Auto kommt auf Dach zum Liegen – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Nach dem Unfall, bei welchem sich am Donnerstag gegen 12:20 Uhr ein 72-jähriger BMW-Fahrer mit seinem Auto überschlug, liegen erste Ermittlungsergebnisse vor. Der 72-Jährige war auf der Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Bismarkplatz unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem Ampelmast auf einer Verkehrsinsel kollidierte.

Durch den Aufprall überschlug sich das Auto und kam im Kreuzungsbereich Sofienstraße/Neckarstaden auf dem Dach zum Liegen. Umherfliegende Trümmerteile trafen einen 28-jährigen Radfahrer, weshalb dieser leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch der BMW-Fahrer verletzte sich leicht und musste mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt werden.

Aufgrund der defekten Ampelanlage musste der Verkehr bis zur Instandsetzung durch den Verkehrsdienst geregelt werden. Eine Fachfirma reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Der BMW wurde abgeschleppt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können und bittet diese, sich unter der Tel: 0621/174-4111 zu melden.

Fahrstreifenwechsel führt zu Kollision

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag um 07:20 Uhr kam es auf der Speyerstraße zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Demnach befuhr ein 76-Jähriger mit seinem VW den linken Fahrstreifen der Speyerer Straße in Fahrtrichtung Heidelberg. Auf der Höhe der Berufsfeuerwehr Heidelberg wechselte der 76-Jährige auf den rechten Fahrstreifen und übersah hierbei eine auf dem rechten Fahrstreifen befindliche 42-jährige BMW-Fahrerin.

Hierbei touchierte der 76-Jährige mit der rechten vorderen Seite seines VWs die linke Fahrer- sowie Hintertür des BMWs der 42-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 9.000 Euro.

Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd nahm den Unfall auf und veranlasste den Austausch der Personalien der Unfallbeteiligten.

Kollision nach Vorfahrtsmissachtung

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag fuhr eine 40-Jährige mit einem Audi auf der Straße „Am Taubenfeld“ in Richtung der Waldhofer Straße. An der dortigen Kreuzung missachtete nach derzeitigem Erkenntnisstand um kurz nach 08:30 Uhr ein aus der Waldhofer Straße kommender Volvo eines 62-Jährigen die Vorfahrt des von links kommenden Audis.

Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde zum Glück niemand verletzt, aber es entstand mit knapp 14.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der 62-Jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen der Missachtung der Vorfahrt verantworten.