner der Beteiligten verletzt. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zweier Beteiligter war es hier zu einem Unfall mit insgesamt 4 PKW gekommen, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro entstandt.

Gegen 17.10 Uhr konnte die letzte der zeitweise gesperrten Fahrspuren wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Verkehrskontrolle endet in Verfolgungsfahrt

St.-Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als am Donnerstag um 12:30 Uhr eine Streife des Verkehrsdienstes Heidelberg ein Auto mit zwei Insassen mittels Signalgeber „Bitte Folgen“ auf der A5 in Fahrtrichtung Heidelberg, kurz vor der Anschlussstelle Wiesloch-Walldorf, kontrollieren wollte, beschleunigte das Auto und fuhr über den Standstreifen davon.

An einem Parkplatz kam der hochmotorisierte Mercedes zum Stehen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte festgestellt werden, dass der Fahrer sowie der Beifahrer die Plätze getauscht hatten. Das Auto wurde beschlagnahmt.

Der Verkehrsdienst Heidelberg sucht nun Zeugen sowie Geschädigte Verkehrsteilnehmer, welche durch das rücksichtslose Verhalten gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06227/35826-0 zu melden. Beide Personen müssen sich nun wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens verantworten.

Große Notdurft auf Privatgrundstück verrichtet

Rauenberg (ots) – Am Donnerstag kurz nach 10:30 Uhr verrichtete eine bislang unbekannte ältere Dame ihre große Notdurft zwischen zwei Autos auf einem privaten Grundstück in der Dielheimer Straße. Die Inhaberin des Grundstückes sprach die ältere Dame an, woraufhin diese zu verstehen gab, dass das jetzt sein müsste und legte etwas Gras auf ihre Hinterlassenschaft. Das Polizeirevier Wiesloch hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahrstreifenwechsel führt zur Kollision

Leimen (ots) – Am Donnerstag um 16:15 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Rohrbacher Straße/Bürgermeister-Lingg-Straße bei einem Fahrstreifenwechsel zu einem Zusammenstoß zwischen einer 44-jährigen Renault-Fahrerin und einer 61-jährigen Citroen-Fahrerin.

Da die Aussagen der beiden Unfallbeteiligten zum Unfallhergang stark voneinander abweichen, sucht das Polizeirevier Wiesloch Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Diese werden gebeten sich unter der Tel: 06222 5709-0 zu melden.

35-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt

Edingen-Neckarhausen (ots) – Am Donnerstag fuhr ein 30-Jähriger mit einem Mercedes auf der L 637 in Richtung Edingen-Neckarhausen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschleunigte er nach dem Passieren des Kreuzungsbereichs der Mannheimer Straße/ Speyerer Straße zu stark und verlor so die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mercedes kam ins Schleudern und geriet so auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte das Fahrzeug gegen 15:30 Uhr mit einem entgegen kommenden Hyundai. Dessen 35-jähriger Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, nachdem er von der Feuerwehr aus seinem Auto geborgen wurde. Der Unfallverursacher trug nur leichte Verletzungen davon, kam aber vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus.

Durch die Wucht der Kollision wurden Werkzeuge aus dem Kofferraum des Mercedes herausgeschleudert, welche gegen einen geparkten Alfa Romeo prallten. Auch eine Hecke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf knapp 40.000 Euro geschätzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt nun hinsichtlich der genauen Unfallursache.